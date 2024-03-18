УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9786 відвідувачів онлайн
Новини
7 262 42

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 431 550 осіб (+810 за добу), 6809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 431 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб,

танків  ‒ 6809 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

артилерійських систем – 10668 (+34) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+0) од,

літаків  – 347 (+0) од,

гелікоптерів   – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1731 (+8)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії зафіксували рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - британська розвідка

Знищення армії РФ

Автор: 

армія рф (17816) Генштаб ЗС (6767) ліквідація (4075) знищення (7551)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Очищується наша земля...
показати весь коментар
18.03.2024 08:06 Відповісти
+14
Кацапи! Навіщо вам автолехніка, якщо у вас немає бензину?!
показати весь коментар
18.03.2024 08:13 Відповісти
+11
Минув 3676 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 810! чумардосів.
Арта 34!, броня 36, логістика 68!.
Танчики з логістикою трохи покрошили. ББМ черговий ювілей, більше 13000! Загальна кількість знищеної техніки більше 48000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 430 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
показати весь коментар
18.03.2024 09:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очищується наша земля...
показати весь коментар
18.03.2024 08:06 Відповісти
Невже вам з Бельгії видніше?
показати весь коментар
18.03.2024 08:10 Відповісти
бяльгиец, где эта информация есть на страничке Генштаба, а не написянная в "https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/27/7443939/ Українській правді" ...?
показати весь коментар
18.03.2024 08:21 Відповісти
ты тупое животное - нет такого речника Генерального штабу Збройних сил України старшого лейтенанта Андрія Ковальова...\ты тролль зайди туда хоть один раз и проверь - есть или нет, ты тупое...)\
показати весь коментар
18.03.2024 08:36 Відповісти
А це хто?
показати весь коментар
18.03.2024 08:57 Відповісти
"А це хто?"(с)

Це -Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалов...
показати весь коментар
18.03.2024 09:18 Відповісти
Он?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович
показати весь коментар
18.03.2024 09:21 Відповісти
да он... - но на страничке фейсбука https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua он Андрей Ковалов.

хотя с уровнем нашей журналистики могли бы ещё и не такое написать...)
показати весь коментар
18.03.2024 09:43 Відповісти
Всі помиляються. Ось і ви помилилися, а Сергій Черниш 0075fe0c виявився правий. А ви на нього скаргу і його в бан. Адже ось як буває
показати весь коментар
18.03.2024 10:08 Відповісти
его не за это в бан - и нет угрызений совести...\то что журналисты «прізвище» перекручивают, тут он прав...\
а пистеть про втрати - не его собачье дело.\тем более ты всей этой истории не знаешь...!\
показати весь коментар
18.03.2024 12:21 Відповісти
это твоё
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович

и это моё
https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
и сравни - человек один, а фамилии разные...
так что кто прав, а кто не прав...\фунт его знает...\
показати весь коментар
18.03.2024 12:39 Відповісти
с какой стати он прав...?
на официальной странице https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RPp9T3vZ3birwK8jkQtbgvJWD4LKA9iQmdQmAqPocf2ZvRwwDuevNLJedLvgfQBjl пресцентру Генштаба он Андрей Ковалов

на своей официальной страеице фейсбука https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
он Andriy Kovalov

так кто он - ?...
показати весь коментар
18.03.2024 13:26 Відповісти
это твои проблема...\не втягивай меня в её решение...\
показати весь коментар
18.03.2024 17:02 Відповісти
я тебя приглашал обговаривать со мной какую-то проблему...?\появится этот ******* - обговаривай с ним какую хочешь проблему - ферштейн...?\
и это не моя проблема...!
показати весь коментар
18.03.2024 17:41 Відповісти
1-й Бельгийский фронт...
показати весь коментар
18.03.2024 08:18 Відповісти
А який термін коректний?
показати весь коментар
18.03.2024 08:12 Відповісти
А з чого ви взяли цифри 1:3-1:5? Чому не 1:1 або 1:10. Також є офіційний коментар Генштабу? Війни такого масштабу не було кілька десятків років. А з таким технічним забезпеченням - не було взагалі. Отже, пишіть будь-які цифри - хтось повірить.
До того ж, поранений хробак для України корисніший, ніж знищений, бо він не тільки не воює, а й забирає на себе ресурси на лікування і відновлення. А важкопоранений не тільки робить це постійно, а ще й постійно муляє око оточуючим, вимагає до себе "надлежащего отношения", та й на додачу, бонусом, може на підпитку скоротити мобілізаційний резерв сокирою, молотком або чимось іще.
показати весь коментар
18.03.2024 08:25 Відповісти
1:3 - це "класика" ведення бойових дій А в сьогоднішній війні вже давно "класики" немає Бо більше 80% втрат - від артвогню Уже ведуть мову про 1:5 Крім того - наші не враховують рівень смертності в госпіталях противника (з-за недостатнього та некваліфікованого надання меддопомоги)
показати весь коментар
18.03.2024 08:30 Відповісти
Не зустрічав жодного коментаря цього двотижневого у будь-якій іншій темі. А Ви?
показати весь коментар
18.03.2024 08:35 Відповісти
этот тролль только в этой новости пасётся уже несколько дней - и тупо вкючает дурака когда его мордой тычат в информацию...
показати весь коментар
18.03.2024 08:45 Відповісти
Якщо 1:5, то вбитих орків всього 72 тисячі?
показати весь коментар
18.03.2024 08:42 Відповісти
Все це - лише припущення! "Класика" визначена була за наслідками воєн ХХ століття Коли вони закінчувалися і розсекречувалися втрати - тоді починала працювать статистика А що можна казать зараз конкретне? І не забувай - на кількість мертвих впливає і ступінь смертності в госпіталях та після виписки з них (від наслідків поранень) Нам ця величина взагалі не відома!
показати весь коментар
18.03.2024 08:52 Відповісти
Кацапи! Навіщо вам автолехніка, якщо у вас немає бензину?!
показати весь коментар
18.03.2024 08:13 Відповісти
Геній великого полководця сина кужугета це передбачав. Кількість що заправлять і чим заправлять дуже зменшиться, тому і закупив економні квадроцикли з кузовом.
показати весь коментар
18.03.2024 08:27 Відповісти
Основна маса військової автотехніки в Росії працює на солярі КамАЗи МАЗи та Урали Споживання бензину зараз ростиме за рахунок того що з баз зберігання все більше тягнуть старих карбюраторних Уралів ЗІЛів та ГАЗонів
показати весь коментар
18.03.2024 08:34 Відповісти
Не бензині їздять хіба буханки та квадроцикли з жигулями, дурнику! Все на солярі. А соляри кацапи виробляють дууууже багато, половину за кордон іде. Поменше Zеле-марафон дивися! Краще почитай Тома Купера.
показати весь коментар
18.03.2024 10:07 Відповісти
Не кажи людям що їм робить, бо скажуть куди тобі йти.
Читай уважніше
... з баз зберігання все більше тягнуть старих карбюраторних Уралів ЗІЛів та ГАЗонів
а це Урал-375, ЗиЛ-131, ГАЗ-66. На далекому сході повно ГАЗ-63 і ЗиЛ-157 випущенних ще в 60-ті з пробігом 20-30 тисяч км. Кацапи приперли ж під Бахмутом полуторку, припруть і цей мотлох, варіантів у них не багато.
показати весь коментар
18.03.2024 11:27 Відповісти
Логістика з початку місяця 935 одиниць і впевнений що перевалить далеко за тисячу.
Грудень 23-го, січень, лютий ц.р. 931/937/939
Березень 22-го 915
показати весь коментар
18.03.2024 08:18 Відповісти
Танків знищено більше ніж на озброєнні у США. По ідеї, коли дійде до 8500 танків, орки вже повинні відчувати їхній дефіцит.
показати весь коментар
18.03.2024 08:44 Відповісти
було 12 420
хз що на них вплине
показати весь коментар
18.03.2024 08:58 Відповісти
Були цифри і до 18 000. Якщо рахувати т-54/55 на "тривалому зберіганні" (хоча зрозуміло, що там один з трьох у кращому випадку можна зібрати).
Проблема в іншому - стороні, що наступає, залишається вся техніка з поля бою. Десь 30-40% цієї техніки з часом можна відновити. І поки кацапня потихеньку, але повзе на Часів Яр, на Покровськ, значна частина їхньої техніки повертається у стрій.
показати весь коментар
18.03.2024 09:45 Відповісти
12400+100 в 2022 передала Білорусь. Це 12500. Там маса не придатних гниючих танків, які не підлягають відновленню. Максимум 10000. Не більше. Випущено за цей час 400 танків. До середини року випустять ще 100.
10400-6800=3600 танків.
показати весь коментар
18.03.2024 12:38 Відповісти
ви вважаєте, що ніхто не ремонтує і з гнилих не можливо брати запчастини?
показати весь коментар
18.03.2024 13:04 Відповісти
Минув 3676 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 810! чумардосів.
Арта 34!, броня 36, логістика 68!.
Танчики з логістикою трохи покрошили. ББМ черговий ювілей, більше 13000! Загальна кількість знищеної техніки більше 48000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 430 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
показати весь коментар
18.03.2024 09:07 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 09:10 Відповісти
 
 