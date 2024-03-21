Порт у Санкт-Петербурзі через атаки безпілотників припинив відвантажувати селітру, - росЗМІ
Великий порт Санкт-Петербург на тлі атак безпілотників припинив перевалювати селітру. Цю діяльність планують винести за межі міста, імовірно, в Усть-Лугу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Коммерсантъ".
Перевалку селітри Великий порт Санкт-Петербургу припинив у лютому. Для порту це означає втрату 3 мільйонів тонн вантажів на рік.
"Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торговельних операцій з Європою, це досить істотний удар", - йдеться в публікації.
За інформацією джерел, операції припинено через заборону влади на тлі побоювань атак безпілотників.
Перевалку селітри вирішили винести за межі міста. Як нове місце розглядають Усть-Лугу. Зараз тамтешній порт приймати селітру не готовий - він потребує модернізації інфраструктури.
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