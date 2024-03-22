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Новини атака на ЗАЕС
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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яка була пошкоджена під час масованої ракетної атаки РФ, - "Енергоатом"

заес

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська", як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції. 

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Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки росіян на Україну була відключена одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. НА ЗАЕС була загроза блекауту.

Автор: 

Енергоатом (1646) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+6
Головне - окупантам ЗАЕС відремонтувати, а вкраїнчики почекають.
От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
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22.03.2024 11:57 Відповісти
+5
Я розумію, що для уникнення катастрофи це треба робити, але! Кацапи віджали ЗАЕС, а ми їм поставляємо електроенергію. Дивний цей світ...
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22.03.2024 11:57 Відповісти
+5
Найважливіше відремонтували. А то був би у окупантів блекаут...
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22.03.2024 11:58 Відповісти
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Головне - окупантам ЗАЕС відремонтувати, а вкраїнчики почекають.
От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
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22.03.2024 11:57 Відповісти
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 12:11 Відповісти
Я розумію, що для уникнення катастрофи це треба робити, але! Кацапи віджали ЗАЕС, а ми їм поставляємо електроенергію. Дивний цей світ...
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22.03.2024 11:57 Відповісти
Найважливіше відремонтували. А то був би у окупантів блекаут...
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22.03.2024 11:58 Відповісти
Блин, пора нищіти військовий флот у Балтиці . Зараз влучний момент
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22.03.2024 11:59 Відповісти
Кацапи самі не погано справляються.
"Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі 19 березня внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ. Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і риболовецький корабель пішов на дно."
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22.03.2024 12:09 Відповісти
В курсе. Але бахнути їх військові кораблі зараз самий час. Тобто це операція покруче белгорода і внесе цікаву нерозбериху в раше. Добавить ЇМ ВІЙНИ У СТРІЧКУ
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22.03.2024 12:12 Відповісти
Україна немає виходу в Балтійське море, а повітряні дрони-камікадзе країни НАТО не пропустять через свій повітряний простір.
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22.03.2024 12:28 Відповісти
Кацапи пропустять через свій.
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22.03.2024 12:53 Відповісти
Я Вам вже пояснював на днях - чому це не принесе нам ніякої користі!
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22.03.2024 12:53 Відповісти
Вибачте - на ху а? То проблеми кацапів, як підтримувати АЕС. Доречі, звідки електрика в Маріуполі, Генічеську, Мелітополі?
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22.03.2024 12:52 Відповісти
 
 