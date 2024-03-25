Ракетна атака на Київ: у Печерському районі руйнування нежитлової будівлі, 10 осіб постраждали, у Солом’янському - пошкоджено багатоповерхівку (оновлено)

Зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ.

Мер Києва Віталій Кличко о 14.46 повідомив, що уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

"Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", - зазначив Кличко.

Оновлена інформація станом на 14.34 від КМВА щодо наслідків ракетного удару по Києву:

Печерський район: Пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння. Постраждало 9 осіб (з них 2 госпіталізовані (одна дитина) та у 5-х – гостра реакція на стрес). Рятувальні роботи тривають.

Солом’янський район: Пошкоджений два приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Голосіївський район: Падіння уламків в лісосмузі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Дарницький район: Падіння уламків на територію приватної забудови. Пошкодження вікон приватного будинку та загорання нежитлового приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

На цю хвилину - без загиблих.

На Київщині було чути вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у столиці.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", - згодом додав Попко.

"Виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", - зазначив Кличко.

"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", - інформує Попко о 10.55.

"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються", - додав Попко о 10.59.

Станом на 11.04 оголошено відбій загрози.

"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", - інформує Кличко об 11.06.

"У Печерському районі, попередньо пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередньо, постраждала одна особа", - уточнив своєю чергою Попко.

"Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу - медики госпіталізували", - згодом додав Кличко.

"Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", - уточнив мер Києва.

"Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Оперативні служби працюють на місцях пригод. Інформація про потерпілих з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав о 11.25 Попко.

"Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - зазначив Кличко о 11:42.

"Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташовано гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", - зазначив Кличко о 12.58.