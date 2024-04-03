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Новини Війна
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Союзники Росії виступають проти передачі заморожених активів окупантів Україні, - Politico

війна

Країни, які підтримують Росію, вимагають від Європейського Союзу відмовитися від конфіскації грошових активів Москви на користь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Китай, Саудівська Аравія та Індонезія переконують європейських політиків відмовитися від замороження російських активів та не передавати їх Україні.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Інакше кажучи, ці країни побоюватимуться, що вони можуть стати наступними, хто програє", - сказав один із чиновників, який дотримується анонімності через делікатність переговорів.

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Також союзники Росії не хочуть, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою не лише фінансово, але і зброєю.

"Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас", - сказав один високопоставлений дипломат із країни, що не входить до ЄС.

Сьогодні деякі країни у світі допомагають РФ уникати санкцій зі сторони Європи та США. Протягом усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною й укладаючи угоди, що дозволяють експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх обрати сторону проти бажання.

Нагадаємо, рішення про підтримку України на 100 млрд доларів не буде прийнято у квітні, - посадовець НАТО.

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росія (64871) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+12
Вони побоюються що стануть наступними? Ну так не нападайте ні на кого,підараси. Якась фантазмагорія твориться.
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03.04.2024 12:52
+8
Ось тільки наші ''союзники'' морозяться по повній.
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03.04.2024 12:46
+5
Союзники ще ті грошики правлять світом, но тільки до поки біда не постукає в ваші держави в образі війни..
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03.04.2024 12:47
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Ось тільки наші ''союзники'' морозяться по повній.
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Союзники ще ті грошики правлять світом, но тільки до поки біда не постукає в ваші держави в образі війни..
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03.04.2024 12:47 Відповісти
з цією владою ці гроші опиняться знову на росіі
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03.04.2024 12:49 Відповісти
не відразу але виявляться, з відсотками...
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03.04.2024 12:59 Відповісти
Може ще В.В х*йла запитати?
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03.04.2024 12:50 Відповісти
конченим террористичним країнам бомбить, це ж не новина
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03.04.2024 12:50 Відповісти
Вони побоюються що стануть наступними? Ну так не нападайте ні на кого,підараси. Якась фантазмагорія твориться.
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03.04.2024 12:52 Відповісти
вони відразу запросять повернути трильйони, вкладені в папери.
причому золотом.

(с) Генерал де Голль
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03.04.2024 13:02 Відповісти
Пішли вони *****.
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03.04.2024 12:52 Відповісти
як раз прецендент і потрібен! Щоб надалі ніхто не робив що хоче!
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03.04.2024 12:55 Відповісти
Ну звичайно, у всьому винен араб, китай, муайтай, орбан-корбан, тільки не жадібні світлі європейці
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03.04.2024 12:56 Відповісти
ну звісно що проти, вони ж обрали квиток в один кінець і вже розуміють це ...
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03.04.2024 12:57 Відповісти
від цього Политико лаптями смердить за кілометр
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03.04.2024 12:58 Відповісти
Бгг. Я б дав грошей, але блін розумієш, он та собака проти.
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03.04.2024 13:00 Відповісти
Значить вони хочуть, щоб ***** проковтнув Україну. А Україна цього не хоче. Тому нехай свої думки з цього приводу запхають собі в дупло.
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03.04.2024 13:02 Відповісти
Лапті, як ті бліни з лопати, а ви хо-хо не ху-ху?
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03.04.2024 13:02 Відповісти
Вони виступають не проти передачі активів Україні, а мабуть зеля-єрмаківській команді мародерів?
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03.04.2024 13:18 Відповісти
А що ж Європа? Бздить,що буде прецедент? Інші крадії державних коштів не будуть нести їх до європейських скарбниць? Тиха гавань без офшорів?
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03.04.2024 13:57 Відповісти
Може ці країни хочуть з своїх бюджетів профінансувати відбудову України, вони ж підтримують РФ.
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03.04.2024 14:05 Відповісти
 
 