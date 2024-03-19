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Новини Мобілізація
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Сенатор Грем у Києві закликав депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкт про мобілізацію, - WP

грем,ліндсі

Під час свого візиту до Києва 18 березня член Республіканської партії та Сенату США Ліндсі Грем закликав українських парламентарів якнайшвидше ухвалити новий закон про мобілізацію, який дозволить більшій кількості громадян бути призваними до армії. Також він різко поставив під сумнів звільнення від призову чоловіків віком до 27 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Грем закликав українських депутатів до "швидких законодавчих дій" у той час, коли американські законодавці все ще не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів.

При цьому сенатор закликав українців не засновувати свої рішення про вступ до армії на тому, чи продовжують їх підтримувати Сполучені Штати.

"Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе", - передає слова Грема Washington Post.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні від США має надаватись у вигляді безпроцентної позики, - сенатор Грем

Крім того, сенатор наголосив на необхідності знизити мобілізаційний вік.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються до неї. Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити - не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей в строю", - зауважив він.

Стосовно ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні Грем не зміг надати будь-яких гарантів і лише додав, що "він більш оптимістично налаштований ніж коли-небудь був".

Читайте також: Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: Обговорили життєво важливу роль американської допомоги. ФОТО

Автор: 

законопроєкт (3623) США (23375) мобілізація (3116) Ліндсі Грем (91)


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Топ коментарі
+56
А не пішов би ти *****, поц республіканський?! Плануєте воювати кров'ю українців замість зброї
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19.03.2024 08:24 Відповісти
+45
Огидно це чути.Зброї в них як сміття,утилізацію треба сотні мільйонів доларів,але ми вам не дамо.Киньте в бій ще мільйон своїх людей,і не просіть нічого.
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19.03.2024 08:27 Відповісти
+40
Шо, Грэм, все должны побежать в атаку с лопатами в руках? Козлиная рожа.
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19.03.2024 08:25 Відповісти
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Все войны которые они вели,они вели в коалициях. Единственное что смогли "победить" и героически захватить - остров Гренада. Потереустойчивость нации слабая, - потеряв около 60к во Вьетнаме за 10 лет, американское общество подняло вой на всю вселенную,против войны,да и сами "храбрые американские воины" драпали с поле боя "быстрее лани,быстрее зайца от орла".
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19.03.2024 11:37 Відповісти
Ну янки тоже недооценивать не стоит. Всем армиям мира нужно учиться их логистике и уровню планирования операций. Первая война в Ираке же реально была очень крутой с точки зрения тактики.
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19.03.2024 18:37 Відповісти
Оце так допомога! Навіть коментувати нема чого...
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19.03.2024 10:37 Відповісти
Навіть так.
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19.03.2024 10:48 Відповісти
Поверніть ЯЗ і ідіть за руськими карабльом.
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19.03.2024 10:49 Відповісти
Так 8вернись, до путіна, всю ядерку вам, нм роісію передали
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19.03.2024 11:32 Відповісти
для них це гостросюжетне шоу не забувайте
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19.03.2024 10:55 Відповісти
Відкрито каже,щоб кидати молодих людей в гирло війни.Молодих людей то не багато,вже зараз демографічна катастрофа,а якщо і молодих кидати.то буде взагалі п..ець.
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19.03.2024 11:13 Відповісти
Больше убежит за кордон, чем погибнет. Это не тупорылые совки.
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19.03.2024 11:29 Відповісти
це жахливо, коли старі пердуни-маразматики не сидять тихо на пенсії, а займають владні посади. Напевно, їм веселіше доживати, коли вони знають, що багато молоді десь гине в цей час.
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19.03.2024 11:46 Відповісти
Це Америка, по 40 років депутатствують. Діди рулять.
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19.03.2024 11:53 Відповісти
в росії також далеко не молодняк керує, а одні старі кбш-ні щурі, яким нікого не шкода, навіть дітей. Заради відновлення своєї кгб-шної імперії готові сотні тисяч людей закопати.
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19.03.2024 12:10 Відповісти
Так везде в больших и богатых странах. Элита крепко держится. В США всем по сути правит конгресс. 70% конгресса сидят в нем от 20 до 40 лет. В Британии вообще замечательно, главный правящий орган страны - высшая палата лордов. Знаете, как передается там кресло? Исключительно по наследству.
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19.03.2024 18:17 Відповісти
Смолвил как боженька, этого ждут все адекватные украинцы. Затягивание принятие этого закона - это ужасное преступление граничащее с держ зрадой. Просто твари зеленые ссутся за свой рейтинг. А так же ссутся сыкуняры в коментах, очень этим доволен.

Даешь с 16 лет - паспорт получил и вперед ! Еще и обязаловку для всех, без половых различий. 30ти летних аспирантов в отдельный "миноразминирующий" батальйон.
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19.03.2024 11:55 Відповісти
Так само швидко, як американці "ухвалили" законопроект про допомогу Україні, чи ще швидше?
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19.03.2024 12:12 Відповісти
Коли чекати якусь секретарку з Сенату із "мудрими" порадами?
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19.03.2024 12:13 Відповісти
якого хера це ******* до нас приперлося? сосав би там собі у трампа мовчки
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19.03.2024 12:14 Відповісти
приехал нам руки выкручивать
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20.03.2024 00:23 Відповісти
"Потрібно більше людей в строю", - зауважив сенатор Грем.
*******
Ліндсі, для цих людей в строю потрібна ******* зброя, яка є в Пентагону, але її доправити заважає твій бос трамп (в якого ти вже поцілував перстень... о, Господи, тобі не соромно перед покійним Маккейном?) та його шістка джонсон.
Воювати голіруч чи зброєю минулого сторіччя - це означає вбивати згаданих українців в строю і, відповідно, поразку України!
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19.03.2024 14:08 Відповісти
У американцев есть такое устойчивое выражение get your house in order - наведите порядок в своем доме! Это именно то, что сказал Грэм. Но хахлы и маларосы здесь как всегда увидели зраду
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19.03.2024 14:29 Відповісти
как вы задрали с отбеливанием явного пиндосского го*на в каждой новости!
нет ничего хуже наших гнид, которые уехали, и воняют из-за бугра.
Вы сначала в своем доме порядок наведите с мексикой - а потом будете гнить в каждой новости.
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20.03.2024 00:17 Відповісти
Він навіть не знає змісту, але закликає.
Це просто шум в ефірі.
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19.03.2024 14:56 Відповісти
Юрій Швець каже, що цей Грем посланець Трампа.

"Зачем сенатор Грэм припёрся в Киеве / Где ленд-лиз и излишки оружия США?"

https://www.youtube.com/watch?v=AJVbRMqGzS4
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19.03.2024 15:19 Відповісти
ну.... возраст 20 - 30 самый боевой, чего уж там.
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19.03.2024 22:01 Відповісти
гори в аду, грем. И гори до тех пор, пока не вернешь нам наши ракеты, самолеты и яо.
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20.03.2024 00:24 Відповісти
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