Удар по ДніпроГЕС: попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає

На греблі ДніпроГЕС функціонує лише одна смуга руху. Експерти, підрядники, проєктувальники проводять повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"ДніпроГЕС після атаки ворожих ракет не функціонує, знадобиться місяця, щоб чітко встановити наслідки руйнувань і потім ще багато часу, щоб відновити спроможність генерувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що через руйнування греблі, змінилася логістика у Запоріжжі. Сьогодні функціонує лише одна полоса руху на Дніпровській ГЕС, а інша - зруйнована на місяці.

"Ми наразі не можемо сказати скільки часу знадобиться на відновлення, експерти, підрядники проводять детальний аналіз повний аналіз збитків, завданих інфраструктурі", - додав Федоров.

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У коментарі LIGA.net голова Запорізької обласної ради Олена Жук зазначила, що руйнування серйозні, але загрози прориву греблі немає.

"Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи. Попри це та інші серйозні руйнування можливість того, що греблю можуть зруйнувати ракетними ударами, є вкрай низькою", - зауважила вона.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.