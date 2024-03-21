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Звільнених з полону військовослужбовців реабілітуватимуть за західними методиками, - Міноборони

військовополонені,обмін

Військові, які перебували у російському полоні, проходитимуть повний цикл оздоровлення та реабілітації, напрацьований за західними методиками спільно з іноземними фахівцями.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Звільнених з полону забезпечать курсами відновлення у центрах реабілітації. Там вони отримають медичну та психологічну допомогу. Також вони проходитимуть програму реінтеграційних заходів із відновлення.

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"Ми розпочинаємо спільну роботу над створенням центрів з реінтеграції з урахуванням як вітчизняного, так і іноземного досвіду партнерів з реабілітації та психологічної допомоги. Українські фахівці пройшли підготовку за сприяння партнерів Альянсу. Відтак, наше завдання - створити максимально комфортні умови для звільнених оборонців України та надати їм фахову допомогу", - сказала Калмикова.

В центрах реабілітації колишнім полоненим нададуть супровід та догляд різнопрофільних фахівців.

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Процес реабілітації відбуватиметься із забезпеченням повної конфіденційності всіх відомостей особи та її даних.

"Така підтримка також надаватиметься членам сімей колишніх полонених задля подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків", -

Автор: 

Міноборони (7483) полон (1587) реабілітація (327) Калмикова Наталія (30)


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Взагалі не уявляю, як можна касапський полон пережити..
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21.03.2024 12:15 Відповісти
Не знаю,як буде,але мого родича звільнили(обміняли)31 грудня 22року.Пам*ятаєте 141го воїна обміняли...Після п*ятимісячного "курорту" мінус 20 кг,+ребра(падав увісні з нар). З психікою щось не те. У війську з 2015- до грудня 2018. Потім з 24.02.22. Зараз правда не нулі-пацанів муштрують-навчають. СЛАВА ЗСУ!!
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21.03.2024 13:01 Відповісти
Не треба тільки робити з нас тонкошкірих і вразливих американців чи інших...З психікою в козаків завжди було все в порядку.Пара склянок горілки та ніч з жінкою...от і вся психологічна реабілітація...
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21.03.2024 13:15 Відповісти
По західним методикам наші керманичі можуть тільки віскаря дудлити.
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Знаете,как жили при совке?
Власть делала вид ,что ОПЛАЧИВАЕТ наш труд
А народ делал вид ,что работает
И власть, конечно , **** ...а
Знаете ,что сделал Владимир Александрович?
Он сделал вид ,что работает
Мы сделали вид,что поверили
И власть , конечно, пиз. ....т
Но уже не по советским меркам
А глобально
Но зато по сравнению с совком появилось то,чего никогда не было раньше
Мы теперь все время ссылаемся на запад
Какие высокопарные слова про ЗАПАДНЫМ МЕТОДИКАМ!
Еханый - да не надо таких высокопарных слов
Сделайте хотя бы турникеты для инвалидов войны!
И заплатите семьям погибших, уроды!
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21.03.2024 13:44 Відповісти
Атошников тоже обещали реабилитировать а потом раздали по медальке и забыли.
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21.03.2024 15:30 Відповісти
Реабилитацией на неплохом уровне занимается Центр медико-психологической реабилитации на Саксаганского https://file.liga.net/companies/tsentr-mediko-psihologicheskoy-reabilitatsii-na-saksaganskogo . Создан был он на базе известного инст. им. Кундиева, активно работает с 2014 года, иммет официальные страницы в Инстаграм и Фейсбук.

После начала полномасштабной войны им начала руководить https://dosye.info/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Сысоенко , народный депутат 8 созыва. Еще с 2015 года она активно помогает нашим военным и опекается их здоровьем. Центр лечит военнослужащих с черепно-мозговыми травмами, ампутацией конечностей, потерей зрения, нарушением дыхательной системы, слуха и зрения.
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22.05.2024 18:32 Відповісти
 
 