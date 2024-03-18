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В Украину приехал сенатор-республиканец Грэм. ФОТО

18 марта в Украину с официальным визитом и в подтверждение поддержки прибыл сенатор Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины Линдсей Грэм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал посольства США в Украине.

"Сегодня мы п сенатора приветствуем Линдси Грэмма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии в незаконной полномасштабной войне с Россией", – отметило американское представительство.

Ліндсей Грем

Читайте также: Надо объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству, - сенатор-республиканец Грэм

Напомним, что сенатор Линдси Грэм является одним из самых больших сторонников Украины, часто он выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины. В прошлом году он уже посещал Киев.

Он - старший член Юридического комитета США. Кроме того, он входит в состав комитетов по вопросам ассигнований, бюджета, окружающей среды и общественных работ Сената США.

Читайте также: В США начала работу кампания по сбору средств для конгрессменов, поддерживающих Украину

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27145) Сенат США (513) Линдси Грэм (83)


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Топ комментарии
+30
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18.03.2024 12:51 Ответить
+19
мая улюблена фоктка зе-лідора оця:

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18.03.2024 12:54 Ответить
+15
бубочку в куток поставить?
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18.03.2024 12:46 Ответить
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бубочку в куток поставить?
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18.03.2024 12:46 Ответить
і нагайкою зі сексшопу по дупі випорить !!!
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18.03.2024 12:49 Ответить
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18.03.2024 12:51 Ответить
Та то воно літери згадує!!!
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18.03.2024 12:54 Ответить
мая улюблена фоктка зе-лідора оця:

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18.03.2024 12:54 Ответить
Олег Ляшко ? ти відео допроса бачило
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18.03.2024 13:29 Ответить
ще може скажеш що воно не н*ркоман ???

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18.03.2024 13:36 Ответить
То воно читає що має вечером по відосику казати.
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18.03.2024 12:57 Ответить
УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРИ та зє-імбіцил.
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18.03.2024 15:11 Ответить
розвідник фсб агента орангутана в перуці
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18.03.2024 12:51 Ответить
Заставить рити окопи.
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18.03.2024 12:57 Ответить
І шо ніякии *** не зустрів? -- та ну нах!
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18.03.2024 12:46 Ответить
Гуд ньюз
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18.03.2024 12:47 Ответить
Що ж як ти сам-один, хлопче...
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18.03.2024 12:47 Ответить
Слава богу.
Тепер повинна поперти допомога(іронія)
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18.03.2024 12:48 Ответить
Екскурсії замість зброї.
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18.03.2024 12:48 Ответить
Не міг з собою спікера джонсона прихопити.
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18.03.2024 12:48 Ответить
Я так розумію з новин останніх 10-15 років, у США давно вже дві республіканські партії.
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18.03.2024 12:49 Ответить
З партії еліт республіканці перетворилися на популістську партію кваліфікованих робітників та середнього класу.
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18.03.2024 12:56 Ответить
Рука КГБ все перетворює на лайно.
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18.03.2024 13:44 Ответить
пустозвони боягузи приїхали.
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18.03.2024 12:54 Ответить
Может бритву прівьоз?
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18.03.2024 12:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


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Ресторани замість зброї!
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18.03.2024 12:58 Ответить
Розслідування партнерши лубянського іларіонова можеш засунути в свою кацапську сраку!
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18.03.2024 17:02 Ответить
Респи - підари, і Грем також. Останнє, як перевзувся цей підарас - це кредити Україні замість допомоги
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18.03.2024 13:11 Ответить
приїхав пофоткатися та сказати: "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь!"
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18.03.2024 13:13 Ответить
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18.03.2024 13:13 Ответить
А радості скільки в цього американця. Яка потіха, стільки українців загинуло..................... Є чому радіти.
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18.03.2024 13:19 Ответить
за баблом приехал. На крови украинцев, оно ему так слаще. Гнида
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18.03.2024 23:47 Ответить
це той потужний друг, що спочатку топив за Україну,

а потім після дзвінка трампа перевзувся і такий "США варто надавати Україні допомогу не безкоштовно, а у вигляді кредитів або в обмін на корисні копалини" ?
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18.03.2024 13:40 Ответить
копалины це дохли кацапы ?
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18.03.2024 13:49 Ответить
Між іншим, в Україну до Порошенка шість разів приїжджав Джо Байден, бо він був його найкращим другом.
А що зробило зелене хамло? Воно відкрило проти Байдена і його сина 5 (п`ять!) кримінальних справ і ще й нахабно питало Байдена: "Чому ми не в НАТО?"
Зелене хамло поводить себе так, як і те зебидло, яке його обирало.
Я ще й дивуюсь, що у американців досі є терпіння їздити до цього бидла в Україну.
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18.03.2024 13:47 Ответить
Ну , що сказати проговорить Грес з нашим найвеличнішим-сонцесяйним-вінценосним батьком драконів і позивачем оков диктатури, і після розмови у нас допомоги не буде ще мінімум пів року
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18.03.2024 14:18 Ответить
Вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.03.2024 14:55 Ответить
чтоб на него ракету упала! вы читали, зачем он приехал???
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18.03.2024 23:49 Ответить
 
 