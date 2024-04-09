Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину, скидаючи вибухівку з дронів, - ОК "Південь"

Війська РФ продовжують тероризувати населення Херсонської області, скидаючи вибухові пристрої з безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує тероризувати населення Херсонщини, скидаючи вибухові пристрої з безпілотників. Особливість нашої операційної зони в тому, що фактично лінія фронту пролягає Дніпром і там керуючим чинником є відстань, на яку ворог намагається досягнути правого берега. Ми працюємо над тим, щоб вибивати його вогневі потужності з лівого берега якомога далі, щоб вони не досягали правого", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що щодоби є випадки, коли росіяни атакують FPV-дронами приватні будинки або скидають осколкові боєприпаси з дронів іншої модифікації по скупченню людей, автівках, які їдуть з одного населеного пункту в інший.

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"Перед своїми псевдовиборами росіяни просували наратив про те, що повернуться в Херсон. Зараз вони всіма силами намагаються налаштувати місцеве населення Херсонської області на те, що Сили оборони не ті, хто їм потрібні, і треба чекати "руський мир". Таку саму тактику вони обирають і на ТОТ. Вони намагаються обстрілювати мирних мешканців і видають це за роботу Сил оборони України", – підкреслила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк повідомила, що ворог також продовжує дронові атаки, використовує безпілотники типу "Shahed-131", "Shahed-136". За її словами, їхня траєкторія і географія свідчить про те, що росіяни намагаються пошкодити інфраструктуру, яка підтримує економіку України в тонусі, намагаються максимально нашкодити мирному населенню.

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Вона зауважила, що цієї ночі у зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" було знищено три дрони на Дніпропетровщині, три на Миколаївщині, два на Херсонщині і один на Одещині.

За її словами, уламками збитого дрона на Одещині пошкоджено приватне обійстя і обірвана лінія електропередач. Але ремонтні роботи вже ведуться. Люди не постраждали. Влучань не допущено.

"Ми ретельно відстежуємо ворожі атаки, аналізуємо їх і бачимо траєкторію запуску дронів. Але навіть бойова робота може завдавати шкоди, тому обов'язково треба переходити в укриття", - наголосила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".