АРМА змінить управителя 126 арештованими об’єктами нерухомості

Національне агентство розшуку та менеджменту (АРМА) замінює управителя ТОВ "ЖК Воздвиженка" через неефективне управління 126 об’єктами нерухомості.

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає Цензор.НЕТ.

"Управління ТОВ "ЖК Воздвиженка" 126 об'єктами нерухомості визнано неналежним", - написала вона у телеграмі.

Дума зауважила, що перевірки виявили систематичні порушення з боку управителя. Комісія з контролю ефективності управління активами визнала неналежним управління активами за договором управління від 12 червня 2020 року №661, за яким здійснюється управління 126 об'єктами нерухомості.

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У Нацагентстві зазначають, що всі передані в управління активи будуть і в надалі використовуватись суб’єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

Як повідомлялося, ТОВ "ЖК Воздвиженка" набуло право на управління арештованими активами, що належали групі компаній "АІС" у 2018 році. Загалом управитель отримав в управління 198 активів, у тому числі 195 об’єктів комерційної нерухомості, які розташовані на території 16 областей України.

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