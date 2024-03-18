В Украину приехал сенатор-республиканец Грэм. ФОТО

18 марта в Украину с официальным визитом и в подтверждение поддержки прибыл сенатор Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины Линдсей Грэм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал посольства США в Украине.

"Сегодня мы п сенатора приветствуем Линдси Грэмма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии в незаконной полномасштабной войне с Россией", – отметило американское представительство.

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Напомним, что сенатор Линдси Грэм является одним из самых больших сторонников Украины, часто он выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины. В прошлом году он уже посещал Киев.

Он - старший член Юридического комитета США. Кроме того, он входит в состав комитетов по вопросам ассигнований, бюджета, окружающей среды и общественных работ Сената США.

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