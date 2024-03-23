Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки
Оборонці півдня протягом доби ліквідували 152 окупанти та знищили 73 одиниці озброєння і техніки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 152 окупанти;
- 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 5 танків;
- 13 гармат;
- 8 мінометів;
- 37 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 станції радіолокаційної боротьби;
- 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
- 2 камери відеоспостереження;
- 1 комплект антенних систем управління БпЛА;
- 1 одиниця військової інженерної техніки;
- 1 аерофотостанція;
- 1 човен.
Також знищено ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль