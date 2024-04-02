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Британська розвідка показала, як росіяни ховають літаки на аеродромах. ФОТО

міг

Українські військові все частіше обстрілюють територію окупантів, використовуючи різні типи озброєння. Саме тому росіяни змушені придумувати різноманітні методи маскування та обману, щоб вберегти свої літаки на авіабазах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У Зведенні відомства повідомляється, що на аеродромі Кіровське в окупованому Криму на бетоні намальований винищувач, щоб дезорієнтувати розвідувальні дрони та супутникові дані.

Аеродром рф

Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь стурбованості Росії майбутніми українськими ударами та неможливістю їх відбити.

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У британській розвідці зазначили, що російські гелікоптери часто приземляються на зображення винищувачів, таким чином повністю зриваючи спроби обману.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", - повідомляють у Міноборони Британії.

Нагадаємо, військовий вертоліт Мі-24 впав в окупованій РФ Абхазії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк про ураження російського літака А-50 у Мачулищах: СБУ відпрацювала "хірургічно". ВIДЕО

Велика Британія (5535) розвідка (3854) росія (64871) аеродром (299)


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Топ коментарі
+6
Як у анекдоті, коли Чапай та Петька роздавили сулію самогону, і питає Петька, "Вас.Іванич, ти мене бачиш?" "Ні, Петька!" "О, як замаскувались!" Гелікоптер винищувачу "О, тепер нас двох не побачать!"
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02.04.2024 13:27
+3
митці...Пікасси..
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02.04.2024 13:27
+3
Не все так глупо. Если например принять во внимание что наш дрон будет оборудован системой автономного распознавания цели, то вполне может принять нарисованную картинку на асфальте за реальный самолет
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02.04.2024 13:39
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Як у анекдоті, коли Чапай та Петька роздавили сулію самогону, і питає Петька, "Вас.Іванич, ти мене бачиш?" "Ні, Петька!" "О, як замаскувались!" Гелікоптер винищувачу "О, тепер нас двох не побачать!"
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02.04.2024 13:27 Відповісти
митці...Пікасси..
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02.04.2024 13:27 Відповісти
можливо, це виглядає по-дитячому, але дешево і, можливо, ефективно.
Хіба це погана спроба замаскувати літак вартістю 30 мільйонів доларів за допомогою маляра і десятка банок чи балонів фарби?
У ворога можна і треба вчитись.
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02.04.2024 13:54 Відповісти
точно так же рашисти навчились багато у нас..
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02.04.2024 13:56 Відповісти
І що, хтось ведеться на таке?
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02.04.2024 13:37 Відповісти
А що, ні? Хтось же в 2022 році розказував байки про те, що в засрашки 35'000 танків на базах зберігання. Повністю справних та готових до бою після простенького обслуговування.

Це були ті, хто якісь прямокутнички іржавих остовів посеред тайги порахував на супутникових знімках.

Аж ось настав 2024 рік - і замість танків Т-90/80/72, САУ та БТР-ів засрашка тягне на поле бою танки Т-62/55/54, мтлб та причепні гаубиці. Та й тих залишилося в кількостях "аби вистачило в тому ж темпі хоча б на 2024 та початок 2025". І ці оцінки - теж зроблені по низці супутникових знімків тих же баз. Просто осінтери не прямокутнички на знімках втупу рахували, а уважно дивилися - що вивозять з тих баз і в якому порядку, чи є стволи, чи взагалі є силуети/тінь (бо "прямокутничок" на супутникову знімку часто просто прямокутник осипаної іржі на землі, без реальної машини - трава там не росте десятиріччями, а якщо росте - то колір геть інший, а на супутникових знімках, якщо не ставити собі задачу розібратись - зайві десятки тисяч "коробочок").
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02.04.2024 14:13 Відповісти
"хтось" - це я про генія ******** військової аналітики, пушкаря, який ні дня не воював, а був завжди "принеси/подай" в штабах - Жданова. Який не соромлячись гнав подібну пургу (про нескінчені ресурси засрашки) на "блакитному оці" місяцями.
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02.04.2024 14:16 Відповісти
Правильніше- на голубом глазу
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02.04.2024 15:49 Відповісти
Не все так глупо. Если например принять во внимание что наш дрон будет оборудован системой автономного распознавания цели, то вполне может принять нарисованную картинку на асфальте за реальный самолет
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02.04.2024 13:39 Відповісти
Це якщо він буде заходити на ціль зверху. І то не факт. Спробуйте поглянути на намальований об'єкт під різним кутом.
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02.04.2024 13:56 Відповісти
Не думаю что на дроне будет установлен ИИ способный отличать макет или картинку от реального обьекта, это надо камеру иметь соответсвующую и процессор для вычислений, по стоимости комплектующих вряд ли это рентабельно учитывая что дрон слишком лекго сбить.
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02.04.2024 14:05 Відповісти
1. супутникове управління - у ЗСУ з допомогою союзників такі технічні можливості гарантовано є.
2. агентура - спрямувати в 10-5-кілометрову зону від цілі агента з одноразовим приладом керування по принципу FPV - не думаю, що для СБУ це становить хоч якусь технічну проблему.

Обидва методи СБУ/ЗСУ активно використовують - про це неодноразово повідомлялось (в тому чи іншому вигляді). Ніякої протидії реальної таким способам в засрашинців масової - не може бути побудовано.

Очевидно, що ніякі "AI" поки що не здатні провести дрона на 1200 км та спрямувати його в ректифікаційну колону або конкретний корпус заводу (як це сталося сьогодні вночі, в Alabuğa та Tübən Kama), тільки досить примітивний автомат на інерціальній чи супутниковій навігації та з мануальним скеруванням на ціль на останніх сотнях метрів маршруту. Якби було інакше і такі технології продавались на алі - засрашка б нам точково винесла би вже всі ТЕЦ/ГЕС та підстанції, не кажучи вже про всі залізничні стрілки.

Навіть в сторм-шедоу все не так просто, як в рекламі там розповідають...
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02.04.2024 18:42 Відповісти
Ну во первых технологии ИИ не продаются на Алиэкспресс, ИИ это программирование а не камеры или рамы беспилотников. Во вторых используемый на морских дронах спутниковый интернет не работает на территории рашки.
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02.04.2024 19:16 Відповісти
Звісно, AI на алі не продається. Бо його в вигаданих вами параметрах - просто не існує. Ні в кого. Взагалі.

Аби ви менше вип'ячували своє невігластво, а більше цікавились реальним станом покриття супутниковим зв'язком "старлінк", то швидко знайшли б сайт, наприклад, такий: https://satellitemap.space

І знали б, що покриття супутниками старлінка і над значною частиною засрашки - стабільне і не гірше за покриття території України. І що над всією іншою територією засрашки супутники старлінка регулярно літають (по полярним орбітам) і це питання лише планування та домовленості з оператором (читай - Пентагоном) - аби в тебе в будь-якій точці засрашки у визначений час був 200 мбіт/с канал супутникового зв'язку, здатний через себе передавати в такому режимі 3-4 відеоканали бітрейтом достатнім для якісного 4к-відео (звісно, я перебільшую, але супутники старлінка там літають, лазерний зв'язок між супутниками вже є, який ще там зв'язок є - ніхто не знає, наземних станцій "близько" не в 100% випадків треба - тобто, можна "працювати" і щось "витискати з ситуації та наявних засобів"). Якщо ви не знаєте - український трафік від супутників старлінка іде через турецьку, польську та прибалтійську наземні станції. За необхідності від зв'язок від самари та нижньокамська - буде супутниковий.
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02.04.2024 21:35 Відповісти
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02.04.2024 21:54 Відповісти
Третий год войны а враг по прежнему нагло держит в Крыму свою авиацию.
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02.04.2024 13:47 Відповісти
А що, асфальт не долітає? А шампури?
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02.04.2024 13:50 Відповісти
уся їхня кацапська-потємкінська армія така (у Європі бонсай-армії(с), у кацапів - понти-армія):
фарбована трава чи навіть сніг, мальовані літачки, надувні танки, багато крику "ми, наурод-побєдітєль, всєх парвьОм, дєлай раз...", сцикливе-ніяке ***** у надійному (відносно) бункері на чемодані, і трохи справді боєздатних підрозділів (як правило у тилу), які іноді у командировках на фронті.. і класика опричніни - кадирівці (які втікають першими, коли справжня заруба, а їх (не приведи Аллах) - не переважаюча більшість, та ще й противник виявляється озброєний)..............
- це проекція совкової армії з поправкою на роки, корупцію, занепад техніки-технологій + пропаганда, це ті ж самі понти (як ото якась морська риба надувається) і совкова політінформація в одному фунфиріку-бояри...
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02.04.2024 13:55 Відповісти
Все правильно ви кажете. Засрашинська армія і понти мають цілком досяжні межі. На жаль, наше суспільство занадто "розхолоджене" торічними дебільними завиваннями телемарафону щодо "контрнаступу". В результаті - суспільство вирішило, що "все, ми вже перемогли, йти воювати не треба". Кінчений хєрограй в черговий раз використав пропаганду повністю по-дебільному...
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02.04.2024 18:47 Відповісти
Коли кацапи п.....ть про армади танків, арти, літаків значить все херово. Як колись на болотах писали - єслі на клєткє слона напісано носорог - нє вєрь глазам своім.
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02.04.2024 16:02 Відповісти
А може ця ситуація, як в жартівливому віршику:

"Бывают в жизни злые шутки!" -
сказап петух, слезая с утки...
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02.04.2024 16:07 Відповісти
 
 