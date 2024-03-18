Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 431 550 осіб (+810 за добу), 6809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 431 550 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб,
танків ‒ 6809 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
артилерійських систем – 10668 (+34) од,
РСЗВ – 1017 (+0) од,
засоби ППО ‒ 720 (+0) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1731 (+8)
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Це -Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалов...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович
хотя с уровнем нашей журналистики могли бы ещё и не такое написать...)
а пистеть про втрати - не его собачье дело.\тем более ты всей этой истории не знаешь...!\
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович
и это моё
https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
и сравни - человек один, а фамилии разные...
так что кто прав, а кто не прав...\фунт его знает...\
на официальной странице https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RPp9T3vZ3birwK8jkQtbgvJWD4LKA9iQmdQmAqPocf2ZvRwwDuevNLJedLvgfQBjl пресцентру Генштаба он Андрей Ковалов
на своей официальной страеице фейсбука https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
он Andriy Kovalov
так кто он - ?...
и это не моя проблема...!
До того ж, поранений хробак для України корисніший, ніж знищений, бо він не тільки не воює, а й забирає на себе ресурси на лікування і відновлення. А важкопоранений не тільки робить це постійно, а ще й постійно муляє око оточуючим, вимагає до себе "надлежащего отношения", та й на додачу, бонусом, може на підпитку скоротити мобілізаційний резерв сокирою, молотком або чимось іще.
Читай уважніше
... з баз зберігання все більше тягнуть старих карбюраторних Уралів ЗІЛів та ГАЗонів
а це Урал-375, ЗиЛ-131, ГАЗ-66. На далекому сході повно ГАЗ-63 і ЗиЛ-157 випущенних ще в 60-ті з пробігом 20-30 тисяч км. Кацапи приперли ж під Бахмутом полуторку, припруть і цей мотлох, варіантів у них не багато.
Грудень 23-го, січень, лютий ц.р. 931/937/939
Березень 22-го 915
хз що на них вплине
Проблема в іншому - стороні, що наступає, залишається вся техніка з поля бою. Десь 30-40% цієї техніки з часом можна відновити. І поки кацапня потихеньку, але повзе на Часів Яр, на Покровськ, значна частина їхньої техніки повертається у стрій.
10400-6800=3600 танків.
146! одиниць техніки та 810! чумардосів.
Арта 34!, броня 36, логістика 68!.
Танчики з логістикою трохи покрошили. ББМ черговий ювілей, більше 13000! Загальна кількість знищеної техніки більше 48000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 430 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі