Сенатор Грем у Києві закликав депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкт про мобілізацію, - WP
Під час свого візиту до Києва 18 березня член Республіканської партії та Сенату США Ліндсі Грем закликав українських парламентарів якнайшвидше ухвалити новий закон про мобілізацію, який дозволить більшій кількості громадян бути призваними до армії. Також він різко поставив під сумнів звільнення від призову чоловіків віком до 27 років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Грем закликав українських депутатів до "швидких законодавчих дій" у той час, коли американські законодавці все ще не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів.
При цьому сенатор закликав українців не засновувати свої рішення про вступ до армії на тому, чи продовжують їх підтримувати Сполучені Штати.
"Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе", - передає слова Грема Washington Post.
Крім того, сенатор наголосив на необхідності знизити мобілізаційний вік.
"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються до неї. Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити - не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей в строю", - зауважив він.
Стосовно ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні Грем не зміг надати будь-яких гарантів і лише додав, що "він більш оптимістично налаштований ніж коли-небудь був".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даешь с 16 лет - паспорт получил и вперед ! Еще и обязаловку для всех, без половых различий. 30ти летних аспирантов в отдельный "миноразминирующий" батальйон.
*******
Ліндсі, для цих людей в строю потрібна ******* зброя, яка є в Пентагону, але її доправити заважає твій бос трамп (в якого ти вже поцілував перстень... о, Господи, тобі не соромно перед покійним Маккейном?) та його шістка джонсон.
Воювати голіруч чи зброєю минулого сторіччя - це означає вбивати згаданих українців в строю і, відповідно, поразку України!
нет ничего хуже наших гнид, которые уехали, и воняют из-за бугра.
Вы сначала в своем доме порядок наведите с мексикой - а потом будете гнить в каждой новости.
Це просто шум в ефірі.
"Зачем сенатор Грэм припёрся в Киеве / Где ленд-лиз и излишки оружия США?"
https://www.youtube.com/watch?v=AJVbRMqGzS4