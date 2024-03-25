Підтримка відправки військ до України поступово зростає у Польщі, - ЗМІ

У польському суспільстві поступово починає зростати підтримка ідеї щодо введення військ на територію України для допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє видання RMF24, звертаючи увагу на останнє соцопитування центру United Surveys "Яку допомогу Польща повинна надати Україні?"

Згідно з опитуванням, найбільше підтримки у поляків викликає надання гуманітарної допомоги Україні (75%), військової в частині надання боєприпасів і легкого озброєння (67,6%), військової в частині важкого озброєння (54,1%), прийняття біженців (46,8%), надання фінансової допомоги (41,1%).

27,1% поляків не виступають проти того, щоб у військових діях на території України брали участь польській громадяни. 9,4% не проти спрямування польських військ в Україну. Як зазначає видання, торік у межах схожого опитування підтримка для направлення польських військ в Україну була нульовою, а підтримка для дозволу польським громадянам воювати в Україні становила лише 3,4%.

Доволі суттєве зростання підтримки щодо направлення як польських громадян, так і польських військ в Україну видання пов’язує з "ефектом Макрона" – нещодавніми висловлюваннями президента Франції, який не виключив направлення військ НАТО в Україну

8-10 березня United Surveys провело таке опитування серед 1000 дорослих жителів Польщі.

