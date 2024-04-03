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Удар по ДніпроГЕС: попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає

дніпрогес

На греблі ДніпроГЕС функціонує лише одна смуга руху. Експерти, підрядники, проєктувальники проводять повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"ДніпроГЕС після атаки ворожих ракет не функціонує, знадобиться місяця, щоб чітко встановити наслідки руйнувань і потім ще багато часу, щоб відновити спроможність генерувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що через руйнування греблі, змінилася логістика у Запоріжжі. Сьогодні функціонує лише одна полоса руху  на Дніпровській ГЕС, а інша - зруйнована на місяці.

"Ми наразі не можемо сказати скільки часу знадобиться на відновлення, експерти, підрядники  проводять детальний аналіз  повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі", - додав Федоров.

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У коментарі LIGA.net голова Запорізької обласної ради Олена Жук зазначила, що руйнування серйозні, але загрози прориву греблі  немає.

"Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи. Попри це та інші серйозні руйнування можливість того, що греблю можуть зруйнувати ракетними ударами, є вкрай низькою", - зауважила вона.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) обстріл (28171) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+4
А ООН вже закликали небити по енергетиці? Чи єта другоє?
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03.04.2024 12:09
+3
дніпрогес, проектували та будували американці! відновлювали німці!
людство зникне, а дніпрогес буде стояти вічно!
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03.04.2024 12:04
+3
Консультується Гуттериш із Піппою римскьою.
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03.04.2024 12:12
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дніпрогес, проектували та будували американці! відновлювали німці!
людство зникне, а дніпрогес буде стояти вічно!
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03.04.2024 12:04 Відповісти
де заклики з оон ?
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03.04.2024 12:07 Відповісти
Консультується Гуттериш із Піппою римскьою.
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03.04.2024 12:12 Відповісти
А ООН вже закликали небити по енергетиці? Чи єта другоє?
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03.04.2024 12:09 Відповісти
Сєпар Федоров підсвічує москалям, що ще не доруйновано
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03.04.2024 12:11 Відповісти
Спочатку рашиські варвари підірвали Каховську ГЕС українська влада була безпорадна все надіялись що скаже захід ,світ поромовчав ось вони відчули свою безкарність тепер на черзі ДніпровськаГЕС знову світ мовчить ,влада бездіяльна ,Кожен день треба доносити до світу про геноцид рашиської орди що до українського народу ,не "єдиний марафон" і нікому не потрібний "фрі дом" мають формувати інформ. політику ,це має робити фахівці з проукраїнською позицією і також на закордонну аудиторію.
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03.04.2024 12:24 Відповісти
Вчимо історію...
"Операция Chastise (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. chastise «наказание», «порка») - кодовое название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 авиационного удара по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 плотинам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 17 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года с использованием специально разработанных «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 прыгающих бомб ». Авианалёт был совершён https://ru.wikipedia.org/wiki/617-%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%92%D0%A1 617-й эскадрильей Королевских ВВС , впоследствии известной как разрушители плотин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Dambusters). В результате налёта плотины на Мёне и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B) Эдере были частично разрушены, что вызвало затопление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рурской долины и деревень в долине Эдера, тогда как плотина в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1 Зорпе получила незначительные повреждения."
Хоча якщо довго Цирконами та Кинжалами довбать по дамбі з боку нижнього бьефу то може й правду старі казалу, про краплю, яка бетон точить...
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03.04.2024 12:32 Відповісти
В Україні ще ніколи не було такої безпорадної і крадійської влади.
Як розкрасти бюджет на великому крадівництві, то тут вони леко справляються, а як відремонтувати дорогу на Дніпрогесі, то тут їм не вистачитьь ні грошей ні асфальту.
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03.04.2024 12:35 Відповісти
а чим їм помешають, кварталом чи асфальтом?
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03.04.2024 13:07 Відповісти
Риторика "зеленоригської" команди - "попри все загрози проблем немає, все нормально" і поруч бігають рожеві поні і в мільярдному лісі смажаться шашлики!
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03.04.2024 13:12 Відповісти
А для кого это заявлено?!
Для кацапов?!
Что бы повторили ?!
Автор ИДИОТ!
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03.04.2024 13:22 Відповісти
 
 