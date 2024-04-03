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Новини Війна
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Блінкен запевнив, що Путін не захопить Київ та Україну

блінкен

Київ не потрапить до рук Росії, а диктатор Володимир Путін не зможе захопити Україну.

Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

На питання журналістів про те, чи зможе Росія захопити Київ та Україну, а також про подальшу підтримку Сполученими Штатами Блінкен відповів: "Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".

Також держсекретар сказав, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у США припускали варіант, що Київ може "впасти", але зараз такого не станеться.

Також читайте: Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Великої Росії не здійснилося і не здійсниться", - заявив Блінкен.

Нагадуємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зараз необхідно забезпечити Україну всім необхідними для успішного ведення війни, тому що зараз настав переломний і критичний момент.

Також Блінкен заявляв раніше, що для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен їде з візитом до Європи: обговорить війну в Україні

допомога і підтримка (1155) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+13
Ну спасибо конечно. Но нам бы снарядов - для уверенности.
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03.04.2024 10:02
+13
БЛІНЯ блін. А ВИ ТУПІ? - ви не бачите що він уже і не хоче. Україна просто стирається з лиця землі. ХАрків, північ і тд. Винясь енергетику без якої ні поїсти ні в туалет в Києві сходити. Путін робить те що і казав "Україна буде або наша або безлюдна"
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03.04.2024 10:03
+9
Афганцям ви теж допомогли... кинули... Вьетнам..кинули... УКРАЇНУ...тихо здаете.. така вам вира...
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03.04.2024 10:12
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Ну спасибо конечно. Но нам бы снарядов - для уверенности.
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03.04.2024 10:02 Відповісти
І "томагавки" не завадять...
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03.04.2024 10:04 Відповісти
Ми їхніми снарядами воюємо з 3-го тижня після 24.02.22.
Просто в росіі накопичені снаряди з 1940-х років , і постійні поставки з Китаю та Північної Кореї.
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03.04.2024 10:05 Відповісти
По перше, з КНДР. По друге, в них ті снаряди щей виробляються. Ніяких снарядів з 1940, вони давно прострочені.
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03.04.2024 10:30 Відповісти
Неоднократно были видео как кацапские артиллеристы сидят и тряпкой и соляркой отмывают ржавчину со снарядов. чтобы хоть как то его в ствол запихать. Орки огневые валы по 50-60 тысяч выстрелов в сутки как в 22 году уже позволить себе не могут
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03.04.2024 11:05 Відповісти
Можна хоть одно такое видео.
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03.04.2024 12:43 Відповісти
Треба одразу просити дві "Зірки Смерті" виробництва фабрики Голлівуд - може хоч одну та дадуть!
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03.04.2024 10:18 Відповісти
Оце вражаюча підтримка!
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03.04.2024 10:02 Відповісти
БЛІНЯ блін. А ВИ ТУПІ? - ви не бачите що він уже і не хоче. Україна просто стирається з лиця землі. ХАрків, північ і тд. Винясь енергетику без якої ні поїсти ні в туалет в Києві сходити. Путін робить те що і казав "Україна буде або наша або безлюдна"
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03.04.2024 10:03 Відповісти
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03.04.2024 10:06 Відповісти
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03.04.2024 10:25 Відповісти
Афганцям ви теж допомогли... кинули... Вьетнам..кинули... УКРАЇНУ...тихо здаете.. така вам вира...
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03.04.2024 10:12 Відповісти
Германия, Япония, Южная Корея, Израиль
Кто хотел чтоб им помогли - тем и помогали.
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03.04.2024 10:32 Відповісти
Вьтнаму вони програли. Афганці вони допомагали скільки могли, аикрли побачили що афган не збирається сам щось для себе робити, послали *****. Допомагають тим, хто сам собі хоче допомогти.
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03.04.2024 10:32 Відповісти
"вира"
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03.04.2024 10:46 Відповісти
Вибачте але в мене клавиатура стара анг та рус
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03.04.2024 10:55 Відповісти
"Неймовірний опір народу" без ракет великої дальності, ППО та авіації не стримає орду, в декілька разів більшу за кількістю
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03.04.2024 10:14 Відповісти
Стадо баранів під командування вовка сильніше за стадо левів під командуванням шакала!
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03.04.2024 10:16 Відповісти
Твою ж мать димократии - Блинкен зубом клянеться? Маючи в чемонданчику комплект запасних вставних щелеп?
Цікаво - а це надійніше, ніж Будапештський меморандум?
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03.04.2024 10:14 Відповісти
З Америки потрібні F-35 20 шт для початку , бажано з їхніми пілотами. А Україна повинна рити тунелі, як а Азе . Та продефірінцувати електріку , треба багато маленьких електростанцій . Але поперд всього треба бажання, а не балачки щоб Україна перемогла .
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03.04.2024 10:15 Відповісти
Схоже як на останній цвях ....
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03.04.2024 10:16 Відповісти
Може хтось пояснить цим імпотентам, що Україна це не тільки Київ?
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03.04.2024 10:26 Відповісти
Говорить, говорит, говорит. А тим часом кацапи пруть.
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03.04.2024 10:33 Відповісти
тільки по кацапії не стріляйте !
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Это показуха для кацапского быдла. Что вы как маленькие дети. Иногда нет означает да.
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03.04.2024 11:39 Відповісти
иногда ДА(нужно помогать Украине) означает НЕТ(4 месяца без поставок от Белого дома, имея оставшиеся 10млрд от ранее выделенных конгрессом)
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03.04.2024 11:45 Відповісти
яка показуха ? скільки сморіду було коли РДК заїхав в Бєлгородщину на Хамерах !
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03.04.2024 11:51 Відповісти
Все роблять щоб не образити кацапских партнерів, 15 листопада 2023р, Байден и Си , скоріш за все порішали що Україна це сфера впливу кацапів...
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03.04.2024 11:13 Відповісти
лол. договорняк байдена и карлицы ведь был "Киевза3дня, Зеленеский-самолет-эвакуация". что-то сломалось. теперь переиграли на сдачу востока.

поэтому нужно наращивать удары по нпз и банкротить пидирашину. Трамп еще не факт что придет.
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03.04.2024 11:44 Відповісти
Це просто слова і все. Ніякої практичної дії за ними немає. Це все рівно, що похлопати по плечу людину, яка бьється с бандой озброєних бандитів, стікає кров'ю і промовити, перед тим, як піти додому і лягти спати: " тримайся, я вірю в тебе. Я с тобою до кінця". Якось не дуже надихає.
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03.04.2024 14:34 Відповісти
 
 