Німеччина передасть Україні 180 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Reuters

Україна отримає 180 000 артилерійських снарядів від Німеччини в межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В агентстві нагадали, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - заявив представник німецького оборонного відомства.

За даними міністерства, частка Німеччини становитиме 40% цієї ініціативи.

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Раніше Чехія повідомила, що збільшить суму внеску до власної ініціативи із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Згодом до ініціативи приєдналися ще кілька країн. Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.

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