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Порт у Санкт-Петербурзі через атаки безпілотників припинив відвантажувати селітру, - росЗМІ

порт,санкт-петербург

Великий порт Санкт-Петербург на тлі атак безпілотників припинив перевалювати селітру. Цю діяльність планують винести за межі міста, імовірно, в Усть-Лугу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Коммерсантъ".

Перевалку селітри Великий порт Санкт-Петербургу припинив у лютому. Для порту це означає втрату 3 мільйонів тонн вантажів на рік.

"Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торговельних операцій з Європою, це досить істотний удар", - йдеться в публікації.

Читайте: Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

За інформацією джерел, операції припинено через заборону влади на тлі побоювань атак безпілотників.

Перевалку селітри вирішили винести за межі міста. Як нове місце розглядають Усть-Лугу. Зараз тамтешній порт приймати селітру не готовий - він потребує модернізації інфраструктури.

Також читайте: Безпілотник із вибухівкою виявили на території Петербурзького нафтового термінала, - ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4348) росія (66104) Санкт-Петербург (279) дрони (4920)


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Топ коментарі
+14
Треба жахнути поки не вивезли селітру. Один беспілотник зробить шкоди як пару десятків багатотонних КАБів. Бейрут тому приклад.
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21.03.2024 11:35 Відповісти
+10
От би ту селітру та підпалити... Як в Бейруті в 2020 році
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21.03.2024 11:52 Відповісти
+8
селітра чудово горить. і ще вибухонебезпечна.
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21.03.2024 11:29 Відповісти
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селітра чудово горить. і ще вибухонебезпечна.
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21.03.2024 11:29 Відповісти
переносять відвантаження селітри в усть-лугу:

якщо селітру змішати з нафтою, то вийде візантійський вогонь 🔥
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21.03.2024 12:23 Відповісти
Дайте посилання на те шо нарешті розкрили справжній рецепт "грецького вогню" - бо вже 30 років я читаю лише про гіпотези і здогадки шо цей вогонь собою являв .
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21.03.2024 14:02 Відповісти
Горат на нівє в трєвогє.
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21.03.2024 11:33 Відповісти
Кажете пітер відкопали?? Можете газад закопувати..
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21.03.2024 11:34 Відповісти
який ще "пітєр"? Санкт-члєнінград.
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21.03.2024 14:12 Відповісти
Треба жахнути поки не вивезли селітру. Один беспілотник зробить шкоди як пару десятків багатотонних КАБів. Бейрут тому приклад.
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21.03.2024 11:35 Відповісти
От би ту селітру та підпалити... Як в Бейруті в 2020 році
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21.03.2024 11:52 Відповісти
Так. Вибух був тоді не слабкенький - еквівалент тротилу більше 2-х кілотон.
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21.03.2024 12:12 Відповісти
А просилитру мы-то и забыли. О то рванет так рванет. Пол Петербурга вдребезги
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21.03.2024 13:19 Відповісти
 
 