В Херсонській області троє чоловіків загинули, коли розбирали FPV-дрон

У селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів, які спробували розібрати FPV-дрон.

Про це поінформував очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас", - йдеться в повідомленні.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Керівник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Та закликав бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.

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