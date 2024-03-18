Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: Обговорили життєво важливу роль американської допомоги. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США Ліндсеєм Гремом, який перебуває із візитом у Києві.

Про це повідомила пресслужба посольства США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ліндсей Грем та Тимчасовий повірений у справах США в Україні Нідем провели важливу зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої почули про ситуацію на полі бою та про життєво важливу роль американської допомоги у боротьбі України з російською агресією. Ми всі погоджуємося, що час має суттєве значення у допомозі Україні захиститися", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, сенатор Грем прибув із візитом до Києва 18 березня. Ліндсей Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України.

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