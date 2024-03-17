Путін боїться війни з країнами НАТО, - Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж він сам боїться війни з НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв’ю BBC.
За словами прем'єрки Естонії, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.
"Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися у своїх діях", - зазначила Каллас.
"Якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати самі себе. А це те, чого хоче досягти Путін", - наголосила Каллас.
"Ми теж маємо замислитися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з країнами НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", - додала вона.
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а звичайна людина боїться ВСЬОГО
і зовсім путін не думає про росію
лише про своє життя та гроші
Він психічно хворий.
сере і пісяє в чемодан
і рано чи пізно помре і його тіло згниє
пишут что и кабаева от путина ушла из-за маленького куя
А длинный стол - чтобы не доносился запах памперсов.
По Фрейду этот стол - попытка догнать и перегнать Елисейский дворец.
ты видать старика Фрейда таки не читал
ВСЕ ДЛИННОЕ по Фрейду - это мужское начало
А ОТВЕРСТИЯ по Фрейду - это женское начало
НИКАКИХ елисейских дворцов не предусмотрено
Сельский *******.
не так как твой пуцло - в чемодан
старшая женщина желает мужика еще больше чем молодуха
ей всегда кажеться, что это в последний раз
твоя очередная попытка "обелить" куйла - тоже провальная
Мужики любят всегда помоложе, а ты смотришь через дырку женщины.
И кто после этого ты ?
потому путин пытаеться увеличить его столом
а мужики действительно любят помоложе
только путин - не мужик - а малочленец
исподтишка создающая "общественное мнение".
синка патрушева?
а что сделает синок патрушева с культом личности путина?
ведь после смерти путина - когда синок патрушева станет президентом
все будут говорить "патрушев - не путин, при путине было не так"
потому синок патрушева сотрет культ путина в НОЛЬ
Культа личности путина нет - на его похоронах ни одна собака не всхлипнет.
Все вздохнут с облегчением - кончился этот позор и ******.
Людям нужны запасти в машинам, импортные лекарства, продукты, товары,
а не война не пойми ради чего.
а памятников ленину ОЧЕНЬ много - на росии они дос их пор стоят
вопрос- ГДЕ ВСЕ - десятки тысяч - памятников сталину делись?
фееричная попытка защитить "культ путина" от тотального забытия
кожен наступник МУСИТЬ знищити культ попередника
інаше знащать наступника
Сталін марив новою війною і репресіями, а владу вже було взято,
і потреби в цьому не було. Хрущов був такий же м'ясник,
але йому стачило розуму змагатися з Заходом, а не тупо тільки воювати з ним.
Гришка Распутін сказав ніколаю 2: "начнешь войну - пропадет росия"
дальше - уже неважно кто при власти на кацапах
кацапстан - територия тьмы и антихриста
60-70 - вік коли людина місцями мудра, місцями добріша і ще має сили втілити плани.
Правда, з #уйлом експеримент не дуже чистий - його вік відрізняється на 2 роки.
А Крим він захопив бо йому астрологи всі вуха відтоптали, що це НУ ДУЖЕ сприятливий
час і поганий для України період.
Астрологи тільки промовчали, що цей період скоро мине.
підказую - тов. Брежнев казав - "політична зрілість починається після 70-ти"
і про астрологів - особливо шпіона кгб - бабусю вангу
А період для України був у 2014-2015 дійсно вкрай несприятливим.
Це підтвердить будь-який астролог-початківець.
Якщо я "путініст", то ти просто дурень.
за їх брехню "кієв за два дня"
це всі знають
більше шаманів та єкстрасенсів путін не сприймає
путін - мас сатана - йому астрологи не потрібні 🤡
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Воєнному злочинцю прутіну, місця у Людському Світі, немає!
Смерть злочинцю!
Так що естонский прем'єр права на 100%.
https://t.me/our_odessa/63671
А дрон чей интересно...
Дають Україні зброї мало щоб Україна не виграла війну а Росія не програла
Бо якщо Росія остаточно програє війну мабуть буде війна з НАТО
Чому НАТО таке сміливе з Росією не воює ?
Коли кацапи зайдуть до ЄС вони будуть місяцями думати що робити
Дипломатично щось вирішувати
НАТО взагалі може воювати ?
Якщо ви дійсно сильніші Росії
щоб ти здох , хворий покидьок 🤬
И подкрепить с ноги.
Україна прочистила йому мізки і він тепер чеше дупу, згадуючи як фінни добре дали
СРСР по зубах, і це коли ніякого НАТО ще не було.
Поляки гнилі, і занадто гонорові, тому їх всі кидають через прутень.
А Естонія може спокійно розмістити у себе будь-яку зброю.
І мати прямі договори з Німеччиною, ядерною Францією і ядерною Британією.
Слава богу, НАТО і нам сміливо помагає - ондо як зброєю нас засипали! - і саме товче ***** пику так, що аж зуби та кров летять!
Молодці, шо маємо казати!
І вони роздупляться дуже швидко, бачачи вибрики Трампа.
крім єдиного він не боїться - це вбивати мирних людей і дітей на
українській територіі 🙁