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В Херсонской области трое мужчин погибли, когда разбирали FPV-дрон

рф,дрон,росія,окупанти,fpv

В селе Львово на Бериславщине погибли три местных жителя, которые попытались разобрать FPV-дрон.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого сдетонировал боеприпас", - говорится в сообщении.

Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.

Руководитель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших. И призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

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Автор: 

жертвы (2097) дроны (4104) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+30
Те кто на кухне собирает, головой не только ест
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18.03.2024 21:29 Ответить
+20
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18.03.2024 21:25 Ответить
+20
Та! - а полковник шо подарив другому полковнику 6 боиових гранат а тои притягнув іх додому
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18.03.2024 21:35 Ответить
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Немає слів.....
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18.03.2024 21:19 Ответить
45-55-67
на трох 167років життя а клепки як в шестирічної дитини
а рідним співчуваю і через втрату і що жили з дебілами.
бо якби 15-16-17 то хоч якось можна булоб пояснити
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18.03.2024 23:02 Ответить
Мабуть, до ТЦК готувалися на медкомісію…
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18.03.2024 21:20 Ответить
Царство небесне
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18.03.2024 21:21 Ответить
Якщо на кухні збирають, то чому ніззя на кухні розібрать?
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18.03.2024 21:22 Ответить
Те кто на кухне собирает, головой не только ест
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18.03.2024 21:29 Ответить
краще і не скажеш
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18.03.2024 21:39 Ответить
Схоже, ці добродії в голову пили, але закусить не встигли...
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18.03.2024 21:59 Ответить
"Как сказал бы Вольтер".
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18.03.2024 21:33 Ответить
Сунь-цзи б на їхні дії зауважив: "Ху#ово, коли на трьох - одна голова"
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18.03.2024 21:53 Ответить
От якими треба бути довбнями, аби попри всі застереження лізти до вибухонебезпечних предметів військового призначення? Абсолютно не розумію подібної тупості.
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18.03.2024 21:23 Ответить
Довбні , царство їм небесне.
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18.03.2024 21:26 Ответить
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18.03.2024 21:25 Ответить
кобіта файна
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19.03.2024 07:33 Ответить
Золото-срібло на контактах?
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18.03.2024 21:27 Ответить
відсутність здорового глузду в довбешках.
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18.03.2024 21:41 Ответить
Або наявність мікстури мєндєлєва
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18.03.2024 22:01 Ответить
Там взагалі нічого цінного - пластик, мікросхеми, цікаві тільки вузьким спеціалістам, - нічого що можна кудись здать і випить на гонорар...
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18.03.2024 22:17 Ответить
Думали що там є "драгметали"
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19.03.2024 01:31 Ответить
Схоже що думали місцем де спина втрачає благородну назву.
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19.03.2024 07:22 Ответить
Ідіотів на світі вистачає! І це від віку не залежить
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19.03.2024 07:57 Ответить
Самое главное - что они хотели с него получить? Разобраться на двигатели и электронику и попробовать продать за копейки? Странные люди - странная судьба.
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18.03.2024 21:27 Ответить
Це ж друге правило (перше - не чіпай) - не збирайтеся гуртом щось вибухонебезпечне розбирати...
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18.03.2024 21:27 Ответить
Та! - а полковник шо подарив другому полковнику 6 боиових гранат а тои притягнув іх додому
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18.03.2024 21:35 Ответить
Абсолютно не жаль дебілів, а уявіть собі цих трьох кретинів, які б попали у війська і там почали в бліндажі, казармі розбирати щось серйозніше, сапери... ***🤔 Таким в радянській армії давали потримати АКМ лишень на присягу, а потім в свинарник, свинарник і ще раз в свинарник... і до кінця терміну служби😁 Таких героїв називали "гроза імперіялізьми" не інакше, щоправда ці клоуни на "дємбєль" їхали чи не з найшикарнішими "дємбєльськими альбомами", після перегляду яких їхніми земляками з якого-небудь села голосрачинці могло виникнути враження, що власник альбому здійснив 100500 стрибків з парашутом, брав палац Аміна в ДРА та всі два роки пив коньяк з майором, а лейтенанта посилав за пивом для себе та товариша майора,- ржака 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.03.2024 21:36 Ответить
Наслухався байок про радянську армію? Ну так знай, що свинарник - це саме блатне місце було, хіба що кінокрут був круче. Ще непогано було писарем роти, водієм і взагалі будь що в хоз.взводі
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18.03.2024 21:44 Ответить
Кухарем , хліборізом.
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18.03.2024 23:10 Ответить
А в мене вся частина така була, дві роти солдат, чоловік 60 офіцерів і прапорщиків. Взвод електриків, взвод теплотехніків і взвод сантехніків. Навіть чотирі чи п'ять ліфтерів було і два солдата, - майстри по ремонту друкарських машинок, ну і звичайно підсобне господарство зі свиньми і коровами.
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18.03.2024 23:11 Ответить
"чотирі чи п'ять ліфтерів було"

Наверно бункер какой-то?
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19.03.2024 03:24 Ответить
сообразілі на троїх?
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18.03.2024 21:44 Ответить
у селі стати екстерном оператором FPV точно не вийде. Це можно зробить через центр рекрутингу. А тому, хто ще хрущова застав, воно взагалі ***** не потрібно.
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18.03.2024 21:49 Ответить
Старина Дарвін-аплодує стоячі.
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18.03.2024 21:50 Ответить
а нахєра він їм був взагалі потрібен, навіщо його чіпати? це 100% "Премія Дарвіна"...
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18.03.2024 22:01 Ответить
Окремі індивідууми снаряди болгаркою пиляють
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18.03.2024 22:05 Ответить
"Кажется, взорвалось", - подумали три оторванные головы.
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18.03.2024 22:05 Ответить
а треба було, віднести до старости зрадника, і його примусити розбирати.
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18.03.2024 22:19 Ответить
Рахиты.
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18.03.2024 22:28 Ответить
Нєє пацани, такі Дарвін - розумний чоловік був.
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18.03.2024 22:39 Ответить
сидят два чукчи пилят ножовкой гранату, заходит геолог и говорит :

- дебилы, она же сейчас взорвется !

на что чукча отвечает :

- да похер ! у нас еще одна есть !
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18.03.2024 23:38 Ответить
Дарвін пішов по 3 премії...
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18.03.2024 23:41 Ответить
Відмазались. Назавжди.
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19.03.2024 02:20 Ответить
Пля... Лауреати Премії Дарвіна.
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19.03.2024 02:52 Ответить
На днях, на Волині в лісі, троє на снаряді 1 світової підірвались. На тому місці 167 шт ще знайшли.
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19.03.2024 08:14 Ответить
І чим вони від москалів відріщнялись? А мо', нас таких більшість?
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19.03.2024 07:08 Ответить
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19.03.2024 07:53 Ответить
Це ж не просто так. Якщо там під дроном висіла якась ПГ від РПГ-7, то по цій морковці треба було з усієї дурі вдарити молотком по головній частині детонатору )))) Та й з вогами теж не все так просто. Треба ще знати, куди довбанути та з якою силою.. Тобто, підозрюю, зібралися троє. Вирішили, що життя - лайно, кінчаємо з ним. Такі втрьох - Ваня, неси кувалду.

-Баааааанзааааай!!!!!!
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19.03.2024 08:32 Ответить
Можна ж було колупатись по черзі. Спочатку - старший. Двоє відійшли ...
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19.03.2024 08:45 Ответить
З цивільними зрозуміло. От ви вище пишете за Премію Дарвіна. Казав раніше, треба було вести якийсь щоденник. Хоч аудіо записувати та кидати на гуггл диск зі старлінка. Багато вже підзабулося. Напишу книгу. Правда, вийде досить суха. Треба було там писати, а не дома.

Пригадую, трохи підкосило, коли з позиції притягнули гранатомети (матадори). Маленька, мікроскопічна дирочка від уламку. Ніхто не помітив. Пішли тренуватися в яр. Іспаномовний побратим. Вибух. Від тіла мало що залишилося. Пригадую, що потім довго кричав на усіх. Щоб не дай Боже більше не використовували РПГ, що вже десь полежали на позиції. Нефіг витягувати з упаковки. АТ-4 йдуть запаковані в плівку. Матадори в ящиках. Не зручно, розумію. Але, що робити? Кинули матадор на бруствері. По ньому прилетіло. От результат. Зашибісь, просто.

Пригадую, в Вірнопіллі коли йшли вперед, я зібрав усі ті биті РПГ, усі покоцані ТМки, вийшло майже півтони б/к. Покликали саперів, підірвали від гріха подалі.

А як пороха витягували з поліетилену? Прийшов на позицію, привів в бойову готовність. Не використав. Набрало вологи, все. Можна викинути. А порохів окремо не буває. Йдуть в комплекті з ПГ. На виході, маємо дофіга морковок і не маємо пороху.
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19.03.2024 09:02 Ответить
То буде що до дронів цепляти.
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19.03.2024 09:17 Ответить
Саме так. До дронів і чіпляли. Я там у п***рів надибав шланг з гексогеном від "Змія Горинича". Порізали на шматки, прикручували до морковок. Ефект убійний )))
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19.03.2024 09:33 Ответить
шо вони взагалі в тому Львове робили. Стоїть на берегу Дніпра майже напротив Кринок, постійно ********* по селу а місцеві там досі шниряють. Дітей з прибрежних сел виселили, треба ї всім другим цивільним туди дорогу закрити. Там зараз більше лазить мародерів та кацапських навідників
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19.03.2024 09:43 Ответить
 
 