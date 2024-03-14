Військову допомогу НАТО для України підтримує більшість громадян країн-союзниць, - Столтенберг

Допомогу Україні підтримує більшість громадян країн-членів НАТО.

Про це у Брюсселі під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Громадяни країн НАТО виявляють потужну солідарність з українцями. По усьому Альянсу більше двох третин людей хочуть, щоб їх країни продовжували підтримувати Україну. Це має значення, тому що союзники по НАТО надають 99% від усієї військової допомоги для України", - сказав керівник Альянсу.

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Він зауважив, що впродовж 2023 року союзники надавали безпрецедентний рівень підтримки, постачали артилерійські боєприпаси, танки та бойові машини, патрульні кораблі, засоби протиповітряної оборони, гелікоптери, дрони і радари. Вперше кілька союзників надіслали в Україну системи дальнього радіусу дії, такі як британські ракети Storm Shadow та французькі SCALP.

Союзники також погодилися надіслати в Україну бойові літаки F-16 та створили коаліції держав з надання Україні ключових спроможностей, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, артилерії та дронів. Кілька союзників уже уклали двосторонні договори про співробітництво у сфері безпеки з Україною.

Столтенберг зауважив: військова допомога, яка вже надана Україні, є безпрецедентною. Але союзники мають наростити зусилля та постачати в Україну більше озброєння і боєприпасів.

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"Ми не можемо дозволити тоталітарним лідерам досягати бажаного з використанням сили. Це було б небезпечно для всіх нас", - підкреслив генеральний секретар НАТО.