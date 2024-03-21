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Новини
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Кулеба після обстрілу Києва: Закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба після масованого удару РФ по Києву закликав Конгрес США розблокувати допомогу для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, коли люди спали, Київ був обстріляний російськими ракетами. Було збито понад 30 ракет, а внаслідок падіння уламків поранено понад десяток людей. Я закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб урятувати життя людей, захистити свободу та перемогти російський терор", - зазначив міністр.

Дмитро Кулеба

Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.

Також дивіться: Наслідки ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Конгрес США (1237) обстріл (29234) Кулеба Дмитро (3604) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+9
а треба не закликати, а робити свою роботу!
мати професійного посла в такій країні, як сша, а не лояльну подружку ресторатора!
треба використовувати всі можливі способи домовлятися! купувати, як що треба. в сша це називається лобізм!
але ж, на посаді міністра, куколд на табуретці.

тим часом, єрмак та саліван домовляються про заморозку конфлікту.
довоювались!
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21.03.2024 11:42 Відповісти
+7
Безпорадна дипломатія офісу Дєрьмака робить безпорадну справу, когось до чогось закликає.

Трампон вже чітко все сказав, а його кишеньковий чихуахуйониш виконує завдання.
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21.03.2024 11:45 Відповісти
+6
Перестань закликати і починай працювати. Чим займається Маркарова? Варениками?
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21.03.2024 11:48 Відповісти
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а треба не закликати, а робити свою роботу!
мати професійного посла в такій країні, як сша, а не лояльну подружку ресторатора!
треба використовувати всі можливі способи домовлятися! купувати, як що треба. в сша це називається лобізм!
але ж, на посаді міністра, куколд на табуретці.

тим часом, єрмак та саліван домовляються про заморозку конфлікту.
довоювались!
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21.03.2024 11:42 Відповісти
Джонсону пох. Як і його коханцю трампу.
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21.03.2024 11:42 Відповісти
голосніше тра' закликати - еге-гей! джонсоне, йптвмать! давай допомогу, паскудо!
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21.03.2024 11:44 Відповісти
Безпорадна дипломатія офісу Дєрьмака робить безпорадну справу, когось до чогось закликає.

Трампон вже чітко все сказав, а його кишеньковий чихуахуйониш виконує завдання.
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21.03.2024 11:45 Відповісти
"дайте грошей і йдіть нах .."
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21.03.2024 11:47 Відповісти
Перестань закликати і починай працювати. Чим займається Маркарова? Варениками?
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21.03.2024 11:48 Відповісти
Атож.Вареники у вашингтонському сімейному ресторані Маркарових самі себе не наліплять.
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21.03.2024 12:10 Відповісти
закликанець зеленої шмарклі!
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21.03.2024 11:51 Відповісти
Кулеба ждав поки втулять по Києву-- егегеи - иоб вашу мать!
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21.03.2024 11:51 Відповісти
А не хочеш закликати зелених повернути накрадене з офшорів?!
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21.03.2024 11:57 Відповісти
Ого! Це ж хто йому з ОПи дозволив рота відкрити?
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21.03.2024 11:57 Відповісти
проснулося чмо. а ігарьбарісич-козирь, дозволив таке говорити?
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21.03.2024 12:02 Відповісти
Потрібно не базікати,та показувати відосики,а ПРАЦЮВАТИ ,мати професійних,патріотичних дипломатів,а не ....... Не міністр,а ганчірка.
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21.03.2024 12:04 Відповісти
Кулєбяка,Кулєбяка ну не тягнеш ти на посаді міністра,аж ніяк...
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21.03.2024 12:28 Відповісти
Треба їхати в Конгрес й домовлятися, переконати америкосів. Закликальщик провінціальний.

Потім скажуть- я закликав, а вони глухі, не почули, я не при ділах.
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21.03.2024 12:33 Відповісти
Як це не почули? Та конгресмени США цілодобово відслідковують, що там калякає в соцмережах наш відомий на весь світ геній дипломатії!
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21.03.2024 12:53 Відповісти
Також були зняті з озброєння 132 мобільні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Ельбрус» з дальністю польоту 300 кілометрів та 185 балістичних ракет до них. Це був єдиний на той час тип важкої ракетної зброї в Україні. Рішення виправдовували необхідністю виконання зобов'язань перед США згідно з підписаними договорами про роззброєння. Однак експерти і досі вважають, що цей тип ракет не підпадав під утилізацію.
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21.03.2024 13:19 Відповісти
Кулеба, ти підігруєш байдену чи просто тупий? Читай відкриті документи Білого дому. Там ти побачиш, що в 60 млрд байденівського пакета є від сили 5-6 млрд для України. Може ти краще закличеш Білий дім повернути Україні ті 4,2 млрд, які Байден має прямо зараз і які він мав передати Україні 2023 року ? Це каналом PDA. І є ще 6 млрд каналом USAI на розміщення військових замовлень для України, які також досі не витрачені.
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21.03.2024 13:39 Відповісти
 
 