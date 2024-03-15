Окупанти зранку обстріляли з артилерії село Запорізької області, загинула жінка
Вранці ворог обстріляв з артилерії село Долинка Пологівського району на Запоріжжі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Рашисти вбили 76-річну жінку. Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку. Він отриманих травм жінка загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль