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Новини
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Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: Обговорили життєво важливу роль американської допомоги. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США Ліндсеєм Гремом, який перебуває із візитом у Києві.

Про це повідомила пресслужба посольства США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ліндсей Грем та Тимчасовий повірений у справах США в Україні Нідем провели важливу зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої почули про ситуацію на полі бою та про життєво важливу роль американської допомоги у боротьбі України з російською агресією. Ми всі погоджуємося, що час має суттєве значення у допомозі Україні захиститися", - йдеться в повідомленні.

Зеленський та Грем
Зеленський та Грем

Нагадаємо, сенатор Грем прибув із візитом до Києва 18 березня. Ліндсей Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України.

Також читайте: Треба оголосити Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством, - сенатор-республіканець Грем

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Ліндсі Грем (91)


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Топ коментарі
+26
яка ж вона мерзенна, ця зелена істота
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18.03.2024 17:30 Відповісти
+24
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18.03.2024 17:33 Відповісти
+21
И канцеляршу бородатую с собой взял. Вова, ты без неё и на горшкок, поди,,не ходишь?
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18.03.2024 17:34 Відповісти
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Чого ж иого на пероні ніхто не зустрів? -- де украінська гостинність?
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18.03.2024 17:20 Відповісти
они нам кредит собрались давать. Я бы с него за билет укрзализници миллион взял. Пусть платит.
И такси пусть сам себе вызовет, бл*дина.
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18.03.2024 23:24 Відповісти
Ну і чим же це обговорення відрізняється від безлічі попередніх?
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18.03.2024 17:21 Відповісти
Зєля накінець виправ зелену маєчку (аби йго прало у млинках, кур-р-рва).
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18.03.2024 17:59 Відповісти
Кулеба тики одягнувся як Дипломат - а то до королеви на прийом в кросівках ходив з небритим лідАром

Зліва міністр справа секретарка МАРОДЕРЇЇ - навпроти обраний народом США сенатор!
Хто від цієї трійціУкраїни представляє справжню владу а не імітує її?
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18.03.2024 19:10 Відповісти
Посланець Трампа
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18.03.2024 17:23 Відповісти
ПОЛІТІКО

18/03/2024 12:03 по восточному времени

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://politi.co/3IHlOfD https://twitter.com/intent/tweet?url=https://politi.co/3IHlOfD&text=Trump+can%27t+post+%24464M+bond+in+New+York+civil+case%2C+lawyers+say&via=politico https://www.politico.com/news/2024/03/18/trump-cant-post-bond-new-york-civil-case-00147563 https://www.politico.com/news/2024/03/18/trump-cant-post-bond-new-york-civil-case-00147563

НЬЮ-ЙОРК - Дональд Трамп сказал апелляционному суду здесь в понедельник, что он не может получить залог на полную сумму решения о гражданском мошенничестве против него - более 450 миллионов долларов, включая проценты - что повышает вероятность того, что генеральная прокуратура штата может начать конфисковывать его активы, если суд не согласится приостановить вынесение решения, пока бывший президент обжалует вердикт.

Адвокаты Трампа заявили в судебном подаче, что "текущиеся старательные усилия доказали, что залог в полной сумме решения является "практической невозможностью", добавив, что эти усилия "включали в себя около 30 поручительным компаниям через 4 отдельных брокеров".
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18.03.2024 19:07 Відповісти
Чотири чмоні у що попало вдягнені
Жовква тренується на посаду Кулеби?
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18.03.2024 17:28 Відповісти
Зеленский принимает со всех сторон.
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18.03.2024 17:29 Відповісти
И в любых позах...
Только для московских становится исключительно в одну - раком.
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18.03.2024 17:43 Відповісти
Писал в ответ на комментарий выше. Промахнувся.
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18.03.2024 17:47 Відповісти
яка ж вона мерзенна, ця зелена істота
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18.03.2024 17:30 Відповісти
Посоны із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, слово "мерзенна" ніколи не чули.
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18.03.2024 17:55 Відповісти
мерзенний тот, кто нам в кредит все собрался давать.
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18.03.2024 23:25 Відповісти
Звичайно Американці виявилися такими ж недоговороспроможними (чортами) як і русня, але чисто з юридичної точки зору вони нічого Україні не повинні, а от зелений недопрезидент мало того, що не виконує свої прямі обов'язки, так і в цілому якщо проаналізувати його діяльність то там великими буквами світиться держ зрада.
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19.03.2024 10:57 Відповісти
КОЛИСЬ, КУДИСЬ ВЖЕ ЩЕЗНЕ ЦЯ "фейс" гебіста єрмака? Праворуч всівся, щоб всі бачили хто дома хазяїн. Скрізь влізе і все обгадить.
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18.03.2024 17:33 Відповісти
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18.03.2024 17:33 Відповісти
И канцеляршу бородатую с собой взял. Вова, ты без неё и на горшкок, поди,,не ходишь?
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18.03.2024 17:34 Відповісти
"Вова, ты без неё и на горшкок, поди,,не ходишь?"
зе і є горщик для єрмаків, татарових та решти зіцпрезидентів
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18.03.2024 19:01 Відповісти
А шо то за неголене порося, бомжувате на вигляд, між президентом і Кулєбою сидить? 🤔
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18.03.2024 17:34 Відповісти
Тю, то це ж трампістська шльондра! То за Україну, то трампло вплинуло і він різко перевзувся.
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18.03.2024 17:42 Відповісти
Допомоги, якої немає!
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18.03.2024 17:43 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин The NY Times | Ru Mode:
 Группа республиканцев, выступающих против Трампа, разработала план атаки на 50 миллионов долларов (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbDlQcENTaFY1WXZ0Nm95VG5YcVdFTWwxT2dVUXxBQ3Jtc0ttTnVBZEUyRHBzdU5vWkFiSHBzVXhRWUVNbHVnU0hqNnBDSU9JR3BTUDQ3OWVjMFNZenhwS3piX3JqUS1SMXhaTzZQNlJaeFRUMkJqTHBOVHBoXzlSSGpKME1ZQjc4cGwyMVNXS2x6clZYS2x0SDFjTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2024%2F03%2F12%2Fus%2Fpolitics%2Frepublican-voters-against-trump.html https://www.nytimes.com/2024/03/12/us... )
Группа республиканцев, выступающая против бывшего президента Дональда Трампа, планирует потратить 50 миллионов долларов, чтобы остановить его с помощью серии самодельных видеороликов с отзывами избирателей, которые поддерживали его на прошлых выборах, но говорят, что больше не могут поддерживать его в 2024 году. Группа "Республиканские избиратели против Трампа" впервые появилась в ходе кампании 2020 года и вновь заявила о себе на промежуточных выборах 2022 года. Ее возглавляет Сара Лонгвелл, ведущая фигура в политике "никогда не Трампа", чьи фокус-группы и опросы являются основной частью правоцентристских подкастов и сделали ее популярной фигурой для политических репортеров, стремящихся расшифровать мотивы сторонников Трампа. Прочитайте больше (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa0U4UGlSaFg0b2k3SjdHbGQtZnJfWFI3ZjNnd3xBQ3Jtc0ttLXZUS3ZOUUt0ZHJ4WHhFZVNHdXdPUTBSTHI3R1MxNzBlcHJBRjFNcWRpM2JlZEhrbmNidng2bXdlOWhIY2hfeTdSV0F0Z0J1RGVfM3FPRnRpR0ZPVUU3YUltbzZVaFBkXzAzekV6VDFuWDRkLWlPcw&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2024%2F03%2F12%2Fus%2Fpolitics%2Frepublican-voters-against-trump.html https://www.nytimes.com/2024/03/12/us... )
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18.03.2024 17:46 Відповісти
Дякую за інфу !
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18.03.2024 18:51 Відповісти
ПОЛІТІКО колонка норми права
"Хорошие, плохие и уродливые в новом опросе о судебных процессах над Трампом и Верховном суде"

Новый опрос журнала POLITICO/Ipsos предполагает, что осуждение в Манхэттенском суде может отключить независимых.
Мнения некоторых американцев о вине Дональда Трампа могут быть показателем их взглядов на него в более общем плане и еще одним доказательством того, что мы живем в политически поляризованной стране 50 на 50.

18/03/2024 05:00 ПО ВОСТОЧНОМУ ПОЯСОЧНОМУ

Аавтор Анкуш Хардори - старший автор журнала POLITICO и бывший федеральный прокурор в Министерстве юстиции, где он специализировался на финансовом мошенничестве и преступности белых воротничков. а они неразрывно связаны.

Юридическая опасность Дональда Трампа вот-вот вступит в критический новый этап. В ближайшие недели или месяцы на Манхэттене он готов заслужить сомнительное отличие, став первым президентом в американской истории, представшим перед судом по уголовным обвинениям, так же как Верховный суд готовится рассмотреть вопрос о том, должен ли Трамп отдельно предстать перед судом за свое предполагаемое преступное неправомерное поведение, чтобы отменить выборы 2020 года
Более трети независимых заявили, что выговор виновности сделает их менее склонными к поддержке кандидатуры Трампа. В близкой гонке это может иметь значение.....
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18.03.2024 19:58 Відповісти
В Україні такий вже був. ОВОЧ. Але чомусь втік і став "легітимним в ИЗГНАНИИ". Помідором. Невже американці тупіші за українців після 300 років демократії ?
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18.03.2024 20:17 Відповісти
Це той мудак, що останні півроку голосує проти виділення коштів на підтримку України! Зебіли!!!
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18.03.2024 17:54 Відповісти
він наприкінці минулого року поцілував перстень трампа. Для мене це стало великою несподіванкою.
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18.03.2024 19:50 Відповісти
Побрийте його хтось. І купіть піджак....
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18.03.2024 17:56 Відповісти
Можемо повісити не бритого , без піджака .
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18.03.2024 18:08 Відповісти
!
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18.03.2024 18:49 Відповісти
Война идет, нафик эти дурацкие этикеты, все правильно он делает
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18.03.2024 20:34 Відповісти
Так хто ж спорить.
Можна ще голову перебинтувать, руку на перев'язі. Бронік з розгрузкою обгорілий.
Ну от вроді як тільки з атаки.
Одобряю...
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18.03.2024 22:10 Відповісти
Помощь Украине обговаривал? С трампистом?
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18.03.2024 17:58 Відповісти
помощь? бес%ый кредит...
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18.03.2024 23:26 Відповісти
Як би його так допомогти, щоб дешевше, ескалації небуло і мясний буфер стримував рашизм.
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18.03.2024 17:59 Відповісти
В точку.
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18.03.2024 18:50 Відповісти
элементарно. Заставить нас за все платить в кредит, и под это списывать старое неликвидное го*но по заоблачным ценам. Бинго!!!
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18.03.2024 23:27 Відповісти
Все согласны, все всё понимают. Вы держитесь, кофе был хорош. Краткое содержание визита.
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18.03.2024 18:09 Відповісти
навіть дивитись на ці фейси важко не те , що слухать та читати
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18.03.2024 18:09 Відповісти
А могли написати якої він партії? Чи це складно?
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18.03.2024 18:09 Відповісти
Це той трампіст, що блокує допомогу Україні? Його цікавлять копалини України, а не престиж США на світовій арені. Така політика веде до хаосу і авторитарних сил у світі
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18.03.2024 18:14 Відповісти
Лучше-бы мы советские заводы отдали не своим бандитам-олигархам а американским корпорациям. Они и налоги ЧЕСТНО платят,и зарплата рабочим БОЛЬШЕ и США заботилась-бы о своей собственности в Украине и не допустили0бы вторжения. Дкмаете почему Президент Казахстана и Туркмении такие спокойные? Они одали в концесиии Американцам и Китайцам свои месторождения нефти и газа-и тепрерь знают что Китай и США не допустят вторжения Парашки на Казахстан и Туркмению
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18.03.2024 19:12 Відповісти
Сенатору, щось не смішно, а дурачок завжди з усмішкою, чи насміхається, чи дуркує то хєрпіду!?
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18.03.2024 18:37 Відповісти
Це чмо тільки говорить, говорить, говорить... Хоч би раз пальцем об палець вдарило...
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18.03.2024 18:46 Відповісти
Почему Американская делегация одета как подобает ПОЛИТИКАМ как полагает этикет,а Зеленский и шобла-как бомжи и продавцы с Троещинского вещевого рынка? Еще и бороды на все рыло-чтобы скрыть мимику лица и не видно тупого выражения когда Зеленский начинает пытаться вникнуть в ситуацию на переговорах. Шапито. Назначьте Залужного председателем ВР,затем пусть Зеленский сделает себе ИНВАЛИДНОСТЬ и временно отстранится от Президенства а ИО Президента в полном соответствии с Конституцией станет Залужный! А затем сделать коалицию НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА в 300 голосов в ВР и начать нормально ВОЕВАТЬ и защищать Украину. А Зеленский пусть в больничке лежит-лечит свою наркоманию. Он 4-жды уклонист а имея инвалидность он с чистым сердлцем сможет и дальше уклонятся
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18.03.2024 19:06 Відповісти
1) Залужний - не депутат
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18.03.2024 19:18 Відповісти
Какие проблемы ввести его по партийному списку в любую партию перед этим вывести от туда одного депутата? Нет ни технических нни правовых проблем для этого. Если Депутат решил сдать свои полномочия-его место занимает другой депутат из этой партии. Если безпартийный-проводятся выборы на том участке где он победил-Залужного выберут на любом избирательном участке
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18.03.2024 19:47 Відповісти
"Если Депутат решил сдать свои полномочия-его место занимает другой депутат из этой партии"

наступний у виборчому списку
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18.03.2024 20:33 Відповісти
Відповідь щодо фейсу вже була "Все то ты в трудах, великий государь, аки пчела." 25 годин на добу додаю від себе.
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18.03.2024 20:21 Відповісти
Если бы он оделся как мы говоришь в красивый и модный костюм ты бы начал кукарекать о том что он вор и ворует у народа последние деньги чтобы хорошо одеваться 😆
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18.03.2024 20:25 Відповісти
американцам надо было приколоться, и прийти в ОПУ в трусах
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18.03.2024 19:09 Відповісти
+++ Свої до своїх по своє.
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18.03.2024 20:29 Відповісти
Тобто, єрмак дав добро Зеленському, на зустріч??
А тези розмови, уже на столі у воєнного злочинця, чи ще доносять??
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18.03.2024 19:12 Відповісти
Не смішіть заради бога!Ці тези там, тобто на рашці, написані!
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18.03.2024 19:18 Відповісти
Шо за бомжатский вид ? Да еще такой довольный на фото ! Чему ты радуешься ? Страна переполнена кладбищами , сотни тысяч вдов и сирот , десятки тысяч искалеченных , миллионы убежали , еще миллионы готовы уехать , разрушены города , уничтоджено пол-экономики ... а ему весело ! Наслаждайся отара-73% вашим кайфующим ЗЕ-Президентом ... "кожен з вас Президент"! Ну-ну.
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18.03.2024 19:18 Відповісти
Тут главное от чего ему так весело! От аргентинского, венесуэльского или колумбийского? А может, микс??
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18.03.2024 19:22 Відповісти
Нормальный вид у нормального президента, не нравится - не смотрите и не нойте.
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18.03.2024 20:39 Відповісти
Ставлю тобі ЛАЙК ... гарно ЙОМУ лизнув ! Смачного тобі. Продовжуй лизати.
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18.03.2024 20:42 Відповісти
американець значок український на лацкані носить."зеюда" боються української символіки як "рогатий " ладану...Тьфу , позорище України,яке обрав "мудрий нарід"
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18.03.2024 19:50 Відповісти
Євреїв поважаю. Жидів ні. Українців поважаю. Хохлів ні. Ось хохли й вибрали жида. Для свого сміху.
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18.03.2024 20:23 Відповісти
Подивіться на морду Зеленського - хіба це привітна усмішка?
Більше інформації на обличчі американського сенатора - ледве стримує рвотний рефлекс.
Схоже, Грем привіз Зеленському гірку пілюлю.
Бо Зеленський не зрозумів - можна дурити усіх певний час, але не можна дурити усіх завжди.
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18.03.2024 20:22 Відповісти
Да привіт від рижого кулоуна трампа він привіз.
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18.03.2024 20:35 Відповісти
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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18.03.2024 20:31 Відповісти
Я не представляю что ощущает Грэм, прекрасно зная и понимая что представляет из себя этот продажный клоун, играющий роль президента Украины. Политика она такая, ты знаешь что разговариваешь с пустым местом и бездарью, но нужно делать вид что перед тобой умный человек,который что то решает в Украине Ничего не поделаешь, у нормальных политиков так принято.
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18.03.2024 20:33 Відповісти
Ти будучи представником секти фанатиків РОЗБИВАЮЧОГО ОКОВИ І НАЙВЕЛИЧНІШОГО БОНЕВТІКА, окрім огиди не викликає нічого!!
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19.03.2024 05:35 Відповісти
взаємно
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19.03.2024 19:22 Відповісти
Он тоже так думает, несчастье наше.
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18.03.2024 20:47 Відповісти
Дякуємо пану Грему за проукраїнську позицію. За коментаторів тут просто соромно... Немає слів
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19.03.2024 01:46 Відповісти
Грем звісно нам приїхав втюхати ще один кредик, який роздеребянять зелені виродки, а внукам вертати (чи ще гірше, зелені мразоти копалини повідають втіхаря), але сидіти поряд з цими ганебними виродками, під...лами і професійним шоблом нете що не приємно, а скоріше навіть огидно. Але політика є політика!
І млять, наш куколд ходь в туалет без єрмачка ходить? Воно бляха усюди супроводжує того потужного ..ідера **********!!!
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19.03.2024 05:33 Відповісти
Так, якщо за кредити, то не тільки дорогуще американське озброєння треба брати, але і інших країн гроші - японські, Близький Схід, навіть китайські!

Треба зіграти амерським аргументом проти них!
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19.03.2024 16:23 Відповісти
"Ліндсей Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України".
_____________________
Ага, входить до групи МАГА і в сенаті голосував проти допомоги Україні.
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19.03.2024 18:01 Відповісти
 
 