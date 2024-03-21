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Наслідки ракетного удару РФ у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва пошкоджено будинки, виникла пожежа. В інших районах столиці також впали уламки ракет.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва
Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.

Читайте: Удар по Києву - це відповідь на зустріч з обговорення Формули? - посол Брінк

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+10
Не забудемо,не пробачимо,помстимося!
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21.03.2024 10:57 Відповісти
+6
хорошо что в асфальт ,а не в здание ,есть Бог на небе , но в Немытой правит дьявол
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21.03.2024 11:26 Відповісти
+4
Дивлячись на вирви, то виходить, ракети збили, але заряд здетонував на землі....
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21.03.2024 11:05 Відповісти
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Не забудемо,не пробачимо,помстимося!
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21.03.2024 10:57 Відповісти
Дивлячись на вирви, то виходить, ракети збили, але заряд здетонував на землі....
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21.03.2024 11:05 Відповісти
Судячи з фото, без асфальту у 2024 році нам таки не обійтися.

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21.03.2024 11:10 Відповісти
Чув декілька секунд звук схожий на свист, подумав що це пожарка чи швидка так дивно виє. Зрозумів, що машини з швидкістю літака не їздять. Мабуть якась ракета над головою прошмигнула.
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21.03.2024 11:19 Відповісти
Десь о 5-й ранку над Оболонню теж чув звук, схожий на літак, але біль низький. І нацдивніше, що він тривав досить довго - секунд 7-10. Схоже, ракети летіли зграями, бо одна навряд чи так довго летіла.
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21.03.2024 13:23 Відповісти
хорошо что в асфальт ,а не в здание ,есть Бог на небе , но в Немытой правит дьявол
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21.03.2024 11:26 Відповісти
но в Немытой правит дьявол‼️‼️
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21.03.2024 14:41 Відповісти
Фашиською-териростична держава руйнує життя та проводить геноцид українського народу. Скликати радбез ООН.
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21.03.2024 11:38 Відповісти
Чи буває така ямера від збитої ракети. Вона ж здетонували на поверхні.
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21.03.2024 11:40 Відповісти
ракета не пустая была
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21.03.2024 11:45 Відповісти
По найяскравішому суду не влучили.
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21.03.2024 12:46 Відповісти
Знайомі будинки, часто доводилось там бувати.
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21.03.2024 19:27 Відповісти
 
 