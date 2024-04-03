На Херсонщині окупанти облаштували катівню в будинку культури, - ЗМІ

Росіяни облаштували пункт тимчасового утримування викрадених людей на ТОТ у будинку культури села Одрадівка Генічеського району на Херсонщині.

Про це повідомив Центр журналістських розслідувань із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання заявляє, що окупанти організували катівню у будинку культури села Одрадівка Новотроїцької громади Генічеського району. Там росіяни утримують незаконно затриманих людей, зокрема звезених із Каховського району.

Про катівню ЦЖР повідомив житель Херсонської області, який не захотів називати своє ім’я.

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"Росіяни облаштували катівню для затриманих у підвалі будинку культури в Одрадівці. Його площа дуже велика і є достатньо кімнат, де хлопців тримають по одному. Деяких із них дуже сильно катують і примушують до співпраці", - розповів він.

Видання отримало дані, що у катівні зараз утримують Олексія Грінька, викраденого 22 березня цього року в селищі Любимівка Каховського району, та Олександра Герчаковського, викраденого 14 березня в Каховці. Там же знаходяться Денис Шум, Іван і Антон Штепи, викрадені в селищі Горностаївка ще в листопаді 2023 року.

Також у підвалі будинку культури утримують ще одного чоловіка, його прізвище наразі неможливо встановити.

Журналістам вдалося поговорити із місцевими жителями, які повідомили наступне: "Знаю, що в нашому будинку культури в Одрадівці є підвал, до якого російські військові звозять "неблагонадійних" людей. Їх там катують. Росіяни вже не раз погрожували відправити туди на підвал інших людей, якщо їм щось не сподобається", - розповіли співрозмовники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

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