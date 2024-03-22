Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яка була пошкоджена під час масованої ракетної атаки РФ, - "Енергоатом"
Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська", як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.
Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.
"22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ", - йдеться у повідомленні.
Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.
Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки росіян на Україну була відключена одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. НА ЗАЕС була загроза блекауту.
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От вміє ж русня. Як не крути, вміє - і все.
Уважать сєбя заставіть.
По Україні гатити з усього - та будь ласка. По російським НПЗ - ні-ні, не можна ніяк.
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
"Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі 19 березня внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ. Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і риболовецький корабель пішов на дно."