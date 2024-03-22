Після російських обстрілів в деяких регіонах України значно погіршився інтернет-зв’язок, - NetBlocks

Після нічних ракетних обстрілів України у деяких регіонах значно погіршився інтернет-зв’язок. Зокрема, у Харківській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій області.

Про це на сторінці соціальної мережі Х написав сервіс NetBlocks, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що стан мережі продовжує погіршуватися.

"Показники в режимі реального часу свідчать про подальше погіршення зв'язку в Україні після скоординованої ракетної атаки російських військ; вплив на інфраструктуру найбільш очевидний у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому, хоча Київ та інші міста також стали об'єктами нападу", - повідомляє NetBlocks.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укртелеком" підвищив тарифи на інтернет і фіксований зв’язок

Раніше сервіс повідомляв, що є проблеми зі зв’язком на Полтавщині, Кіровоградщині та Сумщині.

Комбінований удар по Україні

Вночі окупанти запустили "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали низці областей. В багатьох регіонах є проблеми зі світлом, водопостачанням та теплом.

Наразі без електропостачання залишаються 279 населених пунктів області. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Після ракетного обстрілу Харкова у місті немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням. Через обстріли Диспетчерський центр "Укренерго" дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях, крім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Читайте: СБУ затримала ділків, які допомогли ФСБ взяти під контроль інтернет-трафік у тимчасово окупованому Донецьку. ФОТОрепортаж