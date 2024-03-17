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Новини
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Ракетні удари по Миколаєву: 5 поранених, пошкоджено багато приватних будинків

обстріл,миколаїв

Внаслідок удару балістичними ракетами по Миколаєву є поранені, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень. Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", - додав Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що вдень, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Миколаєва пролунав вибух

Автор: 

Миколаїв (1815) обстріл (29128)


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Топ коментарі
+16
Дайте пане нашим військовим ракети і вони зітруть в пиляку ті Керченський і Чонгарський мости. Нарід з 2019 року водив хороводи і ржав, жрав і srав, коли слугориги закривали військові підприєміства, коли не будували ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", директорів залишили без замовлень, а на деяких наавіть порушили кримінальні справи. Всі гроші відправили на "Велике крадівництво". То це ж зробили ви, 73%. Навіщо сьогодні шукати винних десь на стороні в США чи Німеччині? Невже асфальт длеко не летить? А скільки ж закуплено за бюджетні гроші асфальтоукладчиків? А можна було закупили чи зробити пускові до наших ракет. Мало того, що не виготовляти ті ракети, проекти яких, залишили "бариги", а не створили жодного нового, гроші США і ЄС давали величезними траншами.
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17.03.2024 15:37 Відповісти
+13
Зрівняйте цей сраний Бєлгород із землею!
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17.03.2024 15:28 Відповісти
+12
північна корея не вагається і не ламаєця як оті шольци
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17.03.2024 15:18 Відповісти
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північна корея не вагається і не ламаєця як оті шольци
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17.03.2024 15:18 Відповісти
Тільки но відремонтували підприємство... Запросили мене прорахувати ворота. А я міряю і собі думаю: нащо на таке підприємство зараз такі ремонти... Козлячі свинособаки з Криму дістануть в легку. Та що з Криму, з ТОТ Херсонщини може що завгодно прилітати.
Спочатку розхерачити Таганрозький та Керченський мости, а потім вже...
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17.03.2024 15:24 Відповісти
Дайте пане нашим військовим ракети і вони зітруть в пиляку ті Керченський і Чонгарський мости. Нарід з 2019 року водив хороводи і ржав, жрав і srав, коли слугориги закривали військові підприєміства, коли не будували ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", директорів залишили без замовлень, а на деяких наавіть порушили кримінальні справи. Всі гроші відправили на "Велике крадівництво". То це ж зробили ви, 73%. Навіщо сьогодні шукати винних десь на стороні в США чи Німеччині? Невже асфальт длеко не летить? А скільки ж закуплено за бюджетні гроші асфальтоукладчиків? А можна було закупили чи зробити пускові до наших ракет. Мало того, що не виготовляти ті ракети, проекти яких, залишили "бариги", а не створили жодного нового, гроші США і ЄС давали величезними траншами.
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17.03.2024 15:37 Відповісти
Пару днів тому спілкувався з одним військовим. Полковник, *****, але нутром чую упоротість в бобіків - #тількинепорох. Каже, що Порох перший би втік, якби зостався президентом.
Тю, кажу, а армію хто підняв, вас з гімна чиї руки витягли.. Мичить тільки. А мене зсередини випирає злоба на таку тупість людську.
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17.03.2024 16:05 Відповісти
--- Рятуйте від Пороха! Барига! Ліпецька хвабрика! Абирвалг, абирвалг!

Суки ...
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17.03.2024 16:17 Відповісти
Армию подняли НЕ ПОРОХ, а НАРОД и ВОЛОНТЕРЫ!!!
А порох МЕШАЛ ЭТОМУ как только мог!!! А в результате с середины 15го в армию вернулся СОВОК, армия так и не реформировалась !!!!
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17.03.2024 18:44 Відповісти
Смішно читати і соромно за Вас. Армію підняв Порошенко і його команда за допомогою волонтерів і звичайно народу. Армія із 7 тисяч і зарплти в середндьому 3 тисячі гривень та в'єтнмок, стала за 250 тисяч, із зарплатою 10-15 тисяч, одягнута в найкращу форму і нагодована по НАТОвських стндартах і озброєна ншою зброєю, яка бул вдремонтоваана і модернізовано. А після виборів 2019 року в армію дійсно повернувся "совок", мародери, армію скоротили і відвели, а сьогодні відвели в чисте поле.
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17.03.2024 20:30 Відповісти
То что вы перечислили - это сделал не порох,а волонтеры!!!!

И это они не просто "сделали", а ПРОБИВАЛИ порохо-совковую систему...!!! И ту часть, которую удалось протолкнуть - протолкнули!!!

А порох был занят другим - сидел на потоках и сливал армию (котлами, обысками, травлей добробатов ( и т.д ) !!!
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17.03.2024 20:58 Відповісти
От нащо ти брешеш? Так, Порошенко працював з тим, що було на той момент. Я добре пам'ятаю, як по госзамовленню випускали відремонтовані танки, які третина- ламалися на марші, було. То Порошенко їх ремонтував а потім ламав? А головне- зброю, приміщення, централізованне постачання, то волонтери все натягували? А в добробатах, геть усі були янголи з крилами чи були й ті, хто крав? То Порошенко їх туди нагнав? Котли- то Порошенко їх напланував та ще й повів туди як щурів, сопілочкою? Коли ж він все це встигав? Ну що ж- на яких "потоках" він сидів, покажеш? Та як армію "зливав" не забудь, це теж важливо. А потім порівняй, що було та стало при Порошенко та що було та стало при Зеленськом. Та й передбачу- те, що Зеленський не знав, що ***** почне повномасштабну війну- не катить. Порошенко теж не знав, що ***** погоне "настамнетів" проти українців, але це не заважало зеленій тварюці та його секті Порошенка за те обгавкувати.
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17.03.2024 21:36 Відповісти
Ты тупо несёшь чёс... Ты случайно не из "свидетелей еговых"!!?
Забыл как он был против и ставил палки - расследования котлов!?
Забыл его договорякиисскацапами,что наших досматривали на кацапских блок постах, забыл блокирование "правого сектора", убийство Белого, агента ГУРа!?
Забыл его желание "демилиторизировать широкинский участок фронта и именно тот который был под нашим контролем !!? И только ПРЯМОЕ НЕПОДЧИНЕНИЕ ему ЗСУ и дорбробатов не позволило ему задать кацапам те территории!!!
Товорняки гонял туда и обратно через линию фронта...!!!
И много еще чего...!!!
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17.03.2024 21:53 Відповісти
Ну так де те, що я запросив? Накарябав херні, якої я в тебе не питав. Все, що ти ********, там Порошенка й поблизу не було. Показуй те, про що намалював у першому пості а не навалюй гівна.
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17.03.2024 22:00 Відповісти
Ну если порох К ТОМУ был "не причем", то откуда у тебя претензии к плесени, ведь по твоей логике - и ОН тогда не причём !!!?
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17.03.2024 22:18 Відповісти
Ты "не спрашивал"?! )))) что - факты доя тебя не удобные!!))()
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17.03.2024 22:19 Відповісти
Воно sloy за sloy-єм гімно навалює. Порошенко йому стільки в душу на.рав, шостий рік з рота вивалюється
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17.03.2024 22:23 Відповісти
Пане , то чому волонтери не створили ракетні програми, чи нові САУ, чи нові танки, БТР, та інше виробництво зброї при Зеленському? Де самі прості виробництва снрядів і мін? Нвіщо тоді волонтери при Зеленському знищили декільк мільйонів мін? А чому тоді волонтери тирили зі стола військових на яйцях по 17 грн., чи то були все-таки бариги від ОП? Чому закривалися військові заводи, або працювали один день на неділю? Що волонтери з бюджету міністрества оборони підписують контракти із заводами? І сьогодні волонтери та прості громадяни підтримують армію і забезпечують всім, я написав за державні програми і Ви чітко знаєте про що я написав, але тут корчите із себе і наріду дурнів. "Сливал армию котлами.." це Ви про Маріуполь? Це Ви про Авдіївку і про Бахмут? Про Азовське море, Новокаховську ГЕС і Запорізьку АЕС Не соромно? Ще збулися написати про склади. А що стосується травлі, то такої не було навіть при янику, коли просто зганьбили роботу ТЦК, спочатку звільнивши всіх воєнкомів, а потім нарізали їм величезні норми призову, а по кожній на них жлобі підствляєте їх, морозитесь, що то вони ніби самі щось придумують.
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17.03.2024 22:30 Відповісти
Йолопе, я написал тебе КОНКРЕТНЫЕ ВЕЩИ, что ты с базара съезжать!?
Почему порох засунул сейчас свой язык в жопу и вынимает его от туда лишь тогда когда его лично не выпускают заграницу?!
Где великий кормчий Бирюков ?
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17.03.2024 22:37 Відповісти
Про що Ви написало? Сьогодні вже 5 років Президентом і Верховним головнокоманндувачем є пан Зеленський. То де українська зброя: ракети, снаряди, міни, ракети для ППО, самі системи ППО ПРО? Де підготовлені укриття для військових ЗСУ, яких з Авдіївки і інших позицій вивели в чисте поле? Де 32 мільярда гривень видвілених на снаряди і 40 мільярдів гривень виділених на дрони? Ще раз нагадую, про які "расследования котлов" іде мова? Про "котел" в Маріуполі і знищення до 100 тисяч громадян? Так ще Херпіду при владі і розслідування почнеться після його перевиборів, але для людей, які можуть думати і так зрозуміло, як Маріуполь опинився в оточення, бо відомо хто розмінував поля. Також відомо кого крім баканова було призначено указами -кулініча, наумова та інших. Чи Ви про "котел" в Іловайську? Так там Беня і його права рука корбан послали добробати "Дніпро", "Дніпро 1" і "донбас", які їм підпорядковувалися і ними фінансувалися, щоб забрати Зугрес і ці добробати ЗСУ не підпорядковувалися, Про це та інше відомо і є навіть справи і там проходить такий собі хомчак, якого призначав до Генштаюу Херпіду.
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17.03.2024 23:02 Відповісти
То что плесень - кусок говна, ни как не снимает вину и с пороха!!!
И кроме Иловайска,были и другие! Но и в Иловайске не Корбан и Беня был виновен!
А хоть бы и они - почему не было суда при порохе!!!!
А потому, что ему было что скрывать!!!
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17.03.2024 23:08 Відповісти
Та питання дуже просте: як же так сталося, що найвеличнійший боневтік чотириждиуклоніст янелох скільки рив зі своїм прокурором під Порошенко і так нічого і НЕ НАРИВ!
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18.03.2024 08:16 Відповісти
А причина проста... И одна ТАКЖЕ по которой порох засунул свой язык в жопу !
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18.03.2024 11:00 Відповісти
Так, згадали тут подоляцькі боти про склади, їх здається при Президенстві Порошенко було чотири? А про склади, сотню складів, які були зірвані тільки за один день вторгнення 24.02.2022 року згадали? Хто ж тоді був президентом? А про знищені всі нафтопереробні заводи, портову структуру,великі будівлі по зберіганню зерна, олії та іншої продукції? А знищені величезні металургійні заводи в Маріуполі, Авдіївці... Майже 50% заводів в Херсоні, Миколаєві, Сумах, Чернігові, а що залишилося після ракетних ударів в Одесі, Дніпрі, Полтавській облсті, та і по всій Україні? А скільки вбито простих цивільних громадян? А скільки мільйонів назавжди виїхали за кордон і більше з них ніколи не повернеться в Україну? Як таке могло статися, що ту економіку, яку будували ще наші прапрадіди було знищено??? Хто ж це допустив???
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18.03.2024 08:51 Відповісти
Злочини Блазня не є індульгенцією злочинів Свинорига
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18.03.2024 11:41 Відповісти
Людина, яка не має аргументів, то використовує у своїй лексіці "То что плесень - кусок говна", "Йолопе", де "йоллоп" це те саме, що дурень, а кусок зеленого лайна це те саме, що бот слугориг. Ви пане повторили брехню 2019 року про "котли" та інше. Пройшло 5 років одноосібної влади Зеленського з його 100% прокурором, з його монобільшістю в парламенті, його урядом і всіма силовиками..., то я так розумію вже розібралися, хто був винен у "котлах", чи ні? Ось і вся відповідь на Вашу брехню.
А правда є тою, що сьогоднішня влада не готувалася до війни, а знищувала ракетні програми, скорочувала і відводила армію з побудованих до 2019 року укріплень, розмінувала всі мінні поля і підходи до Маріуполя і створила величезний котел на півдні, де сьогодні під ворогом більше половини Херсонської і Запорізької областей і все Азовське море. Я вже не пишу про Луганську і Донецьку області. Під Києвом влада дала можливість захопити Київ, але не дав це зробити простий український народ, але знявши найгвардію з Гостомеля, була відкрита дорога до заводу "Антонова", де бул знищена мрія, слава та гордість України всіх поколінь "Мрія", а також решта цікавих літаків "Руслан". Аналогічна ситуаіція була з Харковом, Сумами, Черніговом. Я думаю, що після наступних виборів буде дана реальна оцінка сьогоднійшній владі, бо на заході вже зрозуміли, що таке "квартальні" керівники антимайданівці. Не старайтеся пане ліпити дурника і повторювати фейки та брехню 2019 року, це все вже застаріле і вже 5 років в нас новенький Президент і його знають, як Зеленського.
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18.03.2024 08:43 Відповісти
Я не плесень, поэтому не с меня спрашивай что он сдал и не сделал!!!
По пороху и его делишкам суда не было, но для меня он не меньше преступник, чем плесень!!!
Причины я перечислил и ты их ничем не опроверг!!!
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18.03.2024 10:59 Відповісти
А ти таки плєсєнь, а не Бог. Бо для адекватних людей в правовій державі таки тільки суд є мірилом злочинності-- це вирок суду! А плєсєнь разом з тобою на пороха так старалася щось нарити , але обісралася!
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18.03.2024 13:22 Відповісти
А на плесень у тебя есть решение суда, болобол?!. Или на Баранова, Портнова и еще с ними?!
Ни на кого нет решения суда... Но это не делает их НЕ ПРЕСТУПНИКАМИ!!
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18.03.2024 13:41 Відповісти
От коли нова влада прийде тоді і побачимо які рішення судів будуть і чи будуть! А так сьогодні тільки народ може взяти владу в свої руки і вирішити більшість питань до посадовців всіх рівнів!
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18.03.2024 20:32 Відповісти
Не той 73%, а дійсно НАРОД УКРАЇНИ!
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18.03.2024 20:36 Відповісти
Зрівняйте цей сраний Бєлгород із землею!
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17.03.2024 15:28 Відповісти
Чого репетуєш? Долучайся.
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17.03.2024 21:48 Відповісти
Я давно долучився!
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17.03.2024 21:58 Відповісти
РФ потрібно на наступному скликанні ООН визнати фашиською-терористичною державою, а її керівництво - військовими злочинцями.
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17.03.2024 16:48 Відповісти
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17.03.2024 18:26 Відповісти
 
 