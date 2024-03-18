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В Херсонській області троє чоловіків загинули, коли розбирали FPV-дрон

рф,дрон,росія,окупанти,fpv

У селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів, які спробували розібрати FPV-дрон.

Про це поінформував очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Керівник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Та закликав бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.

Читайте також: 950 цивільних постраждали, зокрема 289 загинули, від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного вторгнення, - Міноборони

Автор: 

жертви (1816) дрони (4892) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+30
Те кто на кухне собирает, головой не только ест
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18.03.2024 21:29 Відповісти
+20
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18.03.2024 21:25 Відповісти
+20
Та! - а полковник шо подарив другому полковнику 6 боиових гранат а тои притягнув іх додому
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18.03.2024 21:35 Відповісти
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Немає слів.....
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18.03.2024 21:19 Відповісти
45-55-67
на трох 167років життя а клепки як в шестирічної дитини
а рідним співчуваю і через втрату і що жили з дебілами.
бо якби 15-16-17 то хоч якось можна булоб пояснити
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18.03.2024 23:02 Відповісти
Мабуть, до ТЦК готувалися на медкомісію…
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18.03.2024 21:20 Відповісти
Царство небесне
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18.03.2024 21:21 Відповісти
Якщо на кухні збирають, то чому ніззя на кухні розібрать?
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18.03.2024 21:22 Відповісти
Те кто на кухне собирает, головой не только ест
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18.03.2024 21:29 Відповісти
краще і не скажеш
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18.03.2024 21:39 Відповісти
Схоже, ці добродії в голову пили, але закусить не встигли...
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18.03.2024 21:59 Відповісти
"Как сказал бы Вольтер".
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18.03.2024 21:33 Відповісти
Сунь-цзи б на їхні дії зауважив: "Ху#ово, коли на трьох - одна голова"
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18.03.2024 21:53 Відповісти
От якими треба бути довбнями, аби попри всі застереження лізти до вибухонебезпечних предметів військового призначення? Абсолютно не розумію подібної тупості.
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18.03.2024 21:23 Відповісти
Довбні , царство їм небесне.
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18.03.2024 21:26 Відповісти
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18.03.2024 21:25 Відповісти
кобіта файна
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19.03.2024 07:33 Відповісти
Золото-срібло на контактах?
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18.03.2024 21:27 Відповісти
відсутність здорового глузду в довбешках.
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18.03.2024 21:41 Відповісти
Або наявність мікстури мєндєлєва
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18.03.2024 22:01 Відповісти
Там взагалі нічого цінного - пластик, мікросхеми, цікаві тільки вузьким спеціалістам, - нічого що можна кудись здать і випить на гонорар...
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18.03.2024 22:17 Відповісти
Думали що там є "драгметали"
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19.03.2024 01:31 Відповісти
Схоже що думали місцем де спина втрачає благородну назву.
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19.03.2024 07:22 Відповісти
Ідіотів на світі вистачає! І це від віку не залежить
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19.03.2024 07:57 Відповісти
Самое главное - что они хотели с него получить? Разобраться на двигатели и электронику и попробовать продать за копейки? Странные люди - странная судьба.
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18.03.2024 21:27 Відповісти
Це ж друге правило (перше - не чіпай) - не збирайтеся гуртом щось вибухонебезпечне розбирати...
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18.03.2024 21:27 Відповісти
Та! - а полковник шо подарив другому полковнику 6 боиових гранат а тои притягнув іх додому
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18.03.2024 21:35 Відповісти
Абсолютно не жаль дебілів, а уявіть собі цих трьох кретинів, які б попали у війська і там почали в бліндажі, казармі розбирати щось серйозніше, сапери... ***🤔 Таким в радянській армії давали потримати АКМ лишень на присягу, а потім в свинарник, свинарник і ще раз в свинарник... і до кінця терміну служби😁 Таких героїв називали "гроза імперіялізьми" не інакше, щоправда ці клоуни на "дємбєль" їхали чи не з найшикарнішими "дємбєльськими альбомами", після перегляду яких їхніми земляками з якого-небудь села голосрачинці могло виникнути враження, що власник альбому здійснив 100500 стрибків з парашутом, брав палац Аміна в ДРА та всі два роки пив коньяк з майором, а лейтенанта посилав за пивом для себе та товариша майора,- ржака 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.03.2024 21:36 Відповісти
Наслухався байок про радянську армію? Ну так знай, що свинарник - це саме блатне місце було, хіба що кінокрут був круче. Ще непогано було писарем роти, водієм і взагалі будь що в хоз.взводі
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18.03.2024 21:44 Відповісти
Кухарем , хліборізом.
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18.03.2024 23:10 Відповісти
А в мене вся частина така була, дві роти солдат, чоловік 60 офіцерів і прапорщиків. Взвод електриків, взвод теплотехніків і взвод сантехніків. Навіть чотирі чи п'ять ліфтерів було і два солдата, - майстри по ремонту друкарських машинок, ну і звичайно підсобне господарство зі свиньми і коровами.
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18.03.2024 23:11 Відповісти
"чотирі чи п'ять ліфтерів було"

Наверно бункер какой-то?
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19.03.2024 03:24 Відповісти
сообразілі на троїх?
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18.03.2024 21:44 Відповісти
у селі стати екстерном оператором FPV точно не вийде. Це можно зробить через центр рекрутингу. А тому, хто ще хрущова застав, воно взагалі ***** не потрібно.
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18.03.2024 21:49 Відповісти
Старина Дарвін-аплодує стоячі.
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18.03.2024 21:50 Відповісти
а нахєра він їм був взагалі потрібен, навіщо його чіпати? це 100% "Премія Дарвіна"...
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18.03.2024 22:01 Відповісти
Окремі індивідууми снаряди болгаркою пиляють
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18.03.2024 22:05 Відповісти
"Кажется, взорвалось", - подумали три оторванные головы.
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18.03.2024 22:05 Відповісти
а треба було, віднести до старости зрадника, і його примусити розбирати.
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18.03.2024 22:19 Відповісти
Рахиты.
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18.03.2024 22:28 Відповісти
Нєє пацани, такі Дарвін - розумний чоловік був.
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18.03.2024 22:39 Відповісти
сидят два чукчи пилят ножовкой гранату, заходит геолог и говорит :

- дебилы, она же сейчас взорвется !

на что чукча отвечает :

- да похер ! у нас еще одна есть !
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18.03.2024 23:38 Відповісти
Дарвін пішов по 3 премії...
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18.03.2024 23:41 Відповісти
Відмазались. Назавжди.
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19.03.2024 02:20 Відповісти
Пля... Лауреати Премії Дарвіна.
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19.03.2024 02:52 Відповісти
На днях, на Волині в лісі, троє на снаряді 1 світової підірвались. На тому місці 167 шт ще знайшли.
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19.03.2024 08:14 Відповісти
І чим вони від москалів відріщнялись? А мо', нас таких більшість?
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19.03.2024 07:08 Відповісти
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19.03.2024 07:53 Відповісти
Це ж не просто так. Якщо там під дроном висіла якась ПГ від РПГ-7, то по цій морковці треба було з усієї дурі вдарити молотком по головній частині детонатору )))) Та й з вогами теж не все так просто. Треба ще знати, куди довбанути та з якою силою.. Тобто, підозрюю, зібралися троє. Вирішили, що життя - лайно, кінчаємо з ним. Такі втрьох - Ваня, неси кувалду.

-Баааааанзааааай!!!!!!
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19.03.2024 08:32 Відповісти
Можна ж було колупатись по черзі. Спочатку - старший. Двоє відійшли ...
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19.03.2024 08:45 Відповісти
З цивільними зрозуміло. От ви вище пишете за Премію Дарвіна. Казав раніше, треба було вести якийсь щоденник. Хоч аудіо записувати та кидати на гуггл диск зі старлінка. Багато вже підзабулося. Напишу книгу. Правда, вийде досить суха. Треба було там писати, а не дома.

Пригадую, трохи підкосило, коли з позиції притягнули гранатомети (матадори). Маленька, мікроскопічна дирочка від уламку. Ніхто не помітив. Пішли тренуватися в яр. Іспаномовний побратим. Вибух. Від тіла мало що залишилося. Пригадую, що потім довго кричав на усіх. Щоб не дай Боже більше не використовували РПГ, що вже десь полежали на позиції. Нефіг витягувати з упаковки. АТ-4 йдуть запаковані в плівку. Матадори в ящиках. Не зручно, розумію. Але, що робити? Кинули матадор на бруствері. По ньому прилетіло. От результат. Зашибісь, просто.

Пригадую, в Вірнопіллі коли йшли вперед, я зібрав усі ті биті РПГ, усі покоцані ТМки, вийшло майже півтони б/к. Покликали саперів, підірвали від гріха подалі.

А як пороха витягували з поліетилену? Прийшов на позицію, привів в бойову готовність. Не використав. Набрало вологи, все. Можна викинути. А порохів окремо не буває. Йдуть в комплекті з ПГ. На виході, маємо дофіга морковок і не маємо пороху.
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19.03.2024 09:02 Відповісти
То буде що до дронів цепляти.
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19.03.2024 09:17 Відповісти
Саме так. До дронів і чіпляли. Я там у п***рів надибав шланг з гексогеном від "Змія Горинича". Порізали на шматки, прикручували до морковок. Ефект убійний )))
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19.03.2024 09:33 Відповісти
шо вони взагалі в тому Львове робили. Стоїть на берегу Дніпра майже напротив Кринок, постійно ********* по селу а місцеві там досі шниряють. Дітей з прибрежних сел виселили, треба ї всім другим цивільним туди дорогу закрити. Там зараз більше лазить мародерів та кацапських навідників
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19.03.2024 09:43 Відповісти
 
 