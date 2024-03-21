Кулеба після обстрілу Києва: Закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба після масованого удару РФ по Києву закликав Конгрес США розблокувати допомогу для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, коли люди спали, Київ був обстріляний російськими ракетами. Було збито понад 30 ракет, а внаслідок падіння уламків поранено понад десяток людей. Я закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб урятувати життя людей, захистити свободу та перемогти російський терор", - зазначив міністр.

Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.

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