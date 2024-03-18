В Херсонской области трое мужчин погибли, когда разбирали FPV-дрон

В селе Львово на Бериславщине погибли три местных жителя, которые попытались разобрать FPV-дрон.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого сдетонировал боеприпас", - говорится в сообщении.

Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.

Руководитель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших. И призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

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