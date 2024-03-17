В умовах війни недалекобійність української армії - це очевидна недалекоглядність деяких наших партнерів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність українських захисників – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - заявив Зеленський.
Президент подякував партнерам України, які надали або ухвалили пакети підтримки цього тижня.
"Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх", - зауважив глава держави.
Він також подякував Данії за черговий пакет оборонної допомоги та Німеччині за "щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей", а також усім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.
Зеленський окремо відзначив Грецію за "чітке розуміння загроз усім у Європі".
"Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", - резюмував президент.
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Навіть Янек гаслами був за євронтеграцію,але пропхнув 5 рік президента,і нейтральний статус України.
Як бонус продовженя аренди Криму після 217 ще на 49 років. Харьковськи годи.
До обраня по гаслам не відрізнити патріота України від патріота раши,тому з'ясувати "хто є ху" - тіьки по тому що робив остані 2 роки для України.
Як можна було обрати президентом тіло в країні,яку воно називало повією?!
По висновкам роботи Пороха теж великого оптимізму немає - ригів в тюрму не саджав,
вбивць Майдану не ліквідовував, навіть Гєпу і інших залишив керувати містами, риги і зараз при владі, той же дЄрмак мав пряме відношення до рига Тадєєва. Лише на фоні Зе клоуна Порох супер патріот. Краще б залишиався в.о. Турчинов у 2014.
До речі - з'ясуй навіщо зє АПУ перейменував на ОПу.
Як ти уявляєш ліквідацію Порошенком одного з керівників поліції м.Москва у 2015 р.?
То 3 роки зє знищував обороні споруди Пороха,і прокладав дороги для окупантів - і в тебе ніяких висновків?!
Ну-ну.
Не треба боготворити Пороха, знаю і бачив хто він є, порядна людина, схильна до цівілізованих м'яхких рішень, більш підходе для управління бізнесом, ніж до корінних змін в державі. Ригів не садив, не люстрував, це просто факт, а те що суді виносили виправдальні для ригів вирокі, це тому що судді не були люстровані і до цих при Зе клоуні займають свої посади.
Ну що і далі будемо боготворити Пороха чи все ж західний аналітичний підхід практичніше.
Розумію що не подобається критика Пороха, але це така реальність, в цьому плані постать малороського Зе клоуна і його постійних антиукраїнських дій роблять Пороха супер патріотом на його тлі - розміновував, здавав, зраджував, садив і вбивав патріотів, а Порох навпаки, але він і так повинен був це робити і гарантовано зробити все залежне від себе щоб риговська промосковська влада не взяла реванш, а цього не було зроблено.
Ще добавлю коли Порох знову стане президентом, то не буде розтрілів зрадників, казнокрадів і тих хто посилав тисячі бійців в безгузді м'ясні атаки ради рейтингу, не буде побудований український Массад для ліквідації зрадників України по всьому світу, буде повтор 2014 року з апеляцієй до європейського права, а європейське право знову скаже - вам треба, ви і вирішуйте свої внутрішні проблеми, на тому все і закінчиться.
Но «мудрий нарiд» заорал : « Абы не Порох! Хужы ни будит! Хоть паржом! На шашлыки!!!!»
У Баранов одна дорога - НА ШАШЛЫКИ.
Казалось, позорнее президента-зэка уже быть не может.
Ошибочка. Может! Паяц-членограй. Выбранный 73% ЛЕГИТИМНЫЙ.
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Явка с повинной
Оказывается, виноваты все, кроме ЗЄ
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс
передал Зеленскому
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев -
Wall Street Journal
А он же не лох, плюнул на эти планы да и пошел на шашлычки
Не иначе- СОСТАВЛЕНИЕМ этих планов наступления россии на Киев.
И ШО он мог передать в январе, кроме
УЗБАГОЙДЕЗЬ! Ми невидим признаков падгатофки наподения.
Замість того щоб думати про Україну
Європа з Америкою будувала дорого
та жерла свинячі шашлики
И все премещения войск и военной техники никакая не тайна.
були не дуже далекобійними.
а от розмінування та здача всього та розмінування було дуже далекоглядним, і навіть можна сказати спланованим на перед
далекоглядна заміна 16 генералів привела до знищення хаймарс, 2 уст. петріот та гелікоптерів.
все що в Україні є поганого, всі програші та втрати
саме через дії цього уібана
То якщо прийшлиб тільки виборці зє - він би отримав не 73%,а всі 100%!
Хоча Порошенко був ЄДИНИМ президентом при якому великі державні підприємства(нафтогаз,турбоатом,залізниця,центренерго та ін.) платили мільярди до бюджету,замість дотацій!