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До України приїхав сенатор-республіканець Грем. ФОТО

18 березня в Україну з офіційним візитом та для підтвердження підтримки прибув сенатор Сполучених Штатів Америки від Південної Кароліни Ліндсей Грем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал посольства США в Україні.

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", – зазначило американське представництво.

Ліндсей Грем

Читайте також: У США почала роботу кампанія зі збору коштів для конгресменів, які підтримують Україну

Нагадаємо, що сенатор Ліндсі Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України. Минулого року він вже відвідував Київ.

Він є старшим членом Юридичного комітету США. Крім того, він входить до складу комітетів з питань асигнувань, бюджету, навколишнього середовища та громадських робіт Сенату США.

Також читайте: Сенатор Грем закликав допомогти Україні провести вибори під час війни

Конгрес США (1236) США (23375) Сенат США (610) Ліндсі Грем (91)


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Топ коментарі
+30
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18.03.2024 12:51 Відповісти
+19
мая улюблена фоктка зе-лідора оця:

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18.03.2024 12:54 Відповісти
+15
бубочку в куток поставить?
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18.03.2024 12:46 Відповісти
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бубочку в куток поставить?
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18.03.2024 12:46 Відповісти
і нагайкою зі сексшопу по дупі випорить !!!
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18.03.2024 12:49 Відповісти
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Та то воно літери згадує!!!
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18.03.2024 12:54 Відповісти
мая улюблена фоктка зе-лідора оця:

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18.03.2024 12:54 Відповісти
Олег Ляшко ? ти відео допроса бачило
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18.03.2024 13:29 Відповісти
ще може скажеш що воно не н*ркоман ???

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18.03.2024 13:36 Відповісти
То воно читає що має вечером по відосику казати.
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18.03.2024 12:57 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРИ та зє-імбіцил.
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18.03.2024 15:11 Відповісти
розвідник фсб агента орангутана в перуці
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Заставить рити окопи.
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18.03.2024 12:57 Відповісти
І шо ніякии *** не зустрів? -- та ну нах!
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18.03.2024 12:46 Відповісти
Гуд ньюз
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Що ж як ти сам-один, хлопче...
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Слава богу.
Тепер повинна поперти допомога(іронія)
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18.03.2024 12:48 Відповісти
Екскурсії замість зброї.
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18.03.2024 12:48 Відповісти
Не міг з собою спікера джонсона прихопити.
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18.03.2024 12:48 Відповісти
Я так розумію з новин останніх 10-15 років, у США давно вже дві республіканські партії.
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18.03.2024 12:49 Відповісти
З партії еліт республіканці перетворилися на популістську партію кваліфікованих робітників та середнього класу.
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18.03.2024 12:56 Відповісти
Рука КГБ все перетворює на лайно.
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18.03.2024 13:44 Відповісти
пустозвони боягузи приїхали.
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18.03.2024 12:54 Відповісти
Может бритву прівьоз?
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18.03.2024 12:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


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Ресторани замість зброї!
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18.03.2024 12:58 Відповісти
Розслідування партнерши лубянського іларіонова можеш засунути в свою кацапську сраку!
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18.03.2024 17:02 Відповісти
Респи - підари, і Грем також. Останнє, як перевзувся цей підарас - це кредити Україні замість допомоги
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18.03.2024 13:11 Відповісти
приїхав пофоткатися та сказати: "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь!"
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18.03.2024 13:13 Відповісти
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18.03.2024 13:13 Відповісти
А радості скільки в цього американця. Яка потіха, стільки українців загинуло..................... Є чому радіти.
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18.03.2024 13:19 Відповісти
за баблом приехал. На крови украинцев, оно ему так слаще. Гнида
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18.03.2024 23:47 Відповісти
це той потужний друг, що спочатку топив за Україну,

а потім після дзвінка трампа перевзувся і такий "США варто надавати Україні допомогу не безкоштовно, а у вигляді кредитів або в обмін на корисні копалини" ?
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18.03.2024 13:40 Відповісти
копалины це дохли кацапы ?
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18.03.2024 13:49 Відповісти
Між іншим, в Україну до Порошенка шість разів приїжджав Джо Байден, бо він був його найкращим другом.
А що зробило зелене хамло? Воно відкрило проти Байдена і його сина 5 (п`ять!) кримінальних справ і ще й нахабно питало Байдена: "Чому ми не в НАТО?"
Зелене хамло поводить себе так, як і те зебидло, яке його обирало.
Я ще й дивуюсь, що у американців досі є терпіння їздити до цього бидла в Україну.
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18.03.2024 13:47 Відповісти
Ну , що сказати проговорить Грес з нашим найвеличнішим-сонцесяйним-вінценосним батьком драконів і позивачем оков диктатури, і після розмови у нас допомоги не буде ще мінімум пів року
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18.03.2024 14:18 Відповісти
Вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.03.2024 14:55 Відповісти
чтоб на него ракету упала! вы читали, зачем он приехал???
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18.03.2024 23:49 Відповісти
 
 