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Новини
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Путін боїться війни з країнами НАТО, - Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж він сам боїться війни з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв’ю BBC.

За словами прем'єрки Естонії, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

"Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися у своїх діях", - зазначила Каллас.

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"Якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати самі себе. А це те, чого хоче досягти Путін", - наголосила Каллас.

"Ми теж маємо замислитися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з країнами НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", - додала вона.

Читайте також: Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"

Автор: 

НАТО (6537) путін володимир (24111) Каллас Кая (299)


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Топ коментарі
+13
Він не звичайна людина
Він психічно хворий.
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17.03.2024 16:55 Відповісти
+10
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Воєнному злочинцю прутіну, місця у Людському Світі, немає!
Смерть злочинцю!
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17.03.2024 16:46 Відповісти
+8
йому пох він з НАТО у Сумах бореться і в нього виходить
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17.03.2024 16:47 Відповісти
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Самозаспокоєння якесь…
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17.03.2024 16:46 Відповісти
путін звичайна людина
а звичайна людина боїться ВСЬОГО
і зовсім путін не думає про росію
лише про своє життя та гроші
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17.03.2024 16:50 Відповісти
Він не звичайна людина
Він психічно хворий.
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17.03.2024 16:55 Відповісти
Російськомовний...
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17.03.2024 17:09 Відповісти
владімір путін - звичайна психічно хвора людина
сере і пісяє в чемодан
і рано чи пізно помре і його тіло згниє
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17.03.2024 17:18 Відповісти
Яка ядерна війна? Воно сцитьза себе. - Треба лише згадати, як ху@лу було лячно під час короновірусу й воно постійно ховалося в бункері, а якщо іноді приймало когось, то за дуже довгим столом. То стає зрозуміло, що пані Кая Каллас має рацію.

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17.03.2024 17:32 Відповісти
по фрейду - этот стол попытка увеличить маленький путинский куй
пишут что и кабаева от путина ушла из-за маленького куя
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17.03.2024 17:50 Відповісти
Кабаева не ушла, а постарела.
А длинный стол - чтобы не доносился запах памперсов.
По Фрейду этот стол - попытка догнать и перегнать Елисейский дворец.
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18.03.2024 06:44 Відповісти
елисейский дворец? какое отношение к сексуальному подсознательному?
ты видать старика Фрейда таки не читал
ВСЕ ДЛИННОЕ по Фрейду - это мужское начало
А ОТВЕРСТИЯ по Фрейду - это женское начало
НИКАКИХ елисейских дворцов не предусмотрено
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18.03.2024 11:22 Відповісти
Блин, какой ты конченный, ты наверное и в туалет по дишь по Фрейду.
Сельский *******.
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18.03.2024 20:04 Відповісти
хожу в туалет на унитаз
не так как твой пуцло - в чемодан
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18.03.2024 21:24 Відповісти
кольт - "кабаева постарела" - ты видать не по женщинам
старшая женщина желает мужика еще больше чем молодуха
ей всегда кажеться, что это в последний раз
твоя очередная попытка "обелить" куйла - тоже провальная
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18.03.2024 11:25 Відповісти
Тебе нравися Кабаева - дрочи на неё, кто тебе доктор.
Мужики любят всегда помоложе, а ты смотришь через дырку женщины.
И кто после этого ты ?
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18.03.2024 19:59 Відповісти
кабаева ушла от путина из-за его маленького члена
потому путин пытаеться увеличить его столом
а мужики действительно любят помоложе
только путин - не мужик - а малочленец
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18.03.2024 21:26 Відповісти
Страх перед путиным разгоняет хабадская агентура,
исподтишка создающая "общественное мнение".
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17.03.2024 17:11 Відповісти
а после смерти владимира путина - кого будут уважать?
синка патрушева?
а что сделает синок патрушева с культом личности путина?
ведь после смерти путина - когда синок патрушева станет президентом
все будут говорить "патрушев - не путин, при путине было не так"
потому синок патрушева сотрет культ путина в НОЛЬ
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17.03.2024 17:20 Відповісти
Достаточно поднять зарплаты и пенсии и прекратить войну.
Культа личности путина нет - на его похоронах ни одна собака не всхлипнет.
Все вздохнут с облегчением - кончился этот позор и ******.
Людям нужны запасти в машинам, импортные лекарства, продукты, товары,
а не война не пойми ради чего.
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17.03.2024 17:38 Відповісти
друже, а ты знал что в ссср при сталине памятников сталину было БОЛЬШЕ чем памятников ленину?
а памятников ленину ОЧЕНЬ много - на росии они дос их пор стоят
вопрос- ГДЕ ВСЕ - десятки тысяч - памятников сталину делись?
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17.03.2024 17:47 Відповісти
На дачах сталинистов украшают сады.
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17.03.2024 18:23 Відповісти
все сотни тысяч?
фееричная попытка защитить "культ путина" от тотального забытия
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17.03.2024 18:36 Відповісти
Якщо Хрущов видав указ, то їх могли тихо відправити на переплавку.
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17.03.2024 18:41 Відповісти
ото ж бо й воно
кожен наступник МУСИТЬ знищити культ попередника
інаше знащать наступника
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17.03.2024 18:43 Відповісти
Якщо дивитись об'єктивно, Хрущов мав більше клепки в голові.
Сталін марив новою війною і репресіями, а владу вже було взято,
і потреби в цьому не було. Хрущов був такий же м'ясник,
але йому стачило розуму змагатися з Заходом, а не тупо тільки воювати з ним.
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17.03.2024 19:00 Відповісти
якщо дивитись об'єктивно в начало кінця
Гришка Распутін сказав ніколаю 2: "начнешь войну - пропадет росия"
дальше - уже неважно кто при власти на кацапах
кацапстан - територия тьмы и антихриста
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17.03.2024 19:08 Відповісти
Кінець не стався сам по собі - хтось добре таки порився у православ'ї, плюс "мода" на спіритизм та викликання потойбічної чортівні, плюс діяльність одержимих хаосом "разночінцев", що свідомо методично ослабляли державу, в якій жили, і користувались її правовим захистом. Країну треба юуло спершу ДОВЕСТИ до такого стану.
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17.03.2024 19:51 Відповісти
було
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17.03.2024 19:53 Відповісти
Хрущова в 1956 було 62. Брежнєва в 1968 62 роки. Х..... в 2014 було 62.
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17.03.2024 23:35 Відповісти
Це справді цікаво.
60-70 - вік коли людина місцями мудра, місцями добріша і ще має сили втілити плани.
Правда, з #уйлом експеримент не дуже чистий - його вік відрізняється на 2 роки.
А Крим він захопив бо йому астрологи всі вуха відтоптали, що це НУ ДУЖЕ сприятливий
час і поганий для України період.
Астрологи тільки промовчали, що цей період скоро мине.
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18.03.2024 06:35 Відповісти
кольт - ти реально путініст, але який взагалі не в темі
підказую - тов. Брежнев казав - "політична зрілість починається після 70-ти"
і про астрологів - особливо шпіона кгб - бабусю вангу
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18.03.2024 11:28 Відповісти
Путін слухає високопрофесійних астрологів.
А період для України був у 2014-2015 дійсно вкрай несприятливим.
Це підтвердить будь-який астролог-початківець.
Якщо я "путініст", то ти просто дурень.
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18.03.2024 19:56 Відповісти
в 2022 році путін стратив ВСІХ шаманів кум-жум-гетовича
за їх брехню "кієв за два дня"
це всі знають
більше шаманів та єкстрасенсів путін не сприймає
путін - мас сатана - йому астрологи не потрібні 🤡
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18.03.2024 21:28 Відповісти
Не будуть ніколи лідери самостійних країн поважати вискочку,який взяв на себе право знищувати чужу державність.Ви чи найнятий бот чи дурак.
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17.03.2024 18:06 Відповісти
Перечисляй это "большинство стран НАТО". И в чём проявляется указанное уважение Путину?
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17.03.2024 19:02 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Воєнному злочинцю прутіну, місця у Людському Світі, немає!
Смерть злочинцю!
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17.03.2024 16:46 Відповісти
Ну так, всі помітили. Особливо українці...
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17.03.2024 16:47 Відповісти
йому пох він з НАТО у Сумах бореться і в нього виходить
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17.03.2024 16:47 Відповісти
👍🤝 😥😠
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17.03.2024 18:39 Відповісти
Бо там НАТО немає, лише мало наших військ і озброєння.
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17.03.2024 19:00 Відповісти
Нам треба об'явити війну НАТО і відразу здатись. Хай вводять свої війська і починають ******* москальню.
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17.03.2024 16:50 Відповісти
А НАТА війну не прийме. І капітуляцію України - також. Але спробувати можна. Пропоную напасти на якусь з країн НАТИ. Мені хочеться вдарити по Угорщині.
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17.03.2024 17:33 Відповісти
I подивитись що з того буде...
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17.03.2024 18:41 Відповісти
Ху ..ло сцикло. До того ж, воно ще й обсирається. Не даремно ж за ним чемодан з його гівном носять.
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17.03.2024 16:51 Відповісти
Очевидний факт. Та хай там як, а потвора сам сказав , що у московії немає кордонів... Варвари-комуняки уважно слухали довбня.
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17.03.2024 16:52 Відповісти
Вірте ******** - вони завжди говорять те про що хочуть.
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17.03.2024 16:53 Відповісти
Як тільки він зачепить країну НАТО, - в ту ж мить лишться без нафтовидобутку, без трубопроводів, без решти НПЗ, аеродромів, важливих підприємств і одного занюханого бункера.
Так що естонский прем'єр права на 100%.
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17.03.2024 16:58 Відповісти
Хто вам таке сказав? Фіцо? Чи може Орбан?
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17.03.2024 17:06 Відповісти
Це мені сказали ті, що координуть спільну роботу без обанів та інших цуциків.
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17.03.2024 17:08 Відповісти
НАТО поки що просто ніочєм
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17.03.2024 17:04 Відповісти
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17.03.2024 17:09 Відповісти
ага , опердил
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17.03.2024 17:18 Відповісти
это был вертолет
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17.03.2024 17:20 Відповісти
Чей?
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17.03.2024 17:29 Відповісти
А, вот тут в другой теме дали ссылку.

https://t.me/our_odessa/63671

А дрон чей интересно...
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17.03.2024 17:35 Відповісти
Мабуть кацапський заблукав, вони вже через Молдова доріжку проторували. Цей видно втомився на півдорозі і гепнувся на вертоліт.
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17.03.2024 19:02 Відповісти
А може НАТО Росії боїться ?
Дають Україні зброї мало щоб Україна не виграла війну а Росія не програла
Бо якщо Росія остаточно програє війну мабуть буде війна з НАТО
Чому НАТО таке сміливе з Росією не воює ?
Коли кацапи зайдуть до ЄС вони будуть місяцями думати що робити
Дипломатично щось вирішувати
НАТО взагалі може воювати ?
Якщо ви дійсно сильніші Росії
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17.03.2024 17:16 Відповісти
путлєр , воєнний злочинець і терорист ,
щоб ти здох , хворий покидьок 🤬
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17.03.2024 17:17 Відповісти
а Я бы его помучал бы
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17.03.2024 17:19 Відповісти
Приковать на красной площади к забору и чтобы любой мог подойти и высказать всё что думает.
И подкрепить с ноги.
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17.03.2024 18:39 Відповісти
Та і я не проти за горло потримати.
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17.03.2024 19:04 Відповісти
впевнений, що власники палаців рубльовки та підмосковья не хочуть отримувати ядерні удари по своїх пердаках, ні під яким пропагандистським соусом. те ж саме із іншими феодалами недоросії Якщо виникне така загроза - вони самі путіна намажуть новачком і закатають в асфальт, і весь його виводок з кабаєвою...
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17.03.2024 17:22 Відповісти
За 2 роки війни, вони зовсім нічого не втратили? Чомусь досі не закатали!!! Ви або кацап, або дуже гарної думки про орків!
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17.03.2024 17:49 Відповісти
так реальної загрози ядєрного пєпла для них, раша-феодалів, ще не було. їм пуйло обіцяв побєдобєсія через 3 дні.
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17.03.2024 18:19 Відповісти
Умничка!
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17.03.2024 17:27 Відповісти
У Каллас яйця на 3 розміри більше, ніж у шольця! 😁
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17.03.2024 17:41 Відповісти
Путін боїться НАТО....НАТО боїться само себе...так і живемо...
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17.03.2024 18:04 Відповісти
Путін боїться війни з країнами НАТО, і особливо з Естонією.
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17.03.2024 18:08 Відповісти
Якби путін не боявся Естонію, то давно наніс би удар, так що він таки боїться.
Україна прочистила йому мізки і він тепер чеше дупу, згадуючи як фінни добре дали
СРСР по зубах, і це коли ніякого НАТО ще не було.
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17.03.2024 18:52 Відповісти
Естонія на порядок більше за Україну, її варто боятися! Як там, свого часу, казав Маяковський? "Говорят, что и пушки есть, не то пять, не то шесть". Та й фіни добре дали ... свій Віїпуррі з прилеглою територією. З нього потім зрбили Виборг.
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18.03.2024 06:07 Відповісти
У фіннів не було союзників, а які у Естонії домовленості з ядерними країнами - ви не знаєте.
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18.03.2024 06:22 Відповісти
У поляків у вересні 1939-го теж були союзникі. І здали вони поляків на один раз, як і до цього чехів.
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18.03.2024 10:34 Відповісти
Ми говорили про фіннів, не треба переводити на поляків.
Поляки гнилі, і занадто гонорові, тому їх всі кидають через прутень.
А Естонія може спокійно розмістити у себе будь-яку зброю.
І мати прямі договори з Німеччиною, ядерною Францією і ядерною Британією.
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18.03.2024 19:48 Відповісти
Я мав на увазі не самих пляків, а їх "сюзників". Що стосується фінів, то у них в1941-1944 роках теж був могутній союзник. Але це їм не сильно допомогло.
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18.03.2024 21:15 Відповісти
софізм
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17.03.2024 18:14 Відповісти
Путін боїться війни з країнами НАТО

Слава богу, НАТО і нам сміливо помагає - ондо як зброєю нас засипали! - і саме товче ***** пику так, що аж зуби та кров летять!
Молодці, шо маємо казати!
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17.03.2024 18:28 Відповісти
Нам помогає не НАТО, а країни учасники НАТО.
І вони роздупляться дуже швидко, бачачи вибрики Трампа.
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17.03.2024 18:32 Відповісти
Кремлівський пиня і ублюдок пітерський , боїться всього ,
крім єдиного він не боїться - це вбивати мирних людей і дітей на
українській територіі 🙁
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17.03.2024 18:50 Відповісти
***** - гопник. Але не з паханів. Пикою не вийшов. Тому психологія миршавого гопника дуже проста. БЕРУ НА ПОНТ. ПАЛЬЦИ ВЕЕРОМ. І велика Європа, розумна Європа не зрозуміла ПОНТИ ні у 2022 році , та й зараз ще сумнівається. Воно блефує чи ні ? Та згадайте Микиту , який черевиком по трибуні в ООН лупив, а за душею не було жодної балістичної ракети. Вони з'явились вже потім. АЛЕ ПЕРЕПОЛОХ БУВ як у курнику.
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17.03.2024 19:44 Відповісти
куйло немає чого боятися,позаяк ,щоб розпочати віну в Україні не виключено, що в нього були підкилимні домовленості із США І командуванням НАТО ,що він не нападатиме на країни НАТО в обмін ненадання США І НАТО Україні далекобійної зброї і достатньої війсково- фінансової допомоги для деокупації Україної ,окупованих ним українських територій,
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17.03.2024 20:42 Відповісти
 
 