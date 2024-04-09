Уламки "Шахеда" пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Була пожежа
Цієї ночі ворожі "Шахеди" атакували Львівщину, намагаючись завдати удару по території регіону.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив Козицький.
За його словами, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, минулої ночі знищено усі 20 запущених "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".
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