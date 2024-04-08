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Удари Росії по ЗАЕС, зокрема імітаційні - постійна злочинна практика окупантів, - ГУР

заес

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував вибух дрона на окупованій Запорізькій АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі Українській Правді.

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Росія має вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС. За його словами, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".

Сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. 

Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Читайте: ЗАЕС під’єднано до другої лінії живлення після обстрілу росіянами, - "Енергоатом"

Автор: 

дрони (4636) Запорізька АЕС (1403) ГУР (491)


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окупована ЗАЕС - проблема окупантів
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08.04.2024 00:39 Відповісти
буданга, клован, ти обіцяв кофе в криму - ну і де воно?
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08.04.2024 00:47 Відповісти
В них шо мало АЄС для попередження.
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08.04.2024 09:05 Відповісти
в них це в кого? - хто в тебе не вони?
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08.04.2024 09:09 Відповісти
Мавпа з гранатою, а якщо чесно, то після такого «стурбованість» не проканає.
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08.04.2024 09:13 Відповісти
 
 