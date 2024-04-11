Словаччина хоче бути доброю та дружньою країною-сусідкою України, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава прагне мати дружні відносини з Україною. Київ потребує допомоги та солідарності.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Фіцо, зустріч показала, що "у нас є зацікавленість до добросусідства".

"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся", - заявив він, вочевидь, маючи на увазі повномасштабну війну Росії.

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"Використання російської сили в Україні – це порушення міжнародних угод... Україна потребує допомоги та солідарності", - наголосив словацький прем'єр.

"Всі ми бажаємо, щоб ми мали змогу знайти ті моменти, які підтримують ваш суверенітет і територіальну цілісність, які є невіддільними для вас", - додав Фіцо.