УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини
44 074 134

Ракетна атака на Київ: у Печерському районі руйнування нежитлової будівлі, 10 осіб постраждали, у Солом’янському - пошкоджено багатоповерхівку (оновлено)

київ

Зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Мер Києва Віталій Кличко о 14.46 повідомив, що уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

"Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - зазначив Кличко.

Оновлена інформація станом на 14.34 від КМВА щодо наслідків ракетного удару по Києву:

Печерський район: Пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння. Постраждало 9 осіб (з них 2 госпіталізовані (одна дитина) та у 5-х – гостра реакція на стрес). Рятувальні роботи тривають.

Солом’янський район: Пошкоджений два приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Голосіївський район: Падіння уламків в лісосмузі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Дарницький район: Падіння уламків на територію приватної забудови. Пошкодження вікон приватного будинку та загорання нежитлового приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
На цю хвилину - без загиблих.

Як повідомлялося, у Києві, Київській області та низці регіонів зранку 25 березня оголошували повітряну тривогу. 

На Київщині було чути вибухи. 

Також читайте: У Києві лунали вибухи, працювала ППО

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у столиці. 

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - згодом додав Попко.

"Виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", - зазначив Кличко.

"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.
Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", - інформує Попко о 10.55.

"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються", - додав Попко о 10.59.

Станом на 11.04 оголошено відбій загрози. 

Також читайте: Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО

"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", - інформує Кличко об 11.06.

"У Печерському районі, попередньо пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередньо, постраждала одна особа", - уточнив своєю чергою Попко.

"Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу - медики госпіталізували", - згодом додав Кличко.

"Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", - уточнив мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Оперативні служби працюють на місцях пригод. Інформація про потерпілих з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав о 11.25 Попко.

"Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - зазначив Кличко о 11:42.

"Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташовано гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", - зазначив Кличко о 12.58.

Автор: 

ракети (4183) повітряна тривога (967) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Дяка ППО! Походу її відпрацювали біля мого дому. Такого грохоту з 24 лютого не було.
показати весь коментар
25.03.2024 10:34 Відповісти
+20
Для того і змінювали. ''Папєрєднікі'' заважали втілювати оманські договорняки.
показати весь коментар
25.03.2024 10:40 Відповісти
+19
Та вже прилетіла. Одразу після тривоги.
Долетіла без перешкод і гепнула.

Походу щось після кадрових змінЗЄ і у ВПС пішло не так.
показати весь коментар
25.03.2024 10:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Покидькі, пане, вони всі один на одного схожі.
показати весь коментар
25.03.2024 11:18 Відповісти
Все, как на подбор, один другого мерзопакосней
показати весь коментар
25.03.2024 11:22 Відповісти
«Амбали» СРАТЬєхи, від приблуд95…
Он, скільки лайна мацковскага, накидали на вентилятор сруськага міра, агенти -дуполизи прутіна!!
Московський сценарій ІПСО, як на долоні, головне, щоб лобами звести Українців з Поляків, щоб вони чубилися!! Причин чимало можна знайти…. Як показують адреси вкидів цього лайна та хто за ними сидить, усе стає зрозумілим і на місце! Проте, цим дуже не опікуються українці, яких використала московія, як гумовий виріб #1…
Лайно мацковські, в головах уже зашумувало/забродило і понеслася словесна діарея- «правдорубів» за сценарієм патрушева. У сім'ї, не без виродків! За 30 років відновлення Незалежності України, совдепівська пропаганда, не зникла безслідно… слуги усіляких зкацаплених партєєк, її продовжують і гадять в Україні, хоть і перед власною смертю, від московських обстрілів! РигоАНАЛИ з агентами ФСБ, сівковичем-деркачем-льовочкиними-ЯкунОвощем-клюєвими-єфремовим, та ще тисячами їм подібних істот, добряче понищили, усе що могли УКРАЇНСЬКЕ … на очах мудрого наріду!! Тому й наслідки такі КРИВАВІ з 2019 року, збільшилися Зеленським та його приблудами95!! Тому й вкидають орки у мережі, усіляке московське лайно, щоб Українці гризлися, як між собою, так і з СУСІДАМИ, які їм допомагають, чим можуть, щоб Українці протистояли московському поневоленню!!
Добре, що це розуміють і Західні Партнери!! У них теж вдосталь, «переселених» з московії, агентів ФСБ!!! Щетельней, треба шановні,… Щетельней …
показати весь коментар
25.03.2024 11:23 Відповісти
А где ителлект у них на лицах?
показати весь коментар
25.03.2024 11:38 Відповісти
"Інтєллєкт іх ліца нє обєзобразіл".
показати весь коментар
25.03.2024 14:59 Відповісти
їхній інтелект знаходиться у задніх нижніх полушаріях.
показати весь коментар
25.03.2024 15:15 Відповісти
можна, але тоді не було б за що ложити АСФАЛЬТ!
показати весь коментар
25.03.2024 11:58 Відповісти
Вся ППО й так в Київі, а Ви му**** ще не задоволені й вам все одно мало. Давай у Харков чи до Одеси, там взагалі ППО майже нема
показати весь коментар
25.03.2024 16:27 Відповісти
все розкажуть, коли вивчать уламки, але в деяких в методичках вже щось написано. тому вони постять одразу якусь фігню...
показати весь коментар
25.03.2024 10:48 Відповісти
Рашиський терорист путін все ще думає зламати українців ,ні **** ти здохниш разом з своєю варварською росії ,а залишеш память по собі як найбільший злочинець, терорист №1 і просто труслива нікчемна істота.
показати весь коментар
25.03.2024 10:51 Відповісти
Повідомляється, що по Києву застосовували гіперзвукові ракети 3М22 "Циркон", які запускають із наземних пускових установок у Криму. Завдяки швидкості польоту цієї ракети українська ППО просто не встигає своєчасно реагувати на загрозу.
показати весь коментар
25.03.2024 10:53 Відповісти
Уже ж збивали той циркон
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Мається на увазі, що не встигають вчасно тривогу ввімкнути
показати весь коментар
25.03.2024 10:56 Відповісти
Віталій Кличко: Виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці

Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місця.
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
солом'янка та лівий берег, то зрозуміло.
печерськ, хммм......
показати весь коментар
25.03.2024 10:58 Відповісти
розлюбили вони Зе?
показати весь коментар
25.03.2024 11:00 Відповісти
не виконує договорняки.
показати весь коментар
25.03.2024 11:01 Відповісти
у кацапів істерика. нічого не можуть зробити. ніхто їх не *******. ніхто їм не вірить.
але, громихнуло добряче.
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Нам би https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD THAAD
Любі США! Мрії?!
показати весь коментар
25.03.2024 11:08 Відповісти
Нехай кацапам все повернеться стократно. Амінь
показати весь коментар
25.03.2024 11:08 Відповісти
Смисл? От показали ви на засіданні оон фото і відео. Одразу після цього:
Орки: ви всьо врьоті ета фаташоп.
Кетай: всьо не так адназначна, главнає нідапустіть ескалаціі.
Поговорили, розійшлися. Від оон користі як від мами римської. Ще орбану підіть покажіть з фіцо.
показати весь коментар
25.03.2024 11:15 Відповісти
у Печерському районі руйнування нежитлової будівлі
показати весь коментар
25.03.2024 11:53 Відповісти
Русня-мразота, гній, непотріб…
здохніть падлюки 🙁
показати весь коментар
25.03.2024 11:12 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

💥 У Києві було чутно вибухи. Ймовірно був проведений пуск декількох гіперзвукових "Цирконів" з території Криму.

Як і у https://t.me/war_monitor/14504 минулий раз пуск "Цирконів" проводився з вертикальних пускових контейнерів з Криму.

Декілька ракет подолали відстань у 580 км до Києва за ~3хв, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11'600 км/год, що є гіперзвуком.
показати весь коментар
25.03.2024 11:20 Відповісти
вся балістика, що летить через космос (середньої 500+км та міжконтенинтальної дальністі) гіперзвукова. Це всякі точки У та Атакамси не залітають так високо і тому не розганяються так швидко.
показати весь коментар
25.03.2024 11:41 Відповісти
Ждите, скоро появится "известный генерал бундесвера" и все распишет. Еще пару-тройку лозунгов в нагрузку.
показати весь коментар
25.03.2024 11:24 Відповісти
Кличко: Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину госпіталізували.🙁
показати весь коментар
25.03.2024 11:27 Відповісти
4 тони в одній ракеті на голови звичайним людям....тварюки недороблені
показати весь коментар
25.03.2024 11:39 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 12:00 Відповісти
Коли вже ті кацапи виздихають!
показати весь коментар
25.03.2024 21:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 