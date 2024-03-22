279 населенных пунктов Сумщины остаются без электроснабжения

Всего от электроснабжения в Сумской области был отключен 621 населенный пункт, однако в 342 уже вернули свет.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны и введения ГП НЭК Укрэнерго графиков почасового отключения был отключен от электроснабжения 621 населенный пункт.

Благодаря оперативным действиям энергетических служб уже возобновлено энергоснабжение в 342 населенных пунктах области, в том числе в 47 населенных пунктах Шосткинского района, 36 населенных пунктах Конотопского района, 65 населенных пунктах Сумского района, 66 населенных пунктах Ахтырского района, 128 Роменского района.

В настоящее время без электроснабжения остаются 279 населенных пунктов области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сумской области временно ввели графики аварийных отключений света.

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