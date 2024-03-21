Звільнених з полону військовослужбовців реабілітуватимуть за західними методиками, - Міноборони

Військові, які перебували у російському полоні, проходитимуть повний цикл оздоровлення та реабілітації, напрацьований за західними методиками спільно з іноземними фахівцями.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Звільнених з полону забезпечать курсами відновлення у центрах реабілітації. Там вони отримають медичну та психологічну допомогу. Також вони проходитимуть програму реінтеграційних заходів із відновлення.

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"Ми розпочинаємо спільну роботу над створенням центрів з реінтеграції з урахуванням як вітчизняного, так і іноземного досвіду партнерів з реабілітації та психологічної допомоги. Українські фахівці пройшли підготовку за сприяння партнерів Альянсу. Відтак, наше завдання - створити максимально комфортні умови для звільнених оборонців України та надати їм фахову допомогу", - сказала Калмикова.

В центрах реабілітації колишнім полоненим нададуть супровід та догляд різнопрофільних фахівців.

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Процес реабілітації відбуватиметься із забезпеченням повної конфіденційності всіх відомостей особи та її даних.

"Така підтримка також надаватиметься членам сімей колишніх полонених задля подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків", -