Союзники Росії виступають проти передачі заморожених активів окупантів Україні, - Politico

Країни, які підтримують Росію, вимагають від Європейського Союзу відмовитися від конфіскації грошових активів Москви на користь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Китай, Саудівська Аравія та Індонезія переконують європейських політиків відмовитися від замороження російських активів та не передавати їх Україні.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Інакше кажучи, ці країни побоюватимуться, що вони можуть стати наступними, хто програє", - сказав один із чиновників, який дотримується анонімності через делікатність переговорів.

Читайте: Уряд США готовий піти на поступки по газу, щоб затвердити допомогу Україні, - Reuters

Також союзники Росії не хочуть, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою не лише фінансово, але і зброєю.

"Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас", - сказав один високопоставлений дипломат із країни, що не входить до ЄС.

Сьогодні деякі країни у світі допомагають РФ уникати санкцій зі сторони Європи та США. Протягом усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною й укладаючи угоди, що дозволяють експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх обрати сторону проти бажання.

Нагадаємо, рішення про підтримку України на 100 млрд доларів не буде прийнято у квітні, - посадовець НАТО.

Також читайте: Блінкен запевнив, що Путін не захопить Київ та Україну