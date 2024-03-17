Путін боїться війни з країнами НАТО, - Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж він сам боїться війни з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Каллас заявила в інтерв’ю BBC.

За словами прем'єрки Естонії, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

"Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися у своїх діях", - зазначила Каллас.

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"Якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати самі себе. А це те, чого хоче досягти Путін", - наголосила Каллас.

"Ми теж маємо замислитися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з країнами НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", - додала вона.

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