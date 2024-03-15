США та Велика Британія засуджують вибори на окупованих територіях

У США заявили, що засуджують проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях.

США ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних президентських виборів, які Росія проводить на території суверенної України. Ми визнаємо, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна", - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Водночас Міллер підкреслив, що результати виборів в окупованих українських областях будуть такими, як скажуть у Москві. Вони "не можуть відображати вільного волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати".

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Представник адміністрації США також підкреслив, що Росія вкотре демонструє повне ігнорування своїх зобов’язань за міжнародним правом.

"Сполучені Штати продовжать використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, у тому числі тих, хто є спостерігачами на фіктивних виборах Кремля в окупованих частинах України",- підкреслив представник Держдепартаменту США.

Реакція Великої Британії

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд нагадав, що агресія Росії розпочалася у 2014 році, а зараз Росія намагається захопити нові території.

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"Зараз у регіонах України, які вона, як вона стверджує, анексувала, Росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це ще одна кричуща спроба Росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського Заключного акту, який Росія розірвала на шматки", - сказав Голланд.

Він також зазначив, що Велика Британія рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту ООН. І підкреслив, що "ці так звані "вибори" на суверенній території України є незаконними".

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"Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України. Ми не визнаємо результати жодних фіктивних референдумів чи виборів. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є частиною України. Проведення фіктивних виборів у цих регіонах не змінить цього факту", - зазначив представник Великої Британії при ОБСЄ.