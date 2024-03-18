В Херсонській області троє чоловіків загинули, коли розбирали FPV-дрон
У селі Львове на Бериславщині загинули троє місцевих жителів, які спробували розібрати FPV-дрон.
Про це поінформував очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас", - йдеться в повідомленні.
Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.
Керівник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Та закликав бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.
Топ коментарі
+30 Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар18.03.2024 21:29 Відповісти Посилання
+20 Виталий #548501
показати весь коментар18.03.2024 21:25 Відповісти Посилання
+20 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.03.2024 21:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на трох 167років життя а клепки як в шестирічної дитини
а рідним співчуваю і через втрату і що жили з дебілами.
бо якби 15-16-17 то хоч якось можна булоб пояснити
Наверно бункер какой-то?
- дебилы, она же сейчас взорвется !
на что чукча отвечает :
- да похер ! у нас еще одна есть !
-Баааааанзааааай!!!!!!
Пригадую, трохи підкосило, коли з позиції притягнули гранатомети (матадори). Маленька, мікроскопічна дирочка від уламку. Ніхто не помітив. Пішли тренуватися в яр. Іспаномовний побратим. Вибух. Від тіла мало що залишилося. Пригадую, що потім довго кричав на усіх. Щоб не дай Боже більше не використовували РПГ, що вже десь полежали на позиції. Нефіг витягувати з упаковки. АТ-4 йдуть запаковані в плівку. Матадори в ящиках. Не зручно, розумію. Але, що робити? Кинули матадор на бруствері. По ньому прилетіло. От результат. Зашибісь, просто.
Пригадую, в Вірнопіллі коли йшли вперед, я зібрав усі ті биті РПГ, усі покоцані ТМки, вийшло майже півтони б/к. Покликали саперів, підірвали від гріха подалі.
А як пороха витягували з поліетилену? Прийшов на позицію, привів в бойову готовність. Не використав. Набрало вологи, все. Можна викинути. А порохів окремо не буває. Йдуть в комплекті з ПГ. На виході, маємо дофіга морковок і не маємо пороху.