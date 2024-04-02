Британська розвідка показала, як росіяни ховають літаки на аеродромах. ФОТО

Українські військові все частіше обстрілюють територію окупантів, використовуючи різні типи озброєння. Саме тому росіяни змушені придумувати різноманітні методи маскування та обману, щоб вберегти свої літаки на авіабазах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У Зведенні відомства повідомляється, що на аеродромі Кіровське в окупованому Криму на бетоні намальований винищувач, щоб дезорієнтувати розвідувальні дрони та супутникові дані.

Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь стурбованості Росії майбутніми українськими ударами та неможливістю їх відбити.

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У британській розвідці зазначили, що російські гелікоптери часто приземляються на зображення винищувачів, таким чином повністю зриваючи спроби обману.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", - повідомляють у Міноборони Британії.

Нагадаємо, військовий вертоліт Мі-24 впав в окупованій РФ Абхазії.

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