Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яка була пошкоджена під час масованої ракетної атаки РФ, - "Енергоатом"

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська", як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.

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Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки росіян на Україну була відключена одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. НА ЗАЕС була загроза блекауту.