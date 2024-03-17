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Новини Війна
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В умовах війни недалекобійність української армії - це очевидна недалекоглядність деяких наших партнерів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність українських захисників – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - заявив Зеленський.

Президент подякував партнерам України, які надали або ухвалили пакети підтримки цього тижня.

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"Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх", - зауважив глава держави.

Він також подякував Данії за черговий пакет оборонної допомоги та Німеччині за "щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей", а також усім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Зеленський окремо відзначив Грецію за "чітке розуміння загроз усім у Європі".

"Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі з Макроном та Туском Шольц пообіцяв більше військової допомоги Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) звернення (627) зброя (7530) допомога і підтримка (1166)


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Топ коментарі
+90
Недальнобійність - це яскраві наслідки політики Зеленського по знищеню ракетної програми Порошенко-Турчінова!
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17.03.2024 23:15 Відповісти
+71
в умовах війни в Україні недалекобійність українських захисників - це "очевидна недалекоглядність деяких українців, які в 2019 році проголосували за Зеленського.
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17.03.2024 23:16 Відповісти
+57
Не чіпай наших партнерів.
Краще розкажи про свою недалекоглядність і свою нездатність стратегічно мислити.
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17.03.2024 23:16 Відповісти
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Спрацювало у парі Кучма/Сімоненко. Друга каденція Кучми. Більш не працювало!
Навіть Янек гаслами був за євронтеграцію,але пропхнув 5 рік президента,і нейтральний статус України.
Як бонус продовженя аренди Криму після 217 ще на 49 років. Харьковськи годи.
До обраня по гаслам не відрізнити патріота України від патріота раши,тому з'ясувати "хто є ху" - тіьки по тому що робив остані 2 роки для України.
Як можна було обрати президентом тіло в країні,яку воно називало повією?!
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18.03.2024 20:25 Відповісти
Спрацйовує завжди в політиці, ліві проти правих, республіканці проти демократів і так далі.
По висновкам роботи Пороха теж великого оптимізму немає - ригів в тюрму не саджав,
вбивць Майдану не ліквідовував, навіть Гєпу і інших залишив керувати містами, риги і зараз при владі, той же дЄрмак мав пряме відношення до рига Тадєєва. Лише на фоні Зе клоуна Порох супер патріот. Краще б залишиався в.о. Турчинов у 2014.
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18.03.2024 21:28 Відповісти
Може трохи ініціювати пам'ять? В Україні при Порошенко звикли до вільних виборів,а не призначеня як на раше чи при зє! Тому Гепа - обраний громадянами України,а не Татаров,який при Пороху ховася на раше,і став лівою рукою зє! Ригів - саджав/люстрував - але по вироку суда,а от зє їх повипускав на рашу і призначив до своєї адміністрації.
До речі - з'ясуй навіщо зє АПУ перейменував на ОПу.
Як ти уявляєш ліквідацію Порошенком одного з керівників поліції м.Москва у 2015 р.?
То 3 роки зє знищував обороні споруди Пороха,і прокладав дороги для окупантів - і в тебе ніяких висновків?!
Ну-ну.
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19.03.2024 12:09 Відповісти
Ви взагалі вкурсє що судять по справам, висновки це ще називається і не треба нукати.

Не треба боготворити Пороха, знаю і бачив хто він є, порядна людина, схильна до цівілізованих м'яхких рішень, більш підходе для управління бізнесом, ніж до корінних змін в державі. Ригів не садив, не люстрував, це просто факт, а те що суді виносили виправдальні для ригів вирокі, це тому що судді не були люстровані і до цих при Зе клоуні займають свої посади.
Ну що і далі будемо боготворити Пороха чи все ж західний аналітичний підхід практичніше.
Розумію що не подобається критика Пороха, але це така реальність, в цьому плані постать малороського Зе клоуна і його постійних антиукраїнських дій роблять Пороха супер патріотом на його тлі - розміновував, здавав, зраджував, садив і вбивав патріотів, а Порох навпаки, але він і так повинен був це робити і гарантовано зробити все залежне від себе щоб риговська промосковська влада не взяла реванш, а цього не було зроблено.
Ще добавлю коли Порох знову стане президентом, то не буде розтрілів зрадників, казнокрадів і тих хто посилав тисячі бійців в безгузді м'ясні атаки ради рейтингу, не буде побудований український Массад для ліквідації зрадників України по всьому світу, буде повтор 2014 року з апеляцієй до європейського права, а європейське право знову скаже - вам треба, ви і вирішуйте свої внутрішні проблеми, на тому все і закінчиться.
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19.03.2024 22:08 Відповісти
Хтось може і боготворить,але і оббріхувати не треба!
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20.03.2024 00:42 Відповісти
Згоден, не ******** нікого, а правду пиши.
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23.03.2024 20:19 Відповісти
Так вам Гари Табах, Михаил Веллер и Андрей Илларионов ГОДАМИ вдалбливают : «НЕ ГАСЛА СЛУШАТЬ, а на ДЕЛА СМОТРЕТЬ».
Но «мудрий нарiд» заорал : « Абы не Порох! Хужы ни будит! Хоть паржом! На шашлыки!!!!»
У Баранов одна дорога - НА ШАШЛЫКИ.
Казалось, позорнее президента-зэка уже быть не может.
Ошибочка. Может! Паяц-членограй. Выбранный 73% ЛЕГИТИМНЫЙ.
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19.03.2024 12:04 Відповісти
Або втрата довіри Заходу до ЗЄвлади.
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18.03.2024 02:28 Відповісти

================
Явка с повинной
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18.03.2024 02:40 Відповісти
Наконец-то украинцы узнали кто во всем виноват

Оказывается, виноваты все, кроме ЗЄ

Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс

передал Зеленскому

ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев -

Wall Street Journal
А он же не лох, плюнул на эти планы да и пошел на шашлычки
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18.03.2024 03:28 Відповісти
А чем занимался директор ЦРУ Бёрнс, ставленник Белого Дома, ранее работавший послом США в мацкве, во время ЯВНОГО недельного визита в мацкву в ноябре 2021-го на секретных совещаниях с Нарышкиным?

Не иначе- СОСТАВЛЕНИЕМ этих планов наступления россии на Киев.
И ШО он мог передать в январе, кроме
УЗБАГОЙДЕЗЬ! Ми невидим признаков падгатофки наподения.
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19.03.2024 12:13 Відповісти
"В умовах війни недалекобійність української армії - це очевидна недалекоглядність деяких наших партнерів" - Зеленський .Війна з 2014 року.В умовах війни було далекоглядно,з 2019 по 2022 рік займатись "Великим асфальтним крадівництвом",бачити мир в очах путіна,закінчувати війну в своїй голові,бути не лохом і примушувати військових в Золотому здати зброю,знімати клістрони з С-300 на Півдні,скорочувати армію на 45 тис.,закривати в примусовому порядку ракетні програми Грім-2 та Сапсан,два роки свідомо не підписувати ДОЗ і т.д. ...Хто це робив,також партнери,чи може один самозакоханий кокаїновий наркоман,який відчув себе великим правителем?
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18.03.2024 03:48 Відповісти
недалекобійність українських захисників - це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів"
Замість того щоб думати про Україну
Європа з Америкою будувала дорого
та жерла свинячі шашлики
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18.03.2024 04:15 Відповісти
Ось знову заспівала кацапська лялька про "поганих західних партнерів".У 2022 році-"нато закрий небо"(це неможливо було зробити фізічно)-нато погане.Після визволення півночі,Харківщини,Херсону побігли давати заявку в НАТО.Либизався з през.Польші Дудою-Польша брати.Почались протести в Польші-поляки погані(працюють на рашку).Респи в конгресі США(завдяки путінскому трампу) блокують допомогу-знову винні "західні партнери".І все це вбивається у голови тупому населенню через "марафон",блогерів,відосікі і соц.сеті.Він не дебіл,а ******* "машина пропоганди" щоб відвернути населення від ЄС,НАТО.
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18.03.2024 05:13 Відповісти
А коли Володька костюм вдягне ?
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18.03.2024 05:31 Відповісти
Йому більше підійде дерев'яний макінтош.
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18.03.2024 06:46 Відповісти
Нахабство цього ,недополководця, не має меж.Це ти ,недолугий смієш рота відкривати,на партнерів?А особисто ти,що зробив для зміцнення, розвитку наших військових програм?
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18.03.2024 06:32 Відповісти
а ти шашличник особисто ні в чому не винен так ?
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18.03.2024 06:40 Відповісти
Яке ж кончене.
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18.03.2024 06:42 Відповісти
От гнида наркозалежна!
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18.03.2024 06:45 Відповісти
Від нього дуже сильно воняє.
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18.03.2024 07:06 Відповісти
русскім духом.
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18.03.2024 07:20 Відповісти
Смердить
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19.03.2024 13:12 Відповісти
А с дальнозоркостью у нас порядок,на каждом перекрестке в каждом селе стоят камеры слежения,что происходит на наших дорогах даже ботокс знает.
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18.03.2024 07:25 Відповісти
Знает. Потому что их расстановку проектировали его специалисты и обслуживаются они все кацапским софтом, так что вполне могут пересылать ирформацию своему хозяину.
И все премещения войск и военной техники никакая не тайна.
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Вся біда в недалекоглядності українських громадян які обрали проросійського клоуна ,а критикувати треба себе за здачу Півдня і неготовність до війни коли нас попереджали.
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18.03.2024 07:40 Відповісти
ракети нептун випуск яких він зарізав, гаубиці які він не випуска
були не дуже далекобійними.
а от розмінування та здача всього та розмінування було дуже далекоглядним, і навіть можна сказати спланованим на перед
далекоглядна заміна 16 генералів привела до знищення хаймарс, 2 уст. петріот та гелікоптерів.
все що в Україні є поганого, всі програші та втрати
саме через дії цього уібана
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18.03.2024 08:33 Відповісти
Плохому танцору мешают.
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18.03.2024 08:04 Відповісти
Яйцы по 17
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19.03.2024 13:14 Відповісти
Гнида брехлива.
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18.03.2024 08:05 Відповісти
Що ж ти раніше про це не думав, а "далекогляднував" на шашлики і шаурму!
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18.03.2024 08:08 Відповісти
Ніколи йому думати між відпочинками за наш рахунок,та поїданям шаурми та шашликів з вбитих громадян України.
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18.03.2024 10:46 Відповісти
Цей покидьок уже навіть не "фільтрує базар"... Виявляється, це партнери мали би потурбуватись про наші далекобійні системи, а ще - організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Може ще й не допустити корупції, тотального розкрадання , зриву мобілізації, посадити мільярд дерев?... Кляті партнери!
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18.03.2024 08:12 Відповісти
Недалекоглядність і дії на користь ворога - це дії "кварталу" з його Лідером і ОПою. У них головна зброя - асфальт, а головний ворог -Порошенко!
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18.03.2024 08:14 Відповісти
Завали свою брехливу зелену морду і дякуй за найменше, що дали нам наші партнери. Бо ви не дали народу і армії нічого, лише крадете безмірно.
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18.03.2024 08:34 Відповісти
Тіки ти ,клоун не бритий ні в чьому не винен🤢🤢
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18.03.2024 08:35 Відповісти
Вот же падло, парнери винуваті, а де наші Сапсан, Вільха, Грім, Нептун?
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18.03.2024 08:42 Відповісти
якби були наші Сапсан, Вільха, Грім, Нептун, то не було б за що будувати дороги, що ж не зрозуміло.
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18.03.2024 08:50 Відповісти
це говорить те, що закривало всі військові програми і розробки, і війська відводило?
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18.03.2024 08:48 Відповісти
Що обрав "мудрий нарід", коли ображені поцреоти не пішли на вибори,бо їх улюбленця(Тімошенко, Кошулинського,Ляшка) там нема!
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18.03.2024 10:50 Відповісти
за це лайно тільки поцріоти і могли голосувати
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18.03.2024 11:39 Відповісти
Вони неявкою так і зробили! Проголосували ЗА Зє!
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18.03.2024 12:00 Відповісти
Вибори відбуваються якщо прийшло 25%(20?) виборців зи списку.
То якщо прийшлиб тільки виборці зє - він би отримав не 73%,а всі 100%!
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18.03.2024 12:04 Відповісти
ну так, але я про те, що ті кандидати нічим не кращі за те що обрали.
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18.03.2024 16:22 Відповісти
Так,а Пороха не можна було,тому що "аби не Порох!" ************* за московицьки горші,та гроші тих укролігархів, яких Порох прибрав від розграбуваня держпідприємств 5 років вбивали цю тезу лохторату!
Хоча Порошенко був ЄДИНИМ президентом при якому великі державні підприємства(нафтогаз,турбоатом,залізниця,центренерго та ін.) платили мільярди до бюджету,замість дотацій!
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18.03.2024 18:43 Відповісти
Так це наші партнери дороги будували замість ракет !?
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18.03.2024 09:03 Відповісти
Чья бы корова...великий стратег
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18.03.2024 09:09 Відповісти
Коли ворог прагне вбити Україну, коли палають наші міста і села, гинуть найкращі, наймотивованіші воїни, захищаючи нас, мирне населення, Зеленський з ОПою влаштовують срачі у війську, сіють розбрат в державі, гоніння на патріотів, журналістів, кришують корупцію і в той же час всю відповідальність за свою бездіяльність перекидають на чорну кішку і західних партнерів
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18.03.2024 09:29 Відповісти
От гади. Нашу далекобійність в асфальт закатали і де придумали закатати негідники !? - прямо на тих дорогах, по яких орда вторглася. Нема слів, хіба два - паскудні мерзотники.
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18.03.2024 11:16 Відповісти
Якби не тупість, жадібність і недалекоглядність нашої влади, то б у нас були і ракети і дрони свої в достатній кількості і фортифікаційні споруди належної якості, а так хтось постійно винуватий...
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18.03.2024 14:29 Відповісти
Це відповідальність любителя шашликів.
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18.03.2024 16:45 Відповісти
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