Удари Росії по ЗАЕС, зокрема імітаційні - постійна злочинна практика окупантів, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував вибух дрона на окупованій Запорізькій АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі Українській Правді.

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Росія має вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС. За його словами, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".

Сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

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