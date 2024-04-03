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Грузія просить, щоб Нідерланди затримали члена української делегації - колишнього грузинського міністра Адеїшвілі

адеїшвілі,зураб

Прокуратура Грузії просить Нідерланди затримати та вислати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Він зараз перебуває в Гаазі у складі делегації України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання Interpressnews.

Адеїшвілі є зараз радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він у складі української делегації перебуває в Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.

"На підставі публічно розповсюдженої інформації прокуратура звернулася до компетентних відомств Нідерландів з метою затримання та екстрадиції Зураба Адеїшвілі до Грузії", - заявили в грузинській прокуратурі.

Читайте: Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі

"Ехо Кавказу" повідомляє, що схожі запити Тбілісі раніше надсилав до Німеччини та Бельгії, які Адеїшвілі також відвідував у складі української делегації.

Тоді спікер парламенту Грузії вимагав пояснень через те, що Адеїшвілі перебував у Бундестазі Німеччини; посольство Німеччини заявило, що для недопуску туди ексміністра не було ніяких підстав.

У березні Грузія висунула вимогу до Києва видати Адеїшвілі та ще одного колишнього урядовця часів Саакашвілі для "нормалізації відносин".

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Після того, як у 2012 році в Грузії змінилася влада, проти Адеїшвілі висунули ряд звинувачень, які він називає політично вмотивованими. Йому присудили в трьох справах від 2 до понад 5 років ув’язнення.

У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок в Румунії, у 2021-му - відмовився від грузинського громадянства.

Останні кілька років він живе та працює в Україні.

Автор: 

Грузія (1840) Нідерланди (1553) Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (433)


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Топ коментарі
+18
Враховуючи що Грузія знову під впливом русні, то їм взагалі не можна нікого видавати.
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03.04.2024 09:05
+18
Для нормалізації відносин?
Та нах...й ви здалися кому!
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03.04.2024 09:07
+11
Придурки
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03.04.2024 09:01
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03.04.2024 09:01 Відповісти
еще и какие эти с коз-0ырками недалеко от абизянок ушли они ***** даже не понимают что член международной организации где лядь в ГААГе в суде... обладает полным и исключительным иммунитетом... грузины отсосите пенис у старой крысы.. ..
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03.04.2024 09:54 Відповісти
Враховуючи що Грузія знову під впливом русні, то їм взагалі не можна нікого видавати.
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03.04.2024 09:05 Відповісти
Для нормалізації відносин?
Та нах...й ви здалися кому!
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03.04.2024 09:07 Відповісти
В мене когнитивний дисенанс. Грузини пережили шок 2008, втрату 20 видсотків території по причині агресії паРаші продовжують терпіти продажну прокацапську владу. Чи фублі не пахнуть?
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03.04.2024 09:18 Відповісти
Просто пєрєсталі стрєлять і заглянулі в очко.
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03.04.2024 09:51 Відповісти
Їх кинули точно як нас з Кримом. А телевізор далі зробив свою справу.
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03.04.2024 10:30 Відповісти
У гризунів насморк і фублі їм не пахнуть.
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03.04.2024 10:57 Відповісти
Можливо я чогось не розумію, хоча б яка там не була Грузія, можливо вона під впливом росії, можливо ні, але брати у команду генеральної прокуратури людину, яка знаходиться в розшуку Грузії - це абсурд. Та ще й поїхали підтримувати позов в Гаагу про злочини рашки на території України. Але що можна говорити, коли в команді Боневтіка одні татрови, єрмаки, колі котлєти та безуглі.
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03.04.2024 09:18 Відповісти
Мабуть серед українців спеціалістів немає
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03.04.2024 09:25 Відповісти
Серед українців є, але вони не по душі Херпіду, бо в його команді виключно малороси і антимайданівці.
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03.04.2024 11:19 Відповісти
Грузини горда нація, але слабка. Всі дивувалися тим реформам і боротьбі з корупцією, яку проводив Саакашвілі, але корупція перемогла реформаторів і грузини знову лягли під росію.
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03.04.2024 09:40 Відповісти
Не захищатиму Боневтіка, але й при попередній владі таке було. Проти Саакашвілі справи ж не вчора порушили...
Розшук у Грузії - такий собі показник! Хай спочатку вони авіасполучення з москалями закриють та підтримають УСІ санкції ЄС, а тоді вже говорити будемо...
Грузія з 2022 року для України не зробила НІ ХУ Я! А ми їм при Ющі в 2008 ЗРК дарували і купу іншої зброї!
 І так, якби при владі у Грузії були притомні люди, то були б уже удари по Абхазії та Пд. Осетії, адже більшість кацапських війська звідти в Україну забрали... От я не фанат Міхо, але він би 100% так зробив, чим би дуже нам поміг!
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03.04.2024 09:53 Відповісти
Саакашвілі не їздив у складі делегації України підтримувати позови проти ворога Засрашки. Саакашвілі піарився на Одеській області, а потім показав свою гнилу душонку, перейшовши до реальних мародерів слугориг і обливав минулу владу брудом. Ось і вся йому ціна.
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03.04.2024 11:21 Відповісти
Я це все розумію, але в даному випадку мова про інше... Якщо влада Грузії зайняла позицію "і нашим і вашим", то не їх всране діло, що робить Україна.
І так, нинішня влада в Грузії значно гірша, ніж Саакашвілі - це я від грузинів знайомих чув, які воювали в 2008! Вони не моляться на Саакашвілі і прямо кажуть, що він зі своїми причудами, але водночас визнають, що при ньому хоч щось робилося, були якісь реформи і покращення (завдяки Бендукідзе і тд). Після нього все лише погіршується.
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03.04.2024 11:35 Відповісти
Грузія на 50% ворог України.
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03.04.2024 09:23 Відповісти
Чому на 50? більше.і вірменія також
https://kanaldim.tv/ru/pozicziya-gruzii-v-rossijsko-ukrainskoj-vojne-zhdat-li-nam-pomoshhi/ Как Грузия помогает РФ обходить санкции - комментарии экспертов
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03.04.2024 09:41 Відповісти
Прокуратура Грузии на службе у ********* !
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03.04.2024 09:37 Відповісти
Нічого собі ! якийсь розшукуваний грузин затесався в вищі ешелони прокуратури . Питання до генерального прокурора , скільки ти коштуєш ?
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03.04.2024 09:41 Відповісти
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03.04.2024 09:46 Відповісти
Можна порекомендувати промосковським гєнацвалє від смоктати брудного московського буя
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03.04.2024 10:10 Відповісти
Чем хаять Грузию, прочитали бы вот это сначала:

44 государства поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины и замораживание российских активов


https://images.cnscdn.com/7/d/2/0/7d2052a304084311e07b090986ce73ca/original.jpg

44 государства подписали политическую декларацию на проходившей в Гааге конференции "Восстановление справедливости для Украины". В документе выражают поддержку созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и инициативам по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Об этом https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1775256895369945382 сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также об этом https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2024/04/02/political-declaration-of-the-ministerial-restoring-justice-for-ukraine-conference сообщает правительство Нидерландов, передает .
Кто подписал документ

Итоговый документ подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Всего в конференции участвовало 57 стран. Источник: "

То есть вот эти 13, кто не подписал, ваши друзья, а Грузия - враг? Ну-ну, так держать, далеко пойдете
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03.04.2024 10:14 Відповісти
Нужно поддерживать не словом а делом. Для начала - закрыть авиасообщение с рашкой, поддержать ВСЕ санкции, которые ввел ЕС (Грузия ж кандидат в ЕС или как?).
Ну и в идеале неплохо было бы позволить наносить удары по российскому аэродрому Моздок с территории Грузии. Хаймарс туда как раз долетает с севера Грузии...
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03.04.2024 11:39 Відповісти
Ti chto, na paxmelii? 2000 gruzin voiuet i bolshe 60 pogiblo. Sovest nado imet.
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03.04.2024 16:25 Відповісти
******* Грузія це: жодних санкцій проти РФ, країна -прокладка для нарощування "паралельного імпорту", збільшення торгівлі з РФ на фоні війни в Україні, відновлення авіасполучень з РФ, максимальне сприяння і гостинність по відношенню до російських релокантів
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03.04.2024 10:20 Відповісти
Похоже дежурній запрос на отсосать!
Тем более после того, как они поступили с Саакашвили игнорируя все просьбы о независимых врачах и о лечении.
Этот запрос предназначен к вниманию кремлевского крысеныша: "Смотри старший брат - мы хорошие и преданные!"
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03.04.2024 10:30 Відповісти
Яка наволоч ця Каха КАЛадзе!
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03.04.2024 13:03 Відповісти
В нас, що свої голів не вистачає, що ми працевлаштовуємо іноземців?
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Dorogie Ukrainzi i boti iz lubianki, Adeishvili ne tolko kriminal, no i maniak. V ego sisteme pitali i ubivali nashix grajdan. On ekspropriiroval imushestva drugix. On zakril svobodnuiu mediu. Chto eshio vam nujno. Pochemu vi ukrivaete etogo merzavza? Esli bi mi ukrivali ianukovicha, kak bi vi otreagirovali bi? Chto, i vi jertvi propagandi?
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03.04.2024 16:27 Відповісти
I v obshem, Gruzia delaet vsio dlia Ukraini, krome vtorogo fronta v gruzii. Mi nikomu ne prosili vtoroi front kogda u nas bili tri voini s rossiei.
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03.04.2024 16:29 Відповісти
 
 