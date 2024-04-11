Словаччина хоче бути доброю та дружньою країною-сусідкою України, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава прагне мати дружні відносини з Україною. Київ потребує допомоги та солідарності.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Фіцо, зустріч показала, що "у нас є зацікавленість до добросусідства".
"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся", - заявив він, вочевидь, маючи на увазі повномасштабну війну Росії.
"Використання російської сили в Україні – це порушення міжнародних угод... Україна потребує допомоги та солідарності", - наголосив словацький прем'єр.
"Всі ми бажаємо, щоб ми мали змогу знайти ті моменти, які підтримують ваш суверенітет і територіальну цілісність, які є невіддільними для вас", - додав Фіцо.
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Візьмуть паузу, озброяться, організуються, відріжуть Україну від усілякої допомоги - і піду робити Кієв за одін дєнь, але через рік-півтора. І цього разу все вийде.
а може вийде про щось домовитися? а може куйло здохне? а може ще якісь обставини дозволять безкінечно домовлятися не загрожуючі життям власним громадянам?
Вдруге цей трюк не прокатить.
Росія використає перемир'я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...
Це Кучма сказав, а він не дурень.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
які в нас зараз перспективи? поступове знищення і якісь примарні надії, що допоможе якесь диво?
Чи ви думаєте, що зі смертю ***** настане мир? А якщо до влади одразу прийде умовний дьіркін або кадирка? Який одразу ультиматум: або капітуляція за 12 годин, або по мегатонні на кожний обласний центр.
От скажи, придурку, а яку альтернатив ти можеш запропонувати? З ким, про що? Чи лиш би звізданути?
І так, Угорщини це стосується в не меншій мірі 🤮
А ось цого діла мають значення.
Все що він сказав це димова завіса, бо він мав на увазі ху&ла коли говорив про « дружбу».