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Окупанти зранку обстріляли з артилерії село Запорізької області, загинула жінка

область,запорізька

Вранці ворог обстріляв з артилерії село Долинка Пологівського району на Запоріжжі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Рашисти вбили 76-річну жінку. Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку. Він отриманих травм жінка загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29037) смерть (6777) Запорізька область (3710)


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