РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5265 посетителей онлайн
Новости
2 694 37

Словакия хочет быть доброй и дружественной страной-соседкой Украины, - Фицо

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его государство стремится к дружеским отношениям с Украиной. Киев нуждается в помощи и солидарности.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Фицо, встреча показала, что "у нас есть интерес к добрососедству".

"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", - заявил он, очевидно, имея в виду полномасштабную войну России.

"Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений... Украина нуждается в помощи и солидарности", - подчеркнул словацкий премьер.

"Все мы желаем, чтобы мы имели возможность найти те моменты, которые поддерживают ваш суверенитет и территориальную целостность, которые неотделимы для вас", - добавил Фицо.

Читайте также: Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо: Предшественники выступали за справедливую позицию, но у нынешнего правительства есть другая точка зрения

Автор: 

Словакия (976) Фицо Роберт (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Якщо хоче, то фсбшний Фіцо та його компанія тут зайві
показать весь комментарий
11.04.2024 15:57
+3
Знову свята віра у те, що можна домовитись з голодним вовком, щоб він вас не з'їв.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:26
+1
Третій друг після Трампа і Орбана, Везе нам на друзєй,
показать весь комментарий
11.04.2024 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо хоче, то фсбшний Фіцо та його компанія тут зайві
показать весь комментарий
11.04.2024 15:57 Ответить
є такий відомий вислів: "Краще поганим мир, ніж гарна війна"! Але я бачу, аборігени чомусь про це забули і остервініло прагнуть продовжувати, навіть зогляду на те, що більше ніхто не хоче... а якихось альтернатив запропонувати не можуть!
показать весь комментарий
11.04.2024 16:07 Ответить
Так війна не буде зупинена. Вона вже для росії священна, в прямому сенсі.
Візьмуть паузу, озброяться, організуються, відріжуть Україну від усілякої допомоги - і піду робити Кієв за одін дєнь, але через рік-півтора. І цього разу все вийде.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:11 Ответить
що заважатиме те саме робити Україні тільки без щоденних бомбьожок?
а може вийде про щось домовитися? а може куйло здохне? а може ще якісь обставини дозволять безкінечно домовлятися не загрожуючі життям власним громадянам?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:16 Ответить
Обманути русню "мінськом", як Порошенко, можна лише один раз.
Вдруге цей трюк не прокатить.
Росія використає перемир'я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...
Це Кучма сказав, а він не дурень.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:20 Ответить
а може просто політикою мають займатися люди, які вміють це робити?! які знають куди і як треба надавити
показать весь комментарий
11.04.2024 16:24 Ответить
Знову свята віра у те, що можна домовитись з голодним вовком, щоб він вас не з'їв.
Варіант домовитись тільки один - увійти до складу росії і разом - на Європу.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:26 Ответить
до чого тут "свята віра"? "Краще поганий мир, ніж гарна війна" - цей вислів вигадали розумні люди!
які в нас зараз перспективи? поступове знищення і якісь примарні надії, що допоможе якесь диво?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:30 Ответить
Ти хочеш в очі ***** зазирнути,телепню?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:33 Ответить
Дива не буде. Русня задалась ціллю нас знищити повністю.


Чи ви думаєте, що зі смертю ***** настане мир? А якщо до влади одразу прийде умовний дьіркін або кадирка? Який одразу ультиматум: або капітуляція за 12 годин, або по мегатонні на кожний обласний центр.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:33 Ответить
ну то що нам заважає весь цей час озброюватися, але без щоденного нищення країни?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:35 Ответить
Тобто ви впевнені, що зєлєні, які скажено крадуть і саботують просто під час активних БД, раптом почнуть розбудовувати країну? І що зєля з д'Єрьмаком от так просто віддадуть владу в руки патріотів?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:36 Ответить
ну то а яка альтернатива? зелені крадуть, саботують з одного боку, ***** нищить країну з іншого! штати самовідсторонилися від допомоги... інші країни ледь тягнуть, головним чином, через небажання... до чого нас призведуть такі обставини? яка фініта-ля-комендія за таких обставин? на що ви сподіваєтеся? що прилетить якесь диво на "голубом вєртольотє і безплатно покаже кіно"?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:41 Ответить
А ваші сподівання - на що? Чи не на таке саме диво-перетворення зєлєних мародерів на державників-патріотів?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:47 Ответить
Тільки повний дебіл може вважати, що з озвірілим маніяком можна домовитись. То ж яким придурком треба бути, щоб на таке надіятись...
От скажи, придурку, а яку альтернатив ти можеш запропонувати? З ким, про що? Чи лиш би звізданути?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:25 Ответить
Я тобі вже прополнував - повернись додому і покажи як саме це треба робить!
показать весь комментарий
11.04.2024 17:12 Ответить
Хочет, но не получаетца!
показать весь комментарий
11.04.2024 15:57 Ответить
Третій друг після Трампа і Орбана, Везе нам на друзєй,
показать весь комментарий
11.04.2024 15:57 Ответить
Якби всі допомагали, як ви, була б у вас вже "добрая і дружєствєнная сосєдка".
показать весь комментарий
11.04.2024 15:58 Ответить
Це як, Белла ча заспівають, чи вежу підсвітять?
показать весь комментарий
11.04.2024 15:58 Ответить
Якщо Словаччина хоче бути сусідкою України, а не малоросійської губернії, треба припинити підлизувати *****.
І так, Угорщини це стосується в не меншій мірі 🤮
показать весь комментарий
11.04.2024 15:59 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2024 15:59 Ответить
Слова « політика» коштують Нічого!

А ось цого діла мають значення.

Все що він сказав це димова завіса, бо він мав на увазі ху&ла коли говорив про « дружбу».
показать весь комментарий
11.04.2024 16:00 Ответить
...***** ти продажна, фіцо...
показать весь комментарий
11.04.2024 16:03 Ответить
Фіцо-"друг", чий Крим?
показать весь комментарий
11.04.2024 16:04 Ответить
Попередня влада Словаччини була дійсно дружньою до України і всіляко допомагала нам зброею і всим чим могла. А ця фіца з орбаном вилизують ***** тухес.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:05 Ответить
тоді нам разом треба знищувати кацапів
показать весь комментарий
11.04.2024 16:06 Ответить
А Фіцо буде вважати "дружньою" країною ту котрій будуть байдужі проблеми Словаччини і котра буде відмовляти у допомозі у разі агресії проти неї чи іншої біди?! Він не просто дурень, а цинічний дурень що не гірше за рашистів ще й відверто знущається над порушеннями основ моралі та людяності!!!
показать весь комментарий
11.04.2024 16:06 Ответить
Пішов а й.
показать весь комментарий
11.04.2024 16:09 Ответить
Я дивився цю спільну прес-конференцію на RTVS. Фіца не впізнати, певно хтось дуже міцно взяв його за яйця, говорив дуже привітно
показать весь комментарий
11.04.2024 16:14 Ответить
Машини для розмінування, залізничне сполучення Київ-Кошице, співпраця в енергетиці, реконструкція переходу Ужгород - Вишнє Нємецьке (будуть пропускати наші транзитні с/г каміони, газогін Мукачево - Капушани, підтримка українських біженців... Нормально так поговорили
показать весь комментарий
11.04.2024 16:19 Ответить
Запетляв! Бо до кінця 2024 року буде зупинено транспортування російської нафти у Словаччину (строк договору спливає) І пролонгація його не проводитиметься
показать весь комментарий
11.04.2024 17:17 Ответить
 
 