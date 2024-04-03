Грузія просить, щоб Нідерланди затримали члена української делегації - колишнього грузинського міністра Адеїшвілі
Прокуратура Грузії просить Нідерланди затримати та вислати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Він зараз перебуває в Гаазі у складі делегації України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання Interpressnews.
Адеїшвілі є зараз радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він у складі української делегації перебуває в Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.
"На підставі публічно розповсюдженої інформації прокуратура звернулася до компетентних відомств Нідерландів з метою затримання та екстрадиції Зураба Адеїшвілі до Грузії", - заявили в грузинській прокуратурі.
"Ехо Кавказу" повідомляє, що схожі запити Тбілісі раніше надсилав до Німеччини та Бельгії, які Адеїшвілі також відвідував у складі української делегації.
Тоді спікер парламенту Грузії вимагав пояснень через те, що Адеїшвілі перебував у Бундестазі Німеччини; посольство Німеччини заявило, що для недопуску туди ексміністра не було ніяких підстав.
У березні Грузія висунула вимогу до Києва видати Адеїшвілі та ще одного колишнього урядовця часів Саакашвілі для "нормалізації відносин".
Після того, як у 2012 році в Грузії змінилася влада, проти Адеїшвілі висунули ряд звинувачень, які він називає політично вмотивованими. Йому присудили в трьох справах від 2 до понад 5 років ув’язнення.
У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок в Румунії, у 2021-му - відмовився від грузинського громадянства.
Останні кілька років він живе та працює в Україні.
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Та нах...й ви здалися кому!
Розшук у Грузії - такий собі показник! Хай спочатку вони авіасполучення з москалями закриють та підтримають УСІ санкції ЄС, а тоді вже говорити будемо...
Грузія з 2022 року для України не зробила НІ ХУ Я! А ми їм при Ющі в 2008 ЗРК дарували і купу іншої зброї!
І так, якби при владі у Грузії були притомні люди, то були б уже удари по Абхазії та Пд. Осетії, адже більшість кацапських війська звідти в Україну забрали... От я не фанат Міхо, але він би 100% так зробив, чим би дуже нам поміг!
І так, нинішня влада в Грузії значно гірша, ніж Саакашвілі - це я від грузинів знайомих чув, які воювали в 2008! Вони не моляться на Саакашвілі і прямо кажуть, що він зі своїми причудами, але водночас визнають, що при ньому хоч щось робилося, були якісь реформи і покращення (завдяки Бендукідзе і тд). Після нього все лише погіршується.
https://kanaldim.tv/ru/pozicziya-gruzii-v-rossijsko-ukrainskoj-vojne-zhdat-li-nam-pomoshhi/ Как Грузия помогает РФ обходить санкции - комментарии экспертов
44 государства поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины и замораживание российских активов
https://images.cnscdn.com/7/d/2/0/7d2052a304084311e07b090986ce73ca/original.jpg
44 государства подписали политическую декларацию на проходившей в Гааге конференции "Восстановление справедливости для Украины". В документе выражают поддержку созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и инициативам по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.
Об этом https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1775256895369945382 сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также об этом https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2024/04/02/political-declaration-of-the-ministerial-restoring-justice-for-ukraine-conference сообщает правительство Нидерландов, передает .
Кто подписал документ
Итоговый документ подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.
Всего в конференции участвовало 57 стран. Источник: "
То есть вот эти 13, кто не подписал, ваши друзья, а Грузия - враг? Ну-ну, так держать, далеко пойдете
Ну и в идеале неплохо было бы позволить наносить удары по российскому аэродрому Моздок с территории Грузии. Хаймарс туда как раз долетает с севера Грузии...
Тем более после того, как они поступили с Саакашвили игнорируя все просьбы о независимых врачах и о лечении.
Этот запрос предназначен к вниманию кремлевского крысеныша: "Смотри старший брат - мы хорошие и преданные!"