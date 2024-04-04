Росіяни хочуть відновити всі пошкоджені НПЗ до кінця весни

Росія планує, що ремонти на пошкоджених нафтопереробних заводах закінчаться до початку червня.

Про це заявив міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Ремонти на заводах тривають. Ми плануємо вивести низку НПЗ із ремонтів у квітні-травні, можливо, до початку червня. Усі об'єкти, які мали пошкодження, будуть введені", - сказав він журналістам.

Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

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Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.