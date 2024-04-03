Блінкен запевнив, що Путін не захопить Київ та Україну

Київ не потрапить до рук Росії, а диктатор Володимир Путін не зможе захопити Україну.

Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

На питання журналістів про те, чи зможе Росія захопити Київ та Україну, а також про подальшу підтримку Сполученими Штатами Блінкен відповів: "Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".

Також держсекретар сказав, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у США припускали варіант, що Київ може "впасти", але зараз такого не станеться.

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"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Великої Росії не здійснилося і не здійсниться", - заявив Блінкен.

Нагадуємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зараз необхідно забезпечити Україну всім необхідними для успішного ведення війни, тому що зараз настав переломний і критичний момент.

Також Блінкен заявляв раніше, що для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО.

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