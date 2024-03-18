До України приїхав сенатор-республіканець Грем. ФОТО
18 березня в Україну з офіційним візитом та для підтвердження підтримки прибув сенатор Сполучених Штатів Америки від Південної Кароліни Ліндсей Грем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал посольства США в Україні.
"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", – зазначило американське представництво.
Нагадаємо, що сенатор Ліндсі Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України. Минулого року він вже відвідував Київ.
Він є старшим членом Юридичного комітету США. Крім того, він входить до складу комітетів з питань асигнувань, бюджету, навколишнього середовища та громадських робіт Сенату США.
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Тепер повинна поперти допомога(іронія)
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Ресторани замість зброї!
а потім після дзвінка трампа перевзувся і такий "США варто надавати Україні допомогу не безкоштовно, а у вигляді кредитів або в обмін на корисні копалини" ?
А що зробило зелене хамло? Воно відкрило проти Байдена і його сина 5 (п`ять!) кримінальних справ і ще й нахабно питало Байдена: "Чому ми не в НАТО?"
Зелене хамло поводить себе так, як і те зебидло, яке його обирало.
Я ще й дивуюсь, що у американців досі є терпіння їздити до цього бидла в Україну.