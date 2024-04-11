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Словаччина хоче бути доброю та дружньою країною-сусідкою України, - Фіцо

фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава прагне мати дружні відносини з Україною. Київ потребує допомоги та солідарності.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Фіцо, зустріч показала, що "у нас є зацікавленість до добросусідства".

"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся", - заявив він, вочевидь, маючи на увазі повномасштабну війну Росії.

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"Використання російської сили в Україні – це порушення міжнародних угод... Україна потребує допомоги та солідарності", - наголосив словацький прем'єр.

"Всі ми бажаємо, щоб ми мали змогу знайти ті моменти, які підтримують ваш суверенітет і територіальну цілісність, які є невіддільними для вас", - додав Фіцо.

Автор: 

Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+4
Якщо хоче, то фсбшний Фіцо та його компанія тут зайві
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11.04.2024 15:57
+3
Знову свята віра у те, що можна домовитись з голодним вовком, щоб він вас не з'їв.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
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11.04.2024 16:26
+1
Третій друг після Трампа і Орбана, Везе нам на друзєй,
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11.04.2024 15:57
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Якщо хоче, то фсбшний Фіцо та його компанія тут зайві
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11.04.2024 15:57 Відповісти
є такий відомий вислів: "Краще поганим мир, ніж гарна війна"! Але я бачу, аборігени чомусь про це забули і остервініло прагнуть продовжувати, навіть зогляду на те, що більше ніхто не хоче... а якихось альтернатив запропонувати не можуть!
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11.04.2024 16:07 Відповісти
Так війна не буде зупинена. Вона вже для росії священна, в прямому сенсі.
Візьмуть паузу, озброяться, організуються, відріжуть Україну від усілякої допомоги - і піду робити Кієв за одін дєнь, але через рік-півтора. І цього разу все вийде.
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11.04.2024 16:11 Відповісти
що заважатиме те саме робити Україні тільки без щоденних бомбьожок?
а може вийде про щось домовитися? а може куйло здохне? а може ще якісь обставини дозволять безкінечно домовлятися не загрожуючі життям власним громадянам?
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11.04.2024 16:16 Відповісти
Обманути русню "мінськом", як Порошенко, можна лише один раз.
Вдруге цей трюк не прокатить.
Росія використає перемир'я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...
Це Кучма сказав, а він не дурень.
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11.04.2024 16:20 Відповісти
а може просто політикою мають займатися люди, які вміють це робити?! які знають куди і як треба надавити
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11.04.2024 16:24 Відповісти
Знову свята віра у те, що можна домовитись з голодним вовком, щоб він вас не з'їв.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
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11.04.2024 16:26 Відповісти
до чого тут "свята віра"? "Краще поганий мир, ніж гарна війна" - цей вислів вигадали розумні люди!
які в нас зараз перспективи? поступове знищення і якісь примарні надії, що допоможе якесь диво?
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11.04.2024 16:30 Відповісти
Ти хочеш в очі ***** зазирнути,телепню?
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11.04.2024 16:33 Відповісти
Дива не буде. Русня задалась ціллю нас знищити повністю.


Чи ви думаєте, що зі смертю ***** настане мир? А якщо до влади одразу прийде умовний дьіркін або кадирка? Який одразу ультиматум: або капітуляція за 12 годин, або по мегатонні на кожний обласний центр.
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11.04.2024 16:33 Відповісти
ну то що нам заважає весь цей час озброюватися, але без щоденного нищення країни?
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11.04.2024 16:35 Відповісти
Тобто ви впевнені, що зєлєні, які скажено крадуть і саботують просто під час активних БД, раптом почнуть розбудовувати країну? І що зєля з д'Єрьмаком от так просто віддадуть владу в руки патріотів?
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11.04.2024 16:36 Відповісти
ну то а яка альтернатива? зелені крадуть, саботують з одного боку, ***** нищить країну з іншого! штати самовідсторонилися від допомоги... інші країни ледь тягнуть, головним чином, через небажання... до чого нас призведуть такі обставини? яка фініта-ля-комендія за таких обставин? на що ви сподіваєтеся? що прилетить якесь диво на "голубом вєртольотє і безплатно покаже кіно"?
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11.04.2024 16:41 Відповісти
А ваші сподівання - на що? Чи не на таке саме диво-перетворення зєлєних мародерів на державників-патріотів?
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11.04.2024 16:47 Відповісти
Тільки повний дебіл може вважати, що з озвірілим маніяком можна домовитись. То ж яким придурком треба бути, щоб на таке надіятись...
От скажи, придурку, а яку альтернатив ти можеш запропонувати? З ким, про що? Чи лиш би звізданути?
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11.04.2024 16:25 Відповісти
Я тобі вже прополнував - повернись додому і покажи як саме це треба робить!
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11.04.2024 17:12 Відповісти
Хочет, но не получаетца!
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11.04.2024 15:57 Відповісти
Третій друг після Трампа і Орбана, Везе нам на друзєй,
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11.04.2024 15:57 Відповісти
Якби всі допомагали, як ви, була б у вас вже "добрая і дружєствєнная сосєдка".
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11.04.2024 15:58 Відповісти
Це як, Белла ча заспівають, чи вежу підсвітять?
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11.04.2024 15:58 Відповісти
Якщо Словаччина хоче бути сусідкою України, а не малоросійської губернії, треба припинити підлизувати *****.
І так, Угорщини це стосується в не меншій мірі 🤮
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11.04.2024 15:59 Відповісти
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11.04.2024 15:59 Відповісти
Слова « політика» коштують Нічого!

А ось цого діла мають значення.

Все що він сказав це димова завіса, бо він мав на увазі ху&ла коли говорив про « дружбу».
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11.04.2024 16:00 Відповісти
...***** ти продажна, фіцо...
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11.04.2024 16:03 Відповісти
Фіцо-"друг", чий Крим?
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11.04.2024 16:04 Відповісти
Попередня влада Словаччини була дійсно дружньою до України і всіляко допомагала нам зброею і всим чим могла. А ця фіца з орбаном вилизують ***** тухес.
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11.04.2024 16:05 Відповісти
тоді нам разом треба знищувати кацапів
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11.04.2024 16:06 Відповісти
А Фіцо буде вважати "дружньою" країною ту котрій будуть байдужі проблеми Словаччини і котра буде відмовляти у допомозі у разі агресії проти неї чи іншої біди?! Він не просто дурень, а цинічний дурень що не гірше за рашистів ще й відверто знущається над порушеннями основ моралі та людяності!!!
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11.04.2024 16:06 Відповісти
Пішов а й.
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11.04.2024 16:09 Відповісти
Я дивився цю спільну прес-конференцію на RTVS. Фіца не впізнати, певно хтось дуже міцно взяв його за яйця, говорив дуже привітно
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11.04.2024 16:14 Відповісти
Машини для розмінування, залізничне сполучення Київ-Кошице, співпраця в енергетиці, реконструкція переходу Ужгород - Вишнє Нємецьке (будуть пропускати наші транзитні с/г каміони, газогін Мукачево - Капушани, підтримка українських біженців... Нормально так поговорили
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11.04.2024 16:19 Відповісти
Запетляв! Бо до кінця 2024 року буде зупинено транспортування російської нафти у Словаччину (строк договору спливає) І пролонгація його не проводитиметься
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11.04.2024 17:17 Відповісти
 
 