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Новости Война
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279 населенных пунктов Сумщины остаются без электроснабжения

світло

Всего от электроснабжения в Сумской области был отключен 621 населенный пункт, однако в 342 уже вернули свет.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны и введения ГП НЭК Укрэнерго графиков почасового отключения был отключен от электроснабжения 621 населенный пункт.

Благодаря оперативным действиям энергетических служб уже возобновлено энергоснабжение в 342 населенных пунктах области, в том числе в 47 населенных пунктах Шосткинского района, 36 населенных пунктах Конотопского района, 65 населенных пунктах Сумского района, 66 населенных пунктах Ахтырского района, 128 Роменского района.

В настоящее время без электроснабжения остаются 279 населенных пунктов области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сумской области временно ввели графики аварийных отключений света.

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Сумская область (3340) Тарифы на электроэнергию (2175)


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молодці електрики стараються .у нас вже світло є . дякую !
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22.03.2024 12:50 Ответить
два три тижня ***** влада продажна.
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22.03.2024 13:17 Ответить
 
 