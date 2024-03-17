В умовах війни недалекобійність української армії - це очевидна недалекоглядність деяких наших партнерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність українських захисників – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - заявив Зеленський.

Президент подякував партнерам України, які надали або ухвалили пакети підтримки цього тижня.

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"Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх", - зауважив глава держави.

Він також подякував Данії за черговий пакет оборонної допомоги та Німеччині за "щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей", а також усім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Зеленський окремо відзначив Грецію за "чітке розуміння загроз усім у Європі".

"Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", - резюмував президент.

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