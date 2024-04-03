Удар по ДніпроГЕС: попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає
На греблі ДніпроГЕС функціонує лише одна смуга руху. Експерти, підрядники, проєктувальники проводять повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"ДніпроГЕС після атаки ворожих ракет не функціонує, знадобиться місяця, щоб чітко встановити наслідки руйнувань і потім ще багато часу, щоб відновити спроможність генерувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що через руйнування греблі, змінилася логістика у Запоріжжі. Сьогодні функціонує лише одна полоса руху на Дніпровській ГЕС, а інша - зруйнована на місяці.
"Ми наразі не можемо сказати скільки часу знадобиться на відновлення, експерти, підрядники проводять детальний аналіз повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі", - додав Федоров.
У коментарі LIGA.net голова Запорізької обласної ради Олена Жук зазначила, що руйнування серйозні, але загрози прориву греблі немає.
"Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи. Попри це та інші серйозні руйнування можливість того, що греблю можуть зруйнувати ракетними ударами, є вкрай низькою", - зауважила вона.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
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людство зникне, а дніпрогес буде стояти вічно!
"Операция Chastise (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. chastise «наказание», «порка») - кодовое название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 авиационного удара по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 плотинам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 17 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года с использованием специально разработанных «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 прыгающих бомб ». Авианалёт был совершён https://ru.wikipedia.org/wiki/617-%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%92%D0%A1 617-й эскадрильей Королевских ВВС , впоследствии известной как разрушители плотин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Dambusters). В результате налёта плотины на Мёне и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B) Эдере были частично разрушены, что вызвало затопление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рурской долины и деревень в долине Эдера, тогда как плотина в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1 Зорпе получила незначительные повреждения."
Хоча якщо довго Цирконами та Кинжалами довбать по дамбі з боку нижнього бьефу то може й правду старі казалу, про краплю, яка бетон точить...
Як розкрасти бюджет на великому крадівництві, то тут вони леко справляються, а як відремонтувати дорогу на Дніпрогесі, то тут їм не вистачитьь ні грошей ні асфальту.
Для кацапов?!
Что бы повторили ?!
Автор ИДИОТ!