В Херсонской области трое мужчин погибли, когда разбирали FPV-дрон
В селе Львово на Бериславщине погибли три местных жителя, которые попытались разобрать FPV-дрон.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого сдетонировал боеприпас", - говорится в сообщении.
Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.
Руководитель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших. И призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.
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+30 Евгений Пономарев #542031
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на трох 167років життя а клепки як в шестирічної дитини
а рідним співчуваю і через втрату і що жили з дебілами.
бо якби 15-16-17 то хоч якось можна булоб пояснити
Наверно бункер какой-то?
- дебилы, она же сейчас взорвется !
на что чукча отвечает :
- да похер ! у нас еще одна есть !
-Баааааанзааааай!!!!!!
Пригадую, трохи підкосило, коли з позиції притягнули гранатомети (матадори). Маленька, мікроскопічна дирочка від уламку. Ніхто не помітив. Пішли тренуватися в яр. Іспаномовний побратим. Вибух. Від тіла мало що залишилося. Пригадую, що потім довго кричав на усіх. Щоб не дай Боже більше не використовували РПГ, що вже десь полежали на позиції. Нефіг витягувати з упаковки. АТ-4 йдуть запаковані в плівку. Матадори в ящиках. Не зручно, розумію. Але, що робити? Кинули матадор на бруствері. По ньому прилетіло. От результат. Зашибісь, просто.
Пригадую, в Вірнопіллі коли йшли вперед, я зібрав усі ті биті РПГ, усі покоцані ТМки, вийшло майже півтони б/к. Покликали саперів, підірвали від гріха подалі.
А як пороха витягували з поліетилену? Прийшов на позицію, привів в бойову готовність. Не використав. Набрало вологи, все. Можна викинути. А порохів окремо не буває. Йдуть в комплекті з ПГ. На виході, маємо дофіга морковок і не маємо пороху.