Індія допомагає скоротити доходи РФ від продажу нафти, - Мінфін США

Встановлене "Великою сімкою" обмеження цін на постачання російської нафти скорочує доходи, які Москва отримує для підтримки свого вторгнення в Україну, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробних заводів.

Про це йдеться у підготовленій заяві представників Мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, офіційні особи США знаходяться в Індії цього тижня для зустрічей з урядовцями та лідерами бізнесу, щоб обговорити співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей, протидію фінансуванню тероризму та запровадження цінової стелі.

"Ми знаємо, що індійська економіка багато в чому залежить від торгівлі російською нафтою, а також від глобальних перебоїв у постачанні, яких покликане уникнути запровадження цінового обмеження", - скажуть посадовці.

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Індія стала одним із найбільших споживачів російської нафти відтоді, як західні санкції перемістили ринок сирої нафти з Європи до Азії, що призвело до витрат для Росії через те, що вона покладалася на "тіньовий флот" застарілих танкерів для її подальшого транспортування.

Нью-Делі традиційно підтримує тісні економічні та військові зв'язки з Москвою та утримується від критики Росії щодо її війни проти України. Але минулого тижня міністри закордонних справ України та Індії заявили, що погодилися відновити торгівлю та співпрацю до рівня, який існував до російського вторгнення в Україну.

Ціновий ліміт, запроваджений країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище. Захід запровадив цей механізм після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

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Санкції США

З жовтня США посилили обмеження цін за допомогою санкцій, включаючи включення в лютому до списку санкцій "Совкомфлот", російську державну судноплавну компанію.

Заходам щодо Росії сприяють дії міжнародних нафтопереробних компаній, у тому числі індійської Reliance Industries, не купувати російську нафту з танкерів "Совкомфлоту", кажуть чиновники.

"Наші зусилля підкріплюються міжнародною підтримкою цих примусових заходів, таких як недавнє рішення приватних та державних нафтопереробних заводів припинити імпорт судів "Совкомфлоту", - заявляють представники Мінфіну США.

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Введення цінового обмеження на російську нафту вдарило за ціною, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, скоротивши прибутки для війни з Україною, кажуть чиновники.

За оцінками Мінфіну США, знижка на російську нафту марки Urals до міжнародного еталонного сорту Brent збільшилася приблизно з 12-13 доларів за барель до жовтня до 18 доларів у січні й приблизно до 17-18 доларів у лютому, останньому місяці.

"Сполученим Штатам разом з рештою членів коаліції (з цінової стелі) необхідно буде зберігати пильність і гарантувати, що політика, її реалізація та забезпечення дотримання будуть спрямовані на те, щоб накласти фінансовий тягар на Росію та підтримувати стабільність світових енергетичних ринків", - додають у Мінфіні.

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