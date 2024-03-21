Яценюк - спікеру Конгресу США Джонсону: Світ дивиться на вас, дайте зелене світло допомозі Україні
Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликав спікера Конгресу США Майка Джонсона розблокувати надання допомоги для України.
Про це він заявив під час 16-го щорічного КБФ, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що безпековий пакет для України зараз "застряг" в американському Конгресі, в той час як отримання цієї допомоги - "це одне з найважливіших питань зараз для українського народу для його виживання".
"Мій меседж Конгресу Сполучених Штатів і особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером. Пане спікер, світ дивиться на вас. Ви – вірний християнин, пане спікер, отже, Господь також на вас дивиться. Дивиться український народ - ті, хто віддають свої життя", - сказав Яценюк.
Голова КБФ наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США: "Тож дайте зелене світло", - звернувся він до спікера Джонсона.
"Це шлях, як відновити лідерську позицію США як реального лідера вільного світу. І як допомогти Україні і врятувати її", - підсумував Яценюк.
Нагадаємо, 21 та 22 березня триватиме засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він не тільки "язиком пистить непогано", ще мізкамі вміє працювати ще краще!
Доречі! Хтось пам'ятаєщо він вніс постанову,що сукупна оплата праці не може перевищувати 10 мінімумів? А зарубали це чере КС ті,хто зараз у ВРУ і на Банковій.
Той Майк ганьбиться перед усім притомним світом...
а як себе чухає, соратник по партії, чорт аваков? кажуть, вирощує виноград в тоскані.
От дімон погрожує професійно... після третьої (пляшки)... не закусуючи
Навіть жириновський схвально киває головою, сидячи в першому ряду на концерті кабздона.
Вони - популісти; їхня метода - суцільна брехня. Власне, як і кожна зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе. З таким же успіхом можна звертатися і до ЄрЗе; та й звертались же, з інших питань... і що, щось вирішилось?
Є ще по-друге, і по-третє...
Є "ВІЛЬХА" - є Наймарс. Нема "горому" - нема балістики на 300+ км.
Є "НЕПТУН" - є гарпун,скальпель,тінь.
Знов соУпадєніє?!
США принципово не дає далекобійних ракет,в них є AGM-158,це аналог Шторм Шедов.
Україна не могла з нуля танків 100 штук виготовити і завод для артилерійських снарядів побудувати.3 роки,це мало для таких ракетних комплексів,як Грім.
А випуск і доведеня до серійного комплексу "гром" взагалі знищіли,як і ЗРК,який 5 років розробляи при Порошенко!
Дякуй зєзіденту,який зробив все,що міг для капітуляціі!
Відповідальність за сотні тисяч вбитих украінців на Зелинському більша,ніж на *****!
Бо сьодні не закликати - не комільфо!
От це голограма!
Цей "хмирь" у світі має більший авторитет ніж зє з кабміном разом узяті.
Але ми зараз не про це. Те, що колись студентське комʼюніті одного з університетів США запросило Арсенія прочитати їм лекцію онлайн, не робить Арсенія настільки цікавим джонсону, щоб той слідкував за його промовами і дописами.
Я не знаю чи хотіли студенти лекцію з економіки. Мабуть хотіли. Вийшло ж трохи з новітньої історії України (Арсеній розповів спогади свого премʼєрства), трохи з політології.