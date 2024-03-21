Кулеба після обстрілу Києва: Закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба після масованого удару РФ по Києву закликав Конгрес США розблокувати допомогу для України.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, коли люди спали, Київ був обстріляний російськими ракетами. Було збито понад 30 ракет, а внаслідок падіння уламків поранено понад десяток людей. Я закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб урятувати життя людей, захистити свободу та перемогти російський терор", - зазначив міністр.
Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.
Топ коментарі
+9 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар21.03.2024 11:42 Відповісти Посилання
+7 irenka ko
показати весь коментар21.03.2024 11:45 Відповісти Посилання
+6 Ярослав Кийко
показати весь коментар21.03.2024 11:48 Відповісти Посилання
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мати професійного посла в такій країні, як сша, а не лояльну подружку ресторатора!
треба використовувати всі можливі способи домовлятися! купувати, як що треба. в сша це називається лобізм!
але ж, на посаді міністра, куколд на табуретці.
тим часом, єрмак та саліван домовляються про заморозку конфлікту.
довоювались!
Трампон вже чітко все сказав, а його кишеньковий чихуахуйониш виконує завдання.
Потім скажуть- я закликав, а вони глухі, не почули, я не при ділах.