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Новини
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Обговорення про розміщення західних військових в Україні призводять до все більш серйозних наслідків, це "спіраль ескалації війни", - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель, хоч і не прямо, але вже веде власну війну проти РФ. Союзники "розпалюють війну" дискусією про західних військових в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.

Орбан заявив, що почувається дивно під час дискусій у Брюсселі, тому що в Угорщині "відбуваються спокійні, раціональні розмірковування", а в ЄС "лідери говорять так, ніби ведуть власну війну проти росіян".

Угорський прем'єр-міністр описав ситуацію як "спіраль ескалації війни", яка призводить до все більш серйозних наслідків, включаючи дискусії про розміщення західних військових в Україні.

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"У Брюсселі панує атмосфера війни, мова війни, логіка війни. Це шокує угорське вухо. Ми повинні бути обережними, щоб цей воєнний психоз не проник у нас і не втратив здатність правильно орієнтуватися відповідно до національних інтересів Угорщини. Те, що 2-3 місяці тому було немислимим, зараз вже вважається нормою", - зауважив Орбан.

Він зазначив, що у Брюсселі мають розуміти "наслідки для реального життя" рішень, які ухвалюються європейськими лідерами.

"Це не комп’ютерна гра, це реальність. Наслідки кожного рішення – це те, що наступного дня ще хтось може померти. Вже померли тисячі. Рішення, які тут ухвалюються, "створюють" вдів, сиріт, руйнують життя і міста", - сказав Орбан, додавши, що потрібен "діалог і раціональний дискурс", і "потрібно десь провести межу".

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Автор: 

Угорщина (2338) НАТО (6557) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+14
Угорський пі-дор впевнений що пі-дор не він.
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22.03.2024 13:13 Відповісти
+14
Про какую эскалацию это хрюкало говорит?!
Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
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22.03.2024 13:21 Відповісти
+11
Щоб ти **** здох від кровавого поносу тварюка!
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22.03.2024 13:12 Відповісти
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Щоб ти **** здох від кровавого поносу тварюка!
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22.03.2024 13:12 Відповісти
Угорський пі-дор впевнений що пі-дор не він.
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22.03.2024 13:13 Відповісти
Ні. Віктор Орбан впевнений що він πiдoр. Тому що ї6e мальків. Тому що його ї6yть цигани в дyпy. Все це відомо і москалями зафільмовано. Не треба шукати conspiracy theory, там де всьо поясняється відсутністю головного мозгу.
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22.03.2024 14:05 Відповісти
Головне, щоб він не почав на людях, у куйла куй см0ктати..
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22.03.2024 13:13 Відповісти
А за лаштунками вже давно смокче. Разом з сіяртами та фіцями. 🤢
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22.03.2024 13:29 Відповісти
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22.03.2024 13:29 Відповісти
Шокує угорське вухо, каже цей пітор. Людям не шокує, а угорцям муляє. Вухо не таке? Чи також проблеми з лишньою хромосомою?
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22.03.2024 13:16 Відповісти
Про какую эскалацию это хрюкало говорит?!
Сравните войну в 22 и сейчас. Помните еженедельные ракетные обстрелы по 100-200 ракет всей Украины? Помните, когда захваченные московитами райцентры никто не считал, а продвижение мерялось десятками км? Помните, как вся страна в мороз сидела без света и тепла?
Эскалация. блин. Такая эскалация, что американцы вынужденны связывать руки Украине, чтобы московия не проиграла.
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22.03.2024 13:21 Відповісти
це точно
США аж зі шкури лізе щоб пукін не програ
та він таки програє
і Веєлікая Амеріка скаже - "єто новая реальность"
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22.03.2024 13:31 Відповісти
США плевать на тупина. Американы боятся смуты на бензоколонке.
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22.03.2024 13:38 Відповісти
це не те - США наївно вважають що смуту можно оттянуть до виборів Трампа
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22.03.2024 14:17 Відповісти
Орбн - пнх
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22.03.2024 13:21 Відповісти
Принцип Орбана це коли тебе вже мають згвалтувати то треба просто поширше розсунути ноги і отримати задоволення.Це називається розумна політика і боротьба за мир.А я пригадав випадок який стався в Штатах з одним негром,якого копи били по голові палицею а потім нею ж його згвалтували.Хтось то записав на відео і негр відсудив в поліційного департаменту мільйон доларів.Штатівські мас медіа провели опитування,чи згодні громадяни заробити таким чином,тобто власною задницею мільйон?До честі американців переважна більшість виявилась не готова до такого заробку.А от Орбан готовий...та і видно давно таким чином заробляє...
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22.03.2024 13:23 Відповісти
Здохни, тварина!
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22.03.2024 13:24 Відповісти
Доповідь президенту Рузвельту від його речника, коли Угорщина вслід за Німеччиною оголосила США війну у грудні 1941 року:
- Пане президент, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство у Європі.
- А хто в них король?
- Там немає короля, але є регент та парламент.
- Короля нема, але це королівство? ммм... А хто регент?
- Адмірал Хорті.
- Адмірал? То це морська держава?
- Ні, вони не мають виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? Чи мають вони до нас якісь претензії?
- Ні.
- До англійців?
- Ні.
- До Радянського Союзу?
- Ні.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, то вони вороги з Румунією?
- Ні, вони союзники.
Рузвельт, який остаточно охренів до цього моменту, тут сказав:
- Я відмовляюся щось розуміти.
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22.03.2024 13:24 Відповісти
Угро-фины, сэр.
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22.03.2024 16:19 Відповісти
Війна за владу та вплив чи за свободу та демократію. Різні люди - різні точки зору. Орбан відразу в бан.
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22.03.2024 13:26 Відповісти
Ми маємо право запрошувати до себе в країну кого завгодно
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22.03.2024 13:27 Відповісти
почалось обговорення, Орбан пут..на поздравил с "избранием", продовжатся разговори- он поедет ему ртом днелать "хорошо"?
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22.03.2024 13:32 Відповісти
У Орбана очко жим-жим за своїх вигрібних мише-братьїв.
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22.03.2024 13:33 Відповісти
рос. танки в будапешті.
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22.03.2024 13:41 Відповісти
Розміщення західних військових в Україні це допомога Україні, яка дозволить захистити держави Європи від агресії від Росії, захистить їх від руйнованій, збереже життя мільйонів європейців. Тому зволікати не можна, потрібно негайно вводити війська НАТО в Україну
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22.03.2024 13:45 Відповісти
Щезни,лайно.
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22.03.2024 14:01 Відповісти
Безвихідь європейської толерантності. Все добре в міру, а коли "країв не видно", як чорт з табакерки, з'являються "******" ...
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22.03.2024 15:56 Відповісти
Та поставте вже хтось кавовий автомат у нього в кабінеті щоб щодня не слухати цю маячню! 🤬
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22.03.2024 14:41 Відповісти
Видно боїться,що прийдеться воювати за рашку, от і волає.
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22.03.2024 14:56 Відповісти
Цікаво, чому цей хер-Орбнт ні разу не звернувся до свого драга Пу. щоб той припинив війну, яка може прийти і на кордон Мадярщин?
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22.03.2024 15:46 Відповісти
Этот Орбан хочет чтобы Украина осталась без поддержки и проиграла. Он злейший враг Украины. Он об этом всегда давал знать.
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22.03.2024 15:59 Відповісти
Или не принимаются, или принимаются, но не выполняются
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22.03.2024 17:35 Відповісти
 
 