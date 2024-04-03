Німеччина використовує всі важелі для допомоги Україні, - Бербок

Німеччина робить все можливе для забезпечення допомоги Україні - зброєю, амуніцією, фінансами та в гуманітарному аспекті.

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всім, що ми маємо, адже вона захищає нашу свободу, нашу демократію та наш мир", - підкреслила Бербок.

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Дипломатка запевнила, що Німеччина, її канцлер, застосовують всі можливі важелі для допомоги України, зокрема, щодо забезпечення амуніцією: Берлін виділяє кошти та розширює виробництво на своїй території.

Бербок назвала нову цифру наданої та обіцяної Україні від початку повномасштабної війни військової і цивільної допомоги - 32 млрд євро.

Російська війна змушує союзників посилювати також і власну безпеку, констатувала Бербок. Німеччина цього року вперше витратить на оборону 2,1% ВВП, заявила очільниця МЗС.

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Іншим внеском ФРН у міць Альянсу вона назвала німецьку бригаду в Литві. Країни, які знаходяться у безпосередньому сусідстві з Росією, потребують особливих безпекових гарантій, додала Бербок. Вона зауважила, що ці країни зовсім по-іншому сприймають загрози. Міністерка підкреслила, що НАТО буде відстоювати кожен сантиметр своєї території.