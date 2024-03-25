Минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Найбільше - на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

На Новопавлівському напрямку російські загарбники 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed" та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.