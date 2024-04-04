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Новини
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Білий дім закликає Джонсона поставити на голосування законопроєкт з допомогою Україні

жан-п'єр,карін

В Білому домі наполягають на тому, що спікер Палати представників США Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом. Це слід зробити замість внесення інших пропозицій.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Республіканці Палати представників мають винести двопартійну угоду щодо фінансування нацбезпеки, яка вже була ухвалена переважною більшістю в Сенаті - 70 голосами проти 29", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання, чи виступає Білий дім проти ініціативи, заявленої нещодавно спікером Джонсоном.

Читайте: Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні ще на кілька тижнів, - Bloomberg

Вона підкреслила, що необхідно забезпечити, аби Україна мала все необхідне для захисту від російської агресії.

"І є спосіб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Все, що повинен зробити спікер, це винести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки", - зазначила Жан-П’єр.

Також читайте: Білий дім не погодився прив’язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg

Автор: 

допомога (8280) США (22417) Жан-П'єр Карін (69)


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Участники одного абсурдного та ганебного спектаклю.
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04.04.2024 09:20 Відповісти
ой, а джонсон, такий, не закликається і все тут.
от, що хочеш собі, те й думай.
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04.04.2024 09:22 Відповісти
"АМЕРИКАНСЬКІ КЛИКУШНИКИ"- розігрують чергову фальшиву сценку .яка розрахована.на споживання світового "мудрого наріду"
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Скільки готової зброї гниє та утилізується в Штатах, але адміністрація хоче розблокувати виключно фінансування..Чи не з корупційною метою?
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Бла-бла-бла... Одні закликають, інші - стурбовані, а віз і нині там. Я вже нікому не вірю. Ні байдену, ні трампу!
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Якщо нема політичної волі приходиться свою слабкість ховати за закликами
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04.04.2024 09:38 Відповісти
Таке відчуття що їх наполягання якесь фальшиве. І я зрозумів одне що на америкосів не можна розрахувати курви продажні мразота
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Закликалки довбані. З вашої недолугості і сцикливості рже весь світ. А найбільше мразь російська ***ло. В той же час гинуть українці а ***ло продовжує свій терор
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04.04.2024 10:27 Відповісти
 
 