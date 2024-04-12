Окупанти минулої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, є постраждалі

11 квітня під ворожим вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Борова, Верхня Писарівка, Великі Проходи, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського й Харківського районів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 11 квітня росіяни вдарили по с. Новоосинове. Внаслідок артобстрілу о 06:30 пошкоджено приватний будинок. Через повторний обстріл, який стався об 11:20, загорілася лісова підстилка.

Як повідомили у поліції Харківської області, ворог обстріляв цей населений пункт 12 квітня о 02:00, сталося займання будинку та літньої кухні

Близько 10:20 11 квітня росіяни атакували Куп'янськ КАБами. О 13:00 з артилерії знову обстріляли місто, пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа в гаражі.

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Приблизно о 15:50 військові РФ завдали ударів керованими авіабомбами по с. Великі Проходи. Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будинків та споруд, автомобілі. Поранення дістав 75-річний чоловік.

З артилерії о 16:20 ворог обстріляв Козачу Лопань, пошкоджено приміщення об’єкта цивільної інфраструктури.

Внаслідок авіаударів КАБами по с. Верхня Писарівка пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків 52 та 46 років.

Близько 17:40 відбувся ворожий обстріл Вовчанська, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.