Ракетні удари по Миколаєву: 5 поранених, пошкоджено багато приватних будинків

Внаслідок удару балістичними ракетами по Миколаєву є поранені, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень. Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", - додав Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що вдень, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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