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Новини
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Росіяни хочуть відновити всі пошкоджені НПЗ до кінця весни

нпз,росія

Росія планує, що ремонти на пошкоджених нафтопереробних заводах закінчаться до початку червня.

Про це заявив міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Ремонти на заводах тривають. Ми плануємо вивести низку НПЗ із ремонтів у квітні-травні, можливо, до початку червня. Усі об'єкти, які мали пошкодження, будуть введені", - сказав він журналістам.

Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

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Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Автор: 

безпілотник (4079) НПЗ (587) росія (64871)


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Топ коментарі
+13
моя хотілка в тому щоб кцапи вклались у відновлення, а потім все це знову під корінь випалить. Знову відновили - знову бабах
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04.04.2024 08:58
+9
і Європа їм з раістю відправе обладнання. бо гроші не пахнуть.
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04.04.2024 08:45
+9
Хай відновлюють. А потім знову дрон, і знову здрасьє
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04.04.2024 08:50
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і Європа їм з раістю відправе обладнання. бо гроші не пахнуть.
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04.04.2024 08:45 Відповісти
це можуть бути частково їхні заводи.
треба кожен конкретно дивитися.у більшості є європейські частки.
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04.04.2024 08:51 Відповісти
пуйло всі заводи націоналізував.
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04.04.2024 14:38 Відповісти
Хочуть відновити ,чи зможуть?
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04.04.2024 08:52 Відповісти
Це ж не мікропроцесор. Роблять в одному цеху з атомними реакторами в тому ж Волгодонську.
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04.04.2024 09:13 Відповісти
А ще вони колонію на Місяці хочуть першими заснувати.
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04.04.2024 08:48 Відповісти
І Київ за 3 дні.
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04.04.2024 10:48 Відповісти
Вряд-ли.
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04.04.2024 08:55 Відповісти
А ти,мерзото,навіть гугл-перекладач полінувалося ввімкнути?
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04.04.2024 09:04 Відповісти
Ждун,****?
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04.04.2024 09:06 Відповісти
Хай відновлюють. А потім знову дрон, і знову здрасьє
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04.04.2024 08:50 Відповісти
А в чём твоя хотелка ?
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04.04.2024 08:51 Відповісти
моя хотілка в тому щоб кцапи вклались у відновлення, а потім все це знову під корінь випалить. Знову відновили - знову бабах
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04.04.2024 08:58 Відповісти
Они уже сейчас покрывают свои башни обработки металлическими конструкциями. Повреждение всех остальных компонентов не столь значительно.
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04.04.2024 09:49 Відповісти
Мангали наварюють?
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04.04.2024 10:10 Відповісти
Типо того )
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04.04.2024 10:18 Відповісти
Хєровато, але не смертельно, значить треба буде задіювати дрон більш потужний. Танкам мангал тільки проти скидів допомагає
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04.04.2024 10:32 Відповісти
Це шо, тіпа наступати на граблі ?
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04.04.2024 08:52 Відповісти
оце пападос.
все, що до урала, дістає, україна.
а все, що за уралом, належить китаю.
треба терміново викликати салівана!
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04.04.2024 08:55 Відповісти
Типично кацапское "потерь нет".
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04.04.2024 08:56 Відповісти
..хотеть не вредно...Из га*на и палок,чепиками дырки заткнут ...изолентой трубы обмотают...выродки мокшанские с болот мацковии...
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04.04.2024 09:12 Відповісти
І відновлять, бо там ще бабла за гланди!
Тому - нам бить і бить по їх НПЗ....
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04.04.2024 09:20 Відповісти
відновлять, а ми знову пошкодимо!
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04.04.2024 09:40 Відповісти
Вони колись втоплений плавдок збирались "за нєдєльку паднять"
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04.04.2024 10:51 Відповісти
 
 