Україна має якомога швидше отримати боєприпаси, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чехія працює із партнерами, щоб Україна змогла якомога швидше отримати боєприпаси.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський після переговорів у Празі з естонським колегою Маргусом Тсахкною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Добрий захист України є захистом нас усіх", - зазначив він.

Він подякував Естонії за інтерес до чеської ініціативи зі закупівлі амуніції для України в країнах поза межами ЄС. Україна має отримати боєприпаси негайно, наголосив міністр.

Ліпавський зазначив також спільну підтримку санкцій, зокрема, можливість спрямування статків РФ на підтримку Києва. Питання, як це зробити, обговорюватиметься, зокрема, й ближчими днями в Брюсселі.

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Чеський міністр назвав Естонію прикладом, адже вона витрачає 2% ВВП на оборону, Прага намагається досягти цього показника. Ліпавський також заявив, що Прага засудила внесення прем’єрки Естонії Каї Каллас і низки інших політиків у російський санкційний список.

"Ми засуджуємо намагання Кремля залякати західних політиків… Ми не можемо дозволити Москві диктувати нам, як ми маємо поводитися", - підкреслив Ліпавський.

Глави МЗС двох країн обговорили питання розширення ЄС і підкреслили свою підтримку на шляху до Євросоюзу України та Молдови.

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