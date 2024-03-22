279 населених пунктів Сумщини залишаються без електропостачання

Загалом від електропостачання на Сумщині було відключено 621 населений пункт, проте в 342 вже повернули світло.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни та запровадження ДП НЕК Укренерго графіків погодинного відключення було відключено від електропостачання 621 населений пункт.



Завдяки оперативним діям енергетичних служб вже відновлено енергопостачання в 342 населених пунктах області, в тому числі у 47 населених пунктах Шосткинського району, 36 населених пунктах Конотопського району, 65 населених пунктах Сумського району, 66 населених пунктах Охтирського району, 128 Роменського", - йдеться в повідомленні.

Наразі без електропостачання залишаються 279 населених пунктів області. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Раніше повідомлялось, що на Сумщині тимчасово ввели графіки аварійних відключень світла.

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