Яценюк - спікеру Конгресу США Джонсону: Світ дивиться на вас, дайте зелене світло допомозі Україні

Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликав спікера Конгресу США Майка Джонсона розблокувати надання допомоги для України.

Про це він заявив під час 16-го щорічного КБФ, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що безпековий пакет для України зараз "застряг" в американському Конгресі, в той час як отримання цієї допомоги - "це одне з найважливіших питань зараз для українського народу для його виживання".

"Мій меседж Конгресу Сполучених Штатів і особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером. Пане спікер, світ дивиться на вас. Ви – вірний християнин, пане спікер, отже, Господь також на вас дивиться. Дивиться український народ - ті, хто віддають свої життя", - сказав Яценюк.

Голова КБФ наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США: "Тож дайте зелене світло", - звернувся він до спікера Джонсона.

"Це шлях, як відновити лідерську позицію США як реального лідера вільного світу. І як допомогти Україні і врятувати її", - підсумував Яценюк.

Нагадаємо, 21 та 22 березня триватиме засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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