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Німеччина передасть Україні 180 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Reuters

боєприпаси

Україна отримає 180 000 артилерійських снарядів від Німеччини в межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В агентстві нагадали, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - заявив представник німецького оборонного відомства.

За даними міністерства, частка Німеччини становитиме 40% цієї ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує найкращі гармати, скоро отримає мільйони боєприпасів, - Forbes

Раніше Чехія повідомила, що збільшить суму внеску до власної ініціативи із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Згодом до ініціативи приєдналися ще кілька країн. Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.

Читайте також: Транспортування боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи вже організовують, - МЗС Польщі

Автор: 

боєприпаси (2260) Німеччина (7316) Чехія (1604)


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Топ коментарі
+6
Пасяб)
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02.04.2024 11:59
+5
А наша влада розчехлиться коли-небуть? Хоча б ********** могли б свої мати, а не жебракувати по світу з протянутою рукою. Стидоба.
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02.04.2024 12:33
+3
Добрий німець - дохлий мокша,
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02.04.2024 12:00
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Пасяб)
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02.04.2024 11:59 Відповісти
Добрий німець - дохлий мокша,
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02.04.2024 12:00 Відповісти
Один дрон - один акіцап. Один снаряд-один акіцап.
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02.04.2024 12:05 Відповісти
Слышал, что в среднем 3 снаряда на одного хорошего узкого уходит.
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02.04.2024 12:57 Відповісти
Важнее что этими снарядами уничтожаются вооружения орков. Если солдат бабы еще нарожают, то вот танки, ббм и артиллерию - никак, биология не позволяет
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02.04.2024 16:01 Відповісти
Розчехлились після Октобер фесту?
Кацапня вже під Часовим Яром...
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02.04.2024 12:12 Відповісти
А наша влада розчехлиться коли-небуть? Хоча б ********** могли б свої мати, а не жебракувати по світу з протянутою рукою. Стидоба.
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02.04.2024 12:33 Відповісти
Его так Игарь Валерач научил
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02.04.2024 12:55 Відповісти
Света, менше звезди - більше читай: https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-shchomisjatsja-vihotovljaje-desjatki-tisjach-snarjadiv-doslidzhennja-945870.html Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів - дослідження
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03.04.2024 02:41 Відповісти
что немцу хорошо, то кацапу смерть.
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02.04.2024 15:54 Відповісти
це як? савєцькі снаряди лежали на німецьких складах ґедеера, але поки не заплатили щедрою копікою, фошисти геть не ворухнулися???
То це ми маємо їх боронити та ще й доплачувати за таку честь - загинути за гансів
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02.04.2024 16:04 Відповісти
 
 