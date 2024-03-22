Обговорення про розміщення західних військових в Україні призводять до все більш серйозних наслідків, це "спіраль ескалації війни", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель, хоч і не прямо, але вже веде власну війну проти РФ. Союзники "розпалюють війну" дискусією про західних військових в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.

Орбан заявив, що почувається дивно під час дискусій у Брюсселі, тому що в Угорщині "відбуваються спокійні, раціональні розмірковування", а в ЄС "лідери говорять так, ніби ведуть власну війну проти росіян".

Угорський прем'єр-міністр описав ситуацію як "спіраль ескалації війни", яка призводить до все більш серйозних наслідків, включаючи дискусії про розміщення західних військових в Україні.

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"У Брюсселі панує атмосфера війни, мова війни, логіка війни. Це шокує угорське вухо. Ми повинні бути обережними, щоб цей воєнний психоз не проник у нас і не втратив здатність правильно орієнтуватися відповідно до національних інтересів Угорщини. Те, що 2-3 місяці тому було немислимим, зараз вже вважається нормою", - зауважив Орбан.

Він зазначив, що у Брюсселі мають розуміти "наслідки для реального життя" рішень, які ухвалюються європейськими лідерами.

"Це не комп’ютерна гра, це реальність. Наслідки кожного рішення – це те, що наступного дня ще хтось може померти. Вже померли тисячі. Рішення, які тут ухвалюються, "створюють" вдів, сиріт, руйнують життя і міста", - сказав Орбан, додавши, що потрібен "діалог і раціональний дискурс", і "потрібно десь провести межу".

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