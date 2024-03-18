Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 431 550 осіб (+810 за добу), 6809 танків, 10 668 артсистем, 13 014 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 431 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб,

танків ‒ 6809 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

артилерійських систем – 10668 (+34) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1731 (+8)

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