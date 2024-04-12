Якщо Путін захопить Київ, для США це стане "катастрофою, більшою за В’єтнам", - експрем’єр Великої Британії Джонсон

Колишній глава уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо росіянам вдасться окупувати Київ, для американського політичного лідерства це стане "катастрофою, більшою за В’єтнам".

Про це він заявив під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Telegraph.

Джонсон попередив, що кінцевою метою Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну.

"Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства", - сказав він.

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На його думку, якщо диктатор захопить Київ, "це буде катастрофа гірша за В'єтнам".

"Тому що це буде НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі в європейській війні", - додав він.

Джонсон зазначив, що "молиться", щоб американський Конгрес якнайшвидше ухвалив рішення надати допомогу Україні.

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