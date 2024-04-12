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Оккупанты попали в энергообъект на Херсонщине

херсонщина

В Херсонской области есть новые попадания в объект критической инфраструктуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львово, Качкаровку, Кизомыс, Белозерку, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Понятовку, Дорожное и Ромашково. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов.

"Также было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры", – написал Прокудин.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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обстрел (27036) Херсон (2804) Херсонская область (4740)


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