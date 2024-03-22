Обговорення про розміщення західних військових в Україні призводять до все більш серйозних наслідків, це "спіраль ескалації війни", - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель, хоч і не прямо, але вже веде власну війну проти РФ. Союзники "розпалюють війну" дискусією про західних військових в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.
Орбан заявив, що почувається дивно під час дискусій у Брюсселі, тому що в Угорщині "відбуваються спокійні, раціональні розмірковування", а в ЄС "лідери говорять так, ніби ведуть власну війну проти росіян".
Угорський прем'єр-міністр описав ситуацію як "спіраль ескалації війни", яка призводить до все більш серйозних наслідків, включаючи дискусії про розміщення західних військових в Україні.
"У Брюсселі панує атмосфера війни, мова війни, логіка війни. Це шокує угорське вухо. Ми повинні бути обережними, щоб цей воєнний психоз не проник у нас і не втратив здатність правильно орієнтуватися відповідно до національних інтересів Угорщини. Те, що 2-3 місяці тому було немислимим, зараз вже вважається нормою", - зауважив Орбан.
Він зазначив, що у Брюсселі мають розуміти "наслідки для реального життя" рішень, які ухвалюються європейськими лідерами.
"Це не комп’ютерна гра, це реальність. Наслідки кожного рішення – це те, що наступного дня ще хтось може померти. Вже померли тисячі. Рішення, які тут ухвалюються, "створюють" вдів, сиріт, руйнують життя і міста", - сказав Орбан, додавши, що потрібен "діалог і раціональний дискурс", і "потрібно десь провести межу".
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Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
США аж зі шкури лізе щоб пукін не програ
та він таки програє
і Веєлікая Амеріка скаже - "єто новая реальность"
- Пане президент, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство у Європі.
- А хто в них король?
- Там немає короля, але є регент та парламент.
- Короля нема, але це королівство? ммм... А хто регент?
- Адмірал Хорті.
- Адмірал? То це морська держава?
- Ні, вони не мають виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? Чи мають вони до нас якісь претензії?
- Ні.
- До англійців?
- Ні.
- До Радянського Союзу?
- Ні.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, то вони вороги з Румунією?
- Ні, вони союзники.
Рузвельт, який остаточно охренів до цього моменту, тут сказав:
- Я відмовляюся щось розуміти.