Окупанти влучили в енергооб’єкт на Херсонщині

У Херсонській області є нові влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Камишани, Тягинку, Львове, Качкарівку, Кізомис, Білозерку, Гаврилівку, Костирку, Станіслав, Зміївку, Понятівку, Шляхове та Ромашкове. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків.

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"Також було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури", - написав Прокудін.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.