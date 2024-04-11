Словакия хочет быть доброй и дружественной страной-соседкой Украины, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его государство стремится к дружеским отношениям с Украиной. Киев нуждается в помощи и солидарности.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Фицо, встреча показала, что "у нас есть интерес к добрососедству".

"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", - заявил он, очевидно, имея в виду полномасштабную войну России.

"Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений... Украина нуждается в помощи и солидарности", - подчеркнул словацкий премьер.

"Все мы желаем, чтобы мы имели возможность найти те моменты, которые поддерживают ваш суверенитет и территориальную целостность, которые неотделимы для вас", - добавил Фицо.

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