Звільнених з полону військовослужбовців реабілітуватимуть за західними методиками, - Міноборони
Військові, які перебували у російському полоні, проходитимуть повний цикл оздоровлення та реабілітації, напрацьований за західними методиками спільно з іноземними фахівцями.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Звільнених з полону забезпечать курсами відновлення у центрах реабілітації. Там вони отримають медичну та психологічну допомогу. Також вони проходитимуть програму реінтеграційних заходів із відновлення.
"Ми розпочинаємо спільну роботу над створенням центрів з реінтеграції з урахуванням як вітчизняного, так і іноземного досвіду партнерів з реабілітації та психологічної допомоги. Українські фахівці пройшли підготовку за сприяння партнерів Альянсу. Відтак, наше завдання - створити максимально комфортні умови для звільнених оборонців України та надати їм фахову допомогу", - сказала Калмикова.
В центрах реабілітації колишнім полоненим нададуть супровід та догляд різнопрофільних фахівців.
Процес реабілітації відбуватиметься із забезпеченням повної конфіденційності всіх відомостей особи та її даних.
"Така підтримка також надаватиметься членам сімей колишніх полонених задля подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків", -
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Власть делала вид ,что ОПЛАЧИВАЕТ наш труд
А народ делал вид ,что работает
И власть, конечно , **** ...а
Знаете ,что сделал Владимир Александрович?
Он сделал вид ,что работает
Мы сделали вид,что поверили
И власть , конечно, пиз. ....т
Но уже не по советским меркам
А глобально
Но зато по сравнению с совком появилось то,чего никогда не было раньше
Мы теперь все время ссылаемся на запад
Какие высокопарные слова про ЗАПАДНЫМ МЕТОДИКАМ!
Еханый - да не надо таких высокопарных слов
Сделайте хотя бы турникеты для инвалидов войны!
И заплатите семьям погибших, уроды!
После начала полномасштабной войны им начала руководить https://dosye.info/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Сысоенко , народный депутат 8 созыва. Еще с 2015 года она активно помогает нашим военным и опекается их здоровьем. Центр лечит военнослужащих с черепно-мозговыми травмами, ампутацией конечностей, потерей зрения, нарушением дыхательной системы, слуха и зрения.