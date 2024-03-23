Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки

Оборонці півдня протягом доби ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

152 окупанти;

73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

5 танків;

13 гармат;

8 мінометів;

37 одиниць авто-бронетехніки;

2 станції радіолокаційної боротьби;

2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

2 камери відеоспостереження;

1 комплект антенних систем управління БпЛА;

1 одиниця військової інженерної техніки;

1 аерофотостанція;

1 човен.

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Також знищено ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.