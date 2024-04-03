Грузія просить, щоб Нідерланди затримали члена української делегації - колишнього грузинського міністра Адеїшвілі

Прокуратура Грузії просить Нідерланди затримати та вислати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Він зараз перебуває в Гаазі у складі делегації України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання Interpressnews.

Адеїшвілі є зараз радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він у складі української делегації перебуває в Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.

"На підставі публічно розповсюдженої інформації прокуратура звернулася до компетентних відомств Нідерландів з метою затримання та екстрадиції Зураба Адеїшвілі до Грузії", - заявили в грузинській прокуратурі.

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"Ехо Кавказу" повідомляє, що схожі запити Тбілісі раніше надсилав до Німеччини та Бельгії, які Адеїшвілі також відвідував у складі української делегації.

Тоді спікер парламенту Грузії вимагав пояснень через те, що Адеїшвілі перебував у Бундестазі Німеччини; посольство Німеччини заявило, що для недопуску туди ексміністра не було ніяких підстав.

У березні Грузія висунула вимогу до Києва видати Адеїшвілі та ще одного колишнього урядовця часів Саакашвілі для "нормалізації відносин".

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Після того, як у 2012 році в Грузії змінилася влада, проти Адеїшвілі висунули ряд звинувачень, які він називає політично вмотивованими. Йому присудили в трьох справах від 2 до понад 5 років ув’язнення.

У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок в Румунії, у 2021-му - відмовився від грузинського громадянства.

Останні кілька років він живе та працює в Україні.