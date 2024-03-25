УКР
Підтримка відправки військ до України поступово зростає у Польщі, - ЗМІ

У польському суспільстві поступово починає зростати підтримка ідеї щодо введення військ на територію України для допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє видання RMF24, звертаючи увагу на останнє соцопитування центру United Surveys "Яку допомогу Польща повинна надати Україні?", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, найбільше підтримки у поляків викликає надання гуманітарної допомоги Україні (75%), військової в частині надання боєприпасів і легкого озброєння (67,6%), військової в частині важкого озброєння (54,1%), прийняття біженців (46,8%), надання фінансової допомоги (41,1%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про російську ракету у повітряному просторі Польщі

27,1% поляків не виступають проти того, щоб у військових діях на території України брали участь польській громадяни. 9,4% не проти спрямування польських військ в Україну. Як зазначає видання, торік у межах схожого опитування підтримка для направлення польських військ в Україну була нульовою, а підтримка для дозволу польським громадянам воювати в Україні становила лише 3,4%.

Доволі суттєве зростання підтримки щодо направлення як польських громадян, так і польських військ в Україну видання пов’язує з "ефектом Макрона" – нещодавніми висловлюваннями президента Франції, який не виключив направлення військ НАТО в Україну

8-10 березня United Surveys провело таке опитування серед 1000 дорослих жителів Польщі.

Читайте також: Через Великдень польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією

Польща (8987) допомога і підтримка (1195)
Шото в лісі здохло ...
25.03.2024 13:30 Відповісти
Це тіпа креси як би то мовити взяти під свій контроль?
25.03.2024 13:44 Відповісти
Під командою Шойгу?
25.03.2024 13:49 Відповісти
Господи, що сталось з християнським світом в 21 сторіччі ? Вбивця з ножем у крові проходить спокійно натовп і йде у напрямку до жертви. Жоден, жоден не наважився зупинити вбивцю. Навіть вибити, просто вибити ніж з його рук. Всі відвели очі наче нічого не станеться. А деякі звернулись до матері вбивці про неприпустимість подібних дій з боку сина ! " .... Сікорський планує провести розмову з цього приводу (проліт крилатої ракети) з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ..... " Та що ж це коїться з людьми, християнами, європейцями ! Така відверта байдужість до злочину ! Європо отямся ! Прокинься нарешті. БОГ вже гнівається.
25.03.2024 13:51 Відповісти
Сподіваюся польські військові нечитають Цензор, і не цікавляться соцопитуваннями, бо наслідки можуть бути катастрофічним для польської армії....
25.03.2024 14:21 Відповісти
Та ви вже допомагаєте кацапам, як тільки можете. А в Україну ваші сцикливі вояки зайдуть хіба що для окупації Галичини... Ви ж так давно про те мрієте!
25.03.2024 14:24 Відповісти
"9,4% не проти спрямування польських військ в Україну."

Цікаво, ті хто не проти, особисто бажають воювати? Чи, як завжди?..
25.03.2024 14:26 Відповісти
Туск повторяет действия фрау Меркель... Кажется может быть. СЛАВА УКРАИНЕ!
25.03.2024 17:05 Відповісти
 
 