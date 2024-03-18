В Украину приехал сенатор-республиканец Грэм. ФОТО
18 марта в Украину с официальным визитом и в подтверждение поддержки прибыл сенатор Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины Линдсей Грэм.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал посольства США в Украине.
"Сегодня мы п сенатора приветствуем Линдси Грэмма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии в незаконной полномасштабной войне с Россией", – отметило американское представительство.
Напомним, что сенатор Линдси Грэм является одним из самых больших сторонников Украины, часто он выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины. В прошлом году он уже посещал Киев.
Он - старший член Юридического комитета США. Кроме того, он входит в состав комитетов по вопросам ассигнований, бюджета, окружающей среды и общественных работ Сената США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер повинна поперти допомога(іронія)
================================
Ресторани замість зброї!
а потім після дзвінка трампа перевзувся і такий "США варто надавати Україні допомогу не безкоштовно, а у вигляді кредитів або в обмін на корисні копалини" ?
А що зробило зелене хамло? Воно відкрило проти Байдена і його сина 5 (п`ять!) кримінальних справ і ще й нахабно питало Байдена: "Чому ми не в НАТО?"
Зелене хамло поводить себе так, як і те зебидло, яке його обирало.
Я ще й дивуюсь, що у американців досі є терпіння їздити до цього бидла в Україну.