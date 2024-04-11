Словакия хочет быть доброй и дружественной страной-соседкой Украины, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его государство стремится к дружеским отношениям с Украиной. Киев нуждается в помощи и солидарности.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Фицо, встреча показала, что "у нас есть интерес к добрососедству".
"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", - заявил он, очевидно, имея в виду полномасштабную войну России.
"Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений... Украина нуждается в помощи и солидарности", - подчеркнул словацкий премьер.
"Все мы желаем, чтобы мы имели возможность найти те моменты, которые поддерживают ваш суверенитет и территориальную целостность, которые неотделимы для вас", - добавил Фицо.
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Візьмуть паузу, озброяться, організуються, відріжуть Україну від усілякої допомоги - і піду робити Кієв за одін дєнь, але через рік-півтора. І цього разу все вийде.
а може вийде про щось домовитися? а може куйло здохне? а може ще якісь обставини дозволять безкінечно домовлятися не загрожуючі життям власним громадянам?
Вдруге цей трюк не прокатить.
Росія використає перемир'я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...
Це Кучма сказав, а він не дурень.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
які в нас зараз перспективи? поступове знищення і якісь примарні надії, що допоможе якесь диво?
Чи ви думаєте, що зі смертю ***** настане мир? А якщо до влади одразу прийде умовний дьіркін або кадирка? Який одразу ультиматум: або капітуляція за 12 годин, або по мегатонні на кожний обласний центр.
От скажи, придурку, а яку альтернатив ти можеш запропонувати? З ким, про що? Чи лиш би звізданути?
І так, Угорщини це стосується в не меншій мірі 🤮
А ось цого діла мають значення.
Все що він сказав це димова завіса, бо він мав на увазі ху&ла коли говорив про « дружбу».