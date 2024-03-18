Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: Обговорили життєво важливу роль американської допомоги. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США Ліндсеєм Гремом, який перебуває із візитом у Києві.
Про це повідомила пресслужба посольства США у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ліндсей Грем та Тимчасовий повірений у справах США в Україні Нідем провели важливу зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої почули про ситуацію на полі бою та про життєво важливу роль американської допомоги у боротьбі України з російською агресією. Ми всі погоджуємося, що час має суттєве значення у допомозі Україні захиститися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сенатор Грем прибув із візитом до Києва 18 березня. Ліндсей Грем є одним із найбільших прихильників України, часто він виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України.
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И такси пусть сам себе вызовет, бл*дина.
Зліва міністр справа секретарка МАРОДЕРЇЇ - навпроти обраний народом США сенатор!
Хто від цієї трійціУкраїни представляє справжню владу а не імітує її?
18/03/2024 12:03 по восточному времени
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НЬЮ-ЙОРК - Дональд Трамп сказал апелляционному суду здесь в понедельник, что он не может получить залог на полную сумму решения о гражданском мошенничестве против него - более 450 миллионов долларов, включая проценты - что повышает вероятность того, что генеральная прокуратура штата может начать конфисковывать его активы, если суд не согласится приостановить вынесение решения, пока бывший президент обжалует вердикт.
Адвокаты Трампа заявили в судебном подаче, что "текущиеся старательные усилия доказали, что залог в полной сумме решения является "практической невозможностью", добавив, что эти усилия "включали в себя около 30 поручительным компаниям через 4 отдельных брокеров".
Жовква тренується на посаду Кулеби?
Только для московских становится исключительно в одну - раком.
зе і є горщик для єрмаків, татарових та решти зіцпрезидентів
Группа республиканцев, выступающих против Трампа, разработала план атаки на 50 миллионов долларов (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbDlQcENTaFY1WXZ0Nm95VG5YcVdFTWwxT2dVUXxBQ3Jtc0ttTnVBZEUyRHBzdU5vWkFiSHBzVXhRWUVNbHVnU0hqNnBDSU9JR3BTUDQ3OWVjMFNZenhwS3piX3JqUS1SMXhaTzZQNlJaeFRUMkJqTHBOVHBoXzlSSGpKME1ZQjc4cGwyMVNXS2x6clZYS2x0SDFjTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2024%2F03%2F12%2Fus%2Fpolitics%2Frepublican-voters-against-trump.html https://www.nytimes.com/2024/03/12/us... )
Группа республиканцев, выступающая против бывшего президента Дональда Трампа, планирует потратить 50 миллионов долларов, чтобы остановить его с помощью серии самодельных видеороликов с отзывами избирателей, которые поддерживали его на прошлых выборах, но говорят, что больше не могут поддерживать его в 2024 году. Группа "Республиканские избиратели против Трампа" впервые появилась в ходе кампании 2020 года и вновь заявила о себе на промежуточных выборах 2022 года. Ее возглавляет Сара Лонгвелл, ведущая фигура в политике "никогда не Трампа", чьи фокус-группы и опросы являются основной частью правоцентристских подкастов и сделали ее популярной фигурой для политических репортеров, стремящихся расшифровать мотивы сторонников Трампа. Прочитайте больше (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa0U4UGlSaFg0b2k3SjdHbGQtZnJfWFI3ZjNnd3xBQ3Jtc0ttLXZUS3ZOUUt0ZHJ4WHhFZVNHdXdPUTBSTHI3R1MxNzBlcHJBRjFNcWRpM2JlZEhrbmNidng2bXdlOWhIY2hfeTdSV0F0Z0J1RGVfM3FPRnRpR0ZPVUU3YUltbzZVaFBkXzAzekV6VDFuWDRkLWlPcw&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2024%2F03%2F12%2Fus%2Fpolitics%2Frepublican-voters-against-trump.html https://www.nytimes.com/2024/03/12/us... )
"Хорошие, плохие и уродливые в новом опросе о судебных процессах над Трампом и Верховном суде"
Новый опрос журнала POLITICO/Ipsos предполагает, что осуждение в Манхэттенском суде может отключить независимых.
Мнения некоторых американцев о вине Дональда Трампа могут быть показателем их взглядов на него в более общем плане и еще одним доказательством того, что мы живем в политически поляризованной стране 50 на 50.
18/03/2024 05:00 ПО ВОСТОЧНОМУ ПОЯСОЧНОМУ
Аавтор Анкуш Хардори - старший автор журнала POLITICO и бывший федеральный прокурор в Министерстве юстиции, где он специализировался на финансовом мошенничестве и преступности белых воротничков. а они неразрывно связаны.
Юридическая опасность Дональда Трампа вот-вот вступит в критический новый этап. В ближайшие недели или месяцы на Манхэттене он готов заслужить сомнительное отличие, став первым президентом в американской истории, представшим перед судом по уголовным обвинениям, так же как Верховный суд готовится рассмотреть вопрос о том, должен ли Трамп отдельно предстать перед судом за свое предполагаемое преступное неправомерное поведение, чтобы отменить выборы 2020 года
Более трети независимых заявили, что выговор виновности сделает их менее склонными к поддержке кандидатуры Трампа. В близкой гонке это может иметь значение.....
Можна ще голову перебинтувать, руку на перев'язі. Бронік з розгрузкою обгорілий.
Ну от вроді як тільки з атаки.
Одобряю...
другойдепутат из этой партии"
наступний у виборчому списку
А тези розмови, уже на столі у воєнного злочинця, чи ще доносять??
Більше інформації на обличчі американського сенатора - ледве стримує рвотний рефлекс.
Схоже, Грем привіз Зеленському гірку пілюлю.
Бо Зеленський не зрозумів - можна дурити усіх певний час, але не можна дурити усіх завжди.
І млять, наш куколд ходь в туалет без єрмачка ходить? Воно бляха усюди супроводжує того потужного ..ідера **********!!!
Треба зіграти амерським аргументом проти них!
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Ага, входить до групи МАГА і в сенаті голосував проти допомоги Україні.