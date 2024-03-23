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Новини Війна
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Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки

рф,техніка,знищення

Оборонці півдня протягом доби ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

  •  152 окупанти;
  •  73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
  •  5 танків;
  •  13 гармат;
  •  8 мінометів;
  •  37 одиниць авто-бронетехніки;
  •  2 станції радіолокаційної боротьби;
  •  2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
  •  2 камери відеоспостереження;
  •  1 комплект антенних систем управління БпЛА;
  •  1 одиниця військової інженерної техніки;
  •  1 аерофотостанція;
  •  1 човен.

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Також знищено ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.

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ліквідація (4096) знищення (7600) техніка (1858) Сили оборони півдня (379)


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