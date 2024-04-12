Бельгійська прокуратура розслідує втручання Росії у європейську політику

Прокуратура Бельгії може притягнути до відповідальності тих, хто втручався у загальноєвропейські вибори. Розслідування відбувається в рамках боротьби з російською дезінформацією.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

"Наш федеральний прокурор розпочав розслідування, засноване на розсекреченому звіті, поданому нашими спецслужбами. Наша судова влада тепер підтвердила, що це втручання підлягає судовому переслідуванню", - сказав Де Кроо.

Читайте: Бельгія вже перераховує Україні гроші від заморожених російських активів, - ОП

Ця заява прозвучала після того, як минулого місяця контррозвідка Чехії розкрила російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всій Європі. Члени цієї мережі в тому числі платили європейським політикам. Також Прага запровадила санкції щодо місцевої компанії, яка керує веб-сайтом "Голоси Європи", та двох пов'язаних з ним осіб.

Де Кроо стверджує, що в Бельгії також здійснювалося втручання, хоч готівкові розрахунки і не проводили.

Також читайте: Країни НАТО мають збільшити виробництво боєприпасів для стримування РФ, - Дуда

Також він закликав до дій на рівні ЄС. Та пообіцяв підняти це питання на зустрічі лідерів у Брюсселі наступного тижня.

Прем'єр-міністр попросив Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, терміново зібратися та обговорити це питання, а також вивчити питання про те, як розширити мандат Європейської прокуратури, щоб забезпечити переслідування таких загроз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ платила депутатам Європарламенту за поширення пропаганди, - прем’єр Бельгії де Кроо

"Ми повинні зберігати велику пильність щодо будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, пов'язаних з європейськими виборами, які відбудуться на початку червня. Єдиний намір - послабити європейську демократію та послабити підтримку України, що є однією з цілей Росії", - сказав Де Кроо.