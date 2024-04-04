Білий дім закликає Джонсона поставити на голосування законопроєкт з допомогою Україні

В Білому домі наполягають на тому, що спікер Палати представників США Майк Джонсон має винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом. Це слід зробити замість внесення інших пропозицій.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Республіканці Палати представників мають винести двопартійну угоду щодо фінансування нацбезпеки, яка вже була ухвалена переважною більшістю в Сенаті - 70 голосами проти 29", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання, чи виступає Білий дім проти ініціативи, заявленої нещодавно спікером Джонсоном.

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Вона підкреслила, що необхідно забезпечити, аби Україна мала все необхідне для захисту від російської агресії.

"І є спосіб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Все, що повинен зробити спікер, це винести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки", - зазначила Жан-П’єр.

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