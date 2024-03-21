Наслідки ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва пошкоджено будинки, виникла пожежа. В інших районах столиці також впали уламки ракет.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.
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