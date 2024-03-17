Ракетні удари по Миколаєву: 5 поранених, пошкоджено багато приватних будинків
Внаслідок удару балістичними ракетами по Миколаєву є поранені, пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень. Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", - додав Сєнкевич.
Раніше повідомлялося, що вдень, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Топ коментарі
+16 Анатолий К #427424
показати весь коментар17.03.2024 15:37 Відповісти Посилання
+13 Бандерівець
показати весь коментар17.03.2024 15:28 Відповісти Посилання
+12 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар17.03.2024 15:18 Відповісти Посилання
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Спочатку розхерачити Таганрозький та Керченський мости, а потім вже...
Тю, кажу, а армію хто підняв, вас з гімна чиї руки витягли.. Мичить тільки. А мене зсередини випирає злоба на таку тупість людську.
Суки ...
А порох МЕШАЛ ЭТОМУ как только мог!!! А в результате с середины 15го в армию вернулся СОВОК, армия так и не реформировалась !!!!
И это они не просто "сделали", а ПРОБИВАЛИ порохо-совковую систему...!!! И ту часть, которую удалось протолкнуть - протолкнули!!!
А порох был занят другим - сидел на потоках и сливал армию (котлами, обысками, травлей добробатов ( и т.д ) !!!
Забыл как он был против и ставил палки - расследования котлов!?
Забыл его договорякиисскацапами,что наших досматривали на кацапских блок постах, забыл блокирование "правого сектора", убийство Белого, агента ГУРа!?
Забыл его желание "демилиторизировать широкинский участок фронта и именно тот который был под нашим контролем !!? И только ПРЯМОЕ НЕПОДЧИНЕНИЕ ему ЗСУ и дорбробатов не позволило ему задать кацапам те территории!!!
Товорняки гонял туда и обратно через линию фронта...!!!
И много еще чего...!!!
Почему порох засунул сейчас свой язык в жопу и вынимает его от туда лишь тогда когда его лично не выпускают заграницу?!
Где великий кормчий Бирюков ?
И кроме Иловайска,были и другие! Но и в Иловайске не Корбан и Беня был виновен!
А хоть бы и они - почему не было суда при порохе!!!!
А потому, что ему было что скрывать!!!
А правда є тою, що сьогоднішня влада не готувалася до війни, а знищувала ракетні програми, скорочувала і відводила армію з побудованих до 2019 року укріплень, розмінувала всі мінні поля і підходи до Маріуполя і створила величезний котел на півдні, де сьогодні під ворогом більше половини Херсонської і Запорізької областей і все Азовське море. Я вже не пишу про Луганську і Донецьку області. Під Києвом влада дала можливість захопити Київ, але не дав це зробити простий український народ, але знявши найгвардію з Гостомеля, була відкрита дорога до заводу "Антонова", де бул знищена мрія, слава та гордість України всіх поколінь "Мрія", а також решта цікавих літаків "Руслан". Аналогічна ситуаіція була з Харковом, Сумами, Черніговом. Я думаю, що після наступних виборів буде дана реальна оцінка сьогоднійшній владі, бо на заході вже зрозуміли, що таке "квартальні" керівники антимайданівці. Не старайтеся пане ліпити дурника і повторювати фейки та брехню 2019 року, це все вже застаріле і вже 5 років в нас новенький Президент і його знають, як Зеленського.
По пороху и его делишкам суда не было, но для меня он не меньше преступник, чем плесень!!!
Причины я перечислил и ты их ничем не опроверг!!!
Ни на кого нет решения суда... Но это не делает их НЕ ПРЕСТУПНИКАМИ!!